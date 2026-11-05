Làm sâu sắc hợp tác quốc phòng Việt Nam-Singapore

Việt Nam và Singapore có nhiều tiềm năng, lợi ích chiến lược tương đồng

Sau lễ đón, Đại tướng Nguyễn Tân Cương đến chào xã giao Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Chan Chun Sing.

Bộ trưởng Chan Chun Sing chào mừng đoàn sang thăm chính thức Singapore; đánh giá cao quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước, nhấn mạnh vai trò của ASEAN trong duy trì hòa bình, ổn định và thúc đẩy hợp tác khu vực. Bộ trưởng bày tỏ tin tưởng cuộc hội đàm giữa hai trưởng đoàn sẽ đạt kết quả tốt đẹp, góp phần thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương.

Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Chan Chun Sing tiếp Đại tướng Nguyễn Tân Cương.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Chan Chun Sing đã dành thời gian tiếp đoàn; chuyển lời thăm hỏi, chúc sức khỏe của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam tới Bộ trưởng Chan Chun Sing. Đại tướng Nguyễn Tân Cương cho biết, Đại tướng Phan Văn Giang có tình cảm tốt đẹp với đất nước Singapore và Bộ trưởng Chan Chun Sing, mong muốn đón Bộ trưởng Chan Chun Sing sang thăm Việt Nam vào dịp sớm nhất.

Bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của quan hệ hai nước, hai Quân đội, Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhắc lại những dấu mốc quan trọng: Nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện tháng 3-2025; chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore, phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 5-2026; Đối thoại Chiến lược lần thứ nhất giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hành động Nhân dân Singapore tháng 8-2026 do Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Bộ trưởng Chan Chun Sing đồng chủ trì.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh Việt Nam và Singapore có nhiều tiềm năng, lợi ích chiến lược tương đồng, cùng mong muốn đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng. Trên nền tảng quan hệ tốt đẹp đó, hợp tác quân sự, quốc phòng cần tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả, xứng đáng là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ song phương.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương trao đổi với Bộ trưởng Chan Chun Sing.

Đánh giá cao vị thế, vai trò và đóng góp của Singapore, nhất là trong ASEAN, Đại tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định Việt Nam ủng hộ Singapore đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2027; mong muốn hai bên tăng cường phối hợp, củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN. Đại tướng Nguyễn Tân Cương đánh giá cao sáng kiến về an ninh cơ sở hạ tầng trọng yếu dưới nước; mong muốn Bộ trưởng Chan Chun Sing ủng hộ Việt Nam và Ấn Độ đồng chủ trì Nhóm chuyên gia ADMM+ về an ninh mạng chu kỳ 2027-2030.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương cho biết, tại hội đàm với Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Singapore, hai bên sẽ trao đổi biện pháp cụ thể hóa các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao và hai Bộ trưởng Quốc phòng; thúc đẩy trao đổi đoàn, các cơ chế hợp tác, trao đổi thông tin, hợp tác quân, binh chủng, đào tạo, an ninh mạng, an ninh biển, cứu hộ, cứu nạn và quân y.

Nhân dịp này, Đại tướng Nguyễn Tân Cương trân trọng cảm ơn Bộ Quốc phòng, Lực lượng vũ trang Singapore cử đoàn cấp cao tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ ba, diễn ra tại Hà Nội vào cuối năm 2026; hoan nghênh các doanh nghiệp quốc phòng Singapore tham gia trưng bày sản phẩm tại triển lãm.

Tiếp tục phát triển hợp tác quốc phòng Việt Nam-Singapore toàn diện, thực chất

Tại hội đàm, Đại tướng Nguyễn Tân Cương cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo, thân tình của Phó đô đốc Aaron Beng cùng lực lượng Quốc phòng; chia sẻ ấn tượng sâu sắc về đất nước Singapore hiện đại, xanh, sạch, đẹp và người dân thân thiện, mến khách.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu tại hội đàm.

Đánh giá cao tiềm lực quốc phòng, trang bị hiện đại và những bước đi tiên phong về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số của Singapore, Đại tướng Nguyễn Tân Cương cho rằng hai nước có nhiều điểm tương đồng để tăng cường trao đổi, hợp tác.

Hai trưởng đoàn đánh giá quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp, tin cậy chính trị cao; các cuộc gặp, tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo Bộ Quốc phòng, quân đội hai nước tạo cơ sở thúc đẩy hợp tác. Những kết quả nổi bật gồm trao đổi đoàn, đối thoại, tham vấn; giao lưu quân, binh chủng, cử tàu thăm nhau; đào tạo nguồn nhân lực. Hợp tác cứu hộ, cứu nạn và an ninh mạng có bước phát triển mới qua đồng tổ chức diễn tập sa bàn về hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa năm 2025 và ký Bản ghi nhớ về hợp tác an ninh mạng tháng 9-2026.

