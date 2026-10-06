Làm sâu sắc quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hungary

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường bày tỏ trân trọng tình đoàn kết, sự ủng hộ quý báu của nhân dân Hungary dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng, phát triển và hội nhập quốc tế; đánh giá cao sự phát triển của quan hệ hai nước, với dấu mốc thiết lập đối tác toàn diện năm 2018; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Hungary và quan hệ với các chính đảng của Hungary, trong đó có Đảng Công nhân Hungary-đối tác truyền thống luôn quan tâm và ủng hộ Việt Nam; đề nghị hai Đảng phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, cùng phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm những dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước; đề nghị Đảng Công nhân Hungary tiếp tục ủng hộ phát triển quan hệ song phương Việt Nam-Hungary, hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp hai nước, cùng vận động Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” đối với Việt Nam về khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Hungary ổn định cuộc sống, hội nhập tốt vào xã hội sở tại.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường hội đàm với Chủ tịch Đảng Công nhân Hungary Thürmer Gyula.

Chủ tịch Thürmer Gyula bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển vượt bậc, những thành tựu kinh tế-xã hội và vị thế quốc tế của Việt Nam; chúc mừng thành công của Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam; tin tưởng Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội đề ra; khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam là đối tác hết sức quan trọng của Đảng Công nhân Hungary và cho biết sẽ tăng cường giới thiệu tới người dân, nhất là thế hệ trẻ, về quan hệ hai nước, hai Đảng và những thành công trong xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; mong muốn Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò, đóng góp trên trường quốc tế và trong phong trào cộng sản, công nhân quốc tế; khẳng định Đảng Công nhân Hungary ủng hộ Chính phủ Hungary tăng cường quan hệ với Việt Nam, đồng thời cho biết chủ trương này nhận được sự ủng hộ rộng rãi của các chính đảng Hungary; nhất trí với các đề xuất của phía Việt Nam và khẳng định sẽ tích cực đóng góp thúc đẩy hợp tác giữa hai Đảng, hai nước ở các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Tại cuộc hội đàm, hai bên cũng đánh giá cao kết quả hợp tác kinh tế-thương mại, giáo dục-đào tạo và giao lưu nhân dân; cho rằng nền tảng hữu nghị truyền thống là cơ sở để phát huy tiềm năng, thế mạnh của mỗi nước, làm sâu sắc quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hungary. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn, duy trì tiếp xúc, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, qua đó phát huy vai trò của kênh Đảng trong củng cố tin cậy chính trị, hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy hợp tác thiết thực vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển của khu vực và thế giới.