Làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Belarus

Tham dự hội đàm, về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Belarus Nguyễn Văn Trung; Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và Đoàn đại biểu chính trị cấp cao QĐND Việt Nam.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và Trung tướng Viktor Gennadievich Khrenin.

Chào mừng Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và Đoàn đại biểu chính trị cấp cao QĐND Việt Nam thăm chính thức Belarus, Bộ trưởng Viktor Gennadievich Khrenin nhấn mạnh, Belarus luôn coi Việt Nam là một trong những ưu tiên trong chính sách đối ngoại ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương; mong muốn hai bên tiếp tục củng cố, vun đắp, phát triển mối quan hệ song phương; thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa hợp tác quốc phòng trên tinh thần quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Bộ trưởng Viktor Gennadievich Khrenin bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Belarus của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác quân sự, tăng cường tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước. Đồng chí Bộ trưởng trân trọng cảm ơn Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã dành sự quan tâm đặc biệt tới các cựu chiến binh Belarus, gìn giữ ký ức về những người Belarus từng kề vai sát cánh cùng nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại hội đàm.

Trung tướng Viktor Gennadievich Khrenin phát biểu tại hội đàm.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo, thân tình của đồng chí Bộ trưởng và các đồng chí Belarus dành cho đoàn; trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam tới Bộ trưởng Viktor Gennadievich Khrenin.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thông tin tới Bộ trưởng Viktor Gennadievich Khrenin về kết quả tốt đẹp của hội đàm ngày 22-9 với Thiếu tướng Leonid Viktorovich Kasinsky, Tổng cục trưởng Tổng cục Công tác tư tưởng, Bộ Quốc phòng Cộng hòa Belarus.

Hai bên đã trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm. Đánh giá kết quả hợp tác quốc phòng thời gian qua, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và Bộ trưởng Viktor Gennadievich Khrenin nhận định, hai bên đã triển khai hiệu quả nhiều nội dung, trong đó tập trung vào trao đổi đoàn, nhất là tiếp xúc cấp cao; trao đổi kinh nghiệm giữa các quân, binh chủng; hợp tác đào tạo... Các kết quả này thể hiện sự coi trọng và mong muốn của hai bên trong việc tăng cường hơn nữa các lĩnh vực hợp tác quốc phòng mà hai bên cùng quan tâm.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và Trung tướng Viktor Gennadievich Khrenin.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và Trung tướng Viktor Gennadievich Khrenin trao tặng biểu tượng, tặng phẩm.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chân thành cảm ơn Bộ Quốc phòng Belarus đã dành các chỉ tiêu đào tạo cho Bộ Quốc phòng Việt Nam; đề nghị phía Belarus tiếp tục quan tâm tăng chỉ tiêu đào tạo, đặc biệt là tiếp nhận quân nhân Việt Nam sang đào tạo cấp chiến dịch, chiến lược. Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận học viên Belarus sang học tiếng Việt, tham dự Khóa quan chức quốc phòng quốc tế và Khóa tập huấn quan sát viên quân sự Liên hợp quốc.

Để tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác quốc phòng nói chung, quan hệ giữa Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Tổng cục Công tác tư tưởng Bộ Quốc phòng Cộng hòa Belarus nói riêng, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị hai bên phối hợp triển khai các nội dung trọng tâm: Trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao, giao lưu sĩ quan trẻ; hợp tác quân, binh chủng; đào tạo quân nhân và chuyên gia; hợp tác về thông tấn, truyền thông quân sự, điện ảnh quân đội, thư viện quân đội, phụ nữ quân đội và công nghiệp quốc phòng; tăng cường tuyên truyền, giáo dục về lịch sử, ý nghĩa của mối quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác chiến lược Việt Nam - Belarus.

Các đại biểu dự hội đàm.

Các đại biểu chụp ảnh chung.

Nhân dịp này, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trân trọng chuyển lời mời của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam tới lãnh đạo Bộ Quốc phòng Belarus sang thăm Việt Nam và tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ ba tại Hà Nội, sẽ diễn ra vào tháng 12 tới đây.

Bộ trưởng Viktor Gennadievich Khrenin bày tỏ tin tưởng, cuộc hội đàm lần này sẽ góp phần đưa quan hệ quốc phòng song phương tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả, củng cố quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống Việt Nam - Belarus, phù hợp với lợi ích của hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển của mỗi nước và khu vực.