Làm sâu sắc hợp tác an ninh Việt Nam – Bồ Đào Nha

Ngày 4/11 (giờ địa phương), Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đã làm việc với Quốc vụ khanh phụ trách Ngoại giao và Hợp tác của Bộ Ngoại giao Bồ Đào Nha Ana Isabel Xavier. Đánh giá cao những kết quả tốt đẹp sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai bên nhấn mạnh quyết định mở Đại sứ quán tại thủ đô mỗi nước là mốc son có ý nghĩa, tạo tiền đề mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện, đặc biệt trong lĩnh vực thực thi pháp luật và an ninh, trật tự.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị hai bên đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp; chia sẻ thông tin, kinh nghiệm phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm kinh tế, ma túy và đưa người di cư trái phép.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến tặng quà lưu niệm bà Ana Isabel Xavier.

Để tạo cơ sở pháp lý chặt chẽ, đưa các hoạt động hợp tác đi vào thực chất, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị hai bên thúc đẩy đàm phán, tiến tới ký kết các hiệp định về dẫn độ, chuyển giao người bị kết án phạt tù, tương trợ tư pháp về hình sự, phòng, chống tội phạm và bảo vệ tin mật.

Nhất trí với đề xuất của Bộ Công an Việt Nam, bà Xavier khẳng định phía Bồ Đào Nha đang tích cực nghiên cứu các dự thảo văn bản hợp tác và sẽ đôn đốc các cơ quan chức năng liên quan, gồm Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp, đẩy nhanh tiến độ xem xét để sớm có phản hồi chính thức.

Lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam và Bộ Ngoại giao Bồ Đào Nha cũng thống nhất phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo cho các hoạt động đối ngoại trọng tâm sắp tới, đặc biệt là chuyến thăm chính thức Bồ Đào Nha của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và kỳ họp Tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao hai nước dự kiến diễn ra vào năm 2027. Hai bên cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân hai nước sinh sống, học tập, làm việc và du lịch, qua đó góp phần thắt chặt tình hữu nghị, tăng cường giao lưu nhân dân và xây dựng nền tảng vững chắc cho sự hợp tác lâu dài.

* Cùng ngày, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến và đoàn công tác đã làm việc với Tổng Cục trưởng Tổng cục Tái hòa nhập và Dịch vụ Trại giam Orlando Manuel de Figueiredo Carvalho; thăm Trại giam Carregueira nhằm trao đổi kinh nghiệm về tổ chức thi hành án hình sự, quản lý cơ sở giam giữ, giáo dục, cải tạo phạm nhân.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến và ông Orlando Manuel de Figueiredo Carvalho cùng các đại biểu.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh Bộ Công an Việt Nam đặc biệt quan tâm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân, bảo đảm an ninh, an toàn tại các cơ sở giam giữ, gắn với công tác dạy nghề và hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đánh giá cao kinh nghiệm của Bồ Đào Nha trong tổ chức thi hành án và triển khai các chương trình giáo dục, phục hồi xã hội.

Giới thiệu toàn diện về mô hình tổ chức của Trại giam Carregueira, phía Bồ Đào Nha cho biết công tác quản lý được thực hiện thông qua quy trình phân khu phạm nhân và liên tục đánh giá tiến trình cải tạo của từng phạm nhân để từng bước chuyển sang chế độ bán mở. Trại giam lấy giáo dục, lao động hướng nghiệp, trị liệu tâm lý chuyên sâu và các hoạt động thể thao, xã hội làm trung tâm, qua đó hỗ trợ phạm nhân kết nối lại với cộng đồng.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến tặng quà lưu niệm ông Orlando Manuel de Figueiredo Carvalho

Trên cơ sở đó, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị hai bên thường xuyên trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về nghiệp vụ quản lý giam giữ, ứng dụng công nghệ giám sát điện tử, chuyển đổi số trong thi hành án và nâng cao năng lực cho cán bộ thực thi nhiệm vụ. Ông Orlando Manuel de Figueiredo Carvalho ghi nhận các đề xuất, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thiết lập các kênh trao đổi, liên lạc cấp chuyên viên để cụ thể hóa các nội dung hợp tác.

* Trong khuôn khổ chương trình, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến và đoàn công tác đã làm việc với Quốc vụ khanh về Số hóa của Bộ Cải cách Nhà nước Bồ Đào Nha Bernardo Correia và lãnh đạo Cơ quan Cải cách công nghệ Nhà nước Bồ Đào Nha. Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đánh giá cao thành tựu của Bồ Đào Nha trong hiện đại hóa nền hành chính công, cải cách thủ tục hành chính và phát triển Chính phủ số. Chia sẻ về tiến trình chuyển đổi số của Việt Nam, Thứ trưởng nhấn mạnh vai trò trọng yếu của Bộ Công an trong xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử, bảo đảm an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến và ông Bernardo Correia.

Ông Bernardo Correia cho biết Bồ Đào Nha tự hào là một trong những quốc gia có tư duy số hóa dẫn đầu thế giới, hiện xếp thứ 3 trong Chỉ số Chính phủ số của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD). Lộ trình chuyển đổi số của Bồ Đào Nha được xây dựng trên bốn trụ cột gồm phát triển kỹ năng số cho người dân, số hóa doanh nghiệp, số hóa dịch vụ công và xây dựng hạ tầng liên thông dữ liệu.

Ghi nhận thế mạnh của phía Bồ Đào Nha, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị hai bên tăng cường chia sẻ kinh nghiệm xây dựng, vận hành hệ thống định danh quốc gia, phát triển dịch vụ công trực tuyến và các nền tảng số dùng chung; chia sẻ kinh nghiệm quản trị Trung tâm Dữ liệu quốc gia, bảo đảm an toàn thông tin và ứng phó rủi ro đối với hạ tầng trọng yếu.

Hai bên cũng nhất trí nghiên cứu thúc đẩy hợp tác đào tạo chuyên sâu, trao đổi chuyên gia, tổ chức hội thảo và chuyển giao giải pháp kỹ thuật trong các lĩnh vực định danh điện tử, quản trị dữ liệu, kiến trúc Chính phủ số và an ninh mạng.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến tặng quà lưu niệm ông Bernardo Correia.

* Nhân dịp này, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến và đoàn công tác cũng đã đến thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Bồ Đào Nha; nghe Đại sứ Việt Nam tại Bồ Đào Nha Nguyễn Mạnh Thắng báo cáo về tình hình quan hệ song phương và hoạt động của cộng đồng người Việt Nam tại địa bàn.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán trong triển khai công tác đối ngoại và thúc đẩy quan hệ hữu nghị hai nước. Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị Đại sứ quán tiếp tục chủ động tham mưu các giải pháp thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Bồ Đào Nha; đồng thời quan tâm sát sao, thực hiện tốt công tác bảo hộ công dân, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cộng đồng người Việt Nam tại sở tại.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến tặng quà Đại sứ quán Việt Nam tại Bồ Đào Nha.

Chuyến công tác của Thứ trưởng Lê Văn Tuyến và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam tại Bồ Đào Nha đã góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, mở ra những cơ hội hợp tác thiết thực giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan chức năng Bồ Đào Nha.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến và đoàn công tác cùng lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Bồ Đào Nha.