Phó đô đốc Aaron Beng phát biểu tại hội đàm.

Về phương hướng hợp tác, Đại tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị tiếp tục làm sâu sắc các lĩnh vực hiện có; phát huy cơ chế tham vấn, đối thoại; tăng cường giao lưu quân, binh chủng, cứu hộ, cứu nạn; tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và sự kiện quốc tế do mỗi bên tổ chức. Đề nghị tăng cường trao đổi các vấn đề chiến lược, hợp tác giữa các viện nghiên cứu, thúc đẩy những ý tưởng, sáng kiến về quy tắc ứng xử trong không gian mạng, biện pháp xây dựng lòng tin, kiểm soát xung đột.

Về đào tạo, hai bên cần nghiên cứu thiết lập quan hệ giữa Cục Quân huấn-Nhà trường (Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam) và cơ quan chuyên trách của Singapore; chia sẻ kinh nghiệm huấn luyện, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Việt Nam mong muốn tiếp nhận giáo viên Singapore giảng dạy tiếng Anh tại các cơ sở đào tạo trong Quân đội.

Quang cảnh hội đàm giữa hai đoàn.

Về an ninh mạng, đồng chí Tổng Tham mưu trưởng đề nghị cụ thể hóa Bản ghi nhớ đã ký, nghiên cứu nội dung, hình thức phối hợp thiết thực; đánh giá cao hoạt động của Trung tâm thông tin và an ninh mạng ADMM (ACICE), mong phía Singapore ủng hộ Việt Nam và Ấn Độ đồng chủ trì Nhóm chuyên gia ADMM+ về an ninh mạng chu kỳ tới; đề nghị thúc đẩy hợp tác ứng phó các mối đe dọa hóa học, sinh học, phóng xạ; an ninh biển; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quân sự, quốc phòng; điều trị bệnh nhiệt đới, bệnh truyền nhiễm và công nghiệp quốc phòng.

Phó đô đốc Aaron Beng bày tỏ vui mừng được đón Đại tướng Nguyễn Tân Cương và đoàn đại biểu cấp cao QĐND Việt Nam sang thăm Singapore; nhất trí cao với những ý kiến của Đại tướng Nguyễn Tân Cương; bày tỏ sẵn sàng trao đổi, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mới phía Việt Nam đề xuất, phù hợp với lợi ích của hai nước. Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Singapore mong muốn Việt Nam tiếp tục phối hợp, ủng hộ Singapore tại các diễn đàn, nhất là trong ASEAN và khi Singapore đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2027.

Phó đô đốc Aaron Beng trao quà lưu niệm tặng Đại tướng Nguyễn Tân Cương.

Trao đổi về tình hình thế giới, khu vực, hai bên nhấn mạnh yêu cầu tăng cường đoàn kết, hợp tác trước các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống trước sự phát triển nhanh của công nghệ quân sự. Đại tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định Việt Nam mong muốn cùng các nước giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; coi trọng an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không.

Hai bên bày tỏ tin tưởng hợp tác quân sự, quốc phòng Việt Nam-Singapore sẽ tiếp tục phát triển toàn diện, thực chất. Nhân dịp này, Đại tướng Nguyễn Tân Cương trân trọng mời Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Singapore cùng phu nhân thăm chính thức Việt Nam. Phó đô đốc Aaron Beng vui vẻ nhận lời.

Trung tướng Vũ Hữu Hanh, Tư lệnh Bộ tư lệnh 86 làm việc với Tư lệnh Bộ tư lệnh Không gian mạng Singapore và Giám đốc Trung tâm thông tin và an ninh mạng ADMM (ACICE).

Chuẩn đô đốc Lê Bá Quân, Phó tư lệnh Quân chủng Hải quân trao quà lưu niệm tặng Tham mưu trưởng Hải quân Singapore.

Trước đó, Trung tướng Vũ Hữu Hanh, Tư lệnh Bộ tư lệnh 86 làm việc với Tư lệnh Bộ tư lệnh Không gian mạng Singapore và Giám đốc Trung tâm thông tin và an ninh mạng ADMM (ACICE). Chuẩn đô đốc Lê Bá Quân, Phó tư lệnh Quân chủng Hải quân dự ăn sáng, làm việc với Tham mưu trưởng Hải quân Singapore.