Làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nhân chuyến tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Hoa Kỳ (2/2026). Ảnh tư liệu: Thống Nhất/TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến công tác bắt đầu từ ngày 20/9/2026 tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam còn có hoạt động song phương tại Hoa Kỳ. Chuyến công tác thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với Hoa Kỳ, đồng thời tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ phát triển hiệu quả, thực chất trên tất cả các lĩnh vực, phù hợp với lợi ích của hai bên.

Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ ngày càng hiệu quả, thực chất

Việt Nam và Hoa Kỳ chính thức thiết lập quan hệ vào ngày 12/7/1995. Đây là một dấu mốc lịch sử đặc biệt quan trọng, mở ra chương mới trong quan hệ giữa hai nước Việt Nam-Hoa Kỳ.

Kể từ đó, quan hệ hai nước mỗi ngày qua đi lại có thêm những dấu mốc mới. Hai nước chính thức thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện vào tháng 7/2013; nâng tầm quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác, phát triển bền vững vào tháng 9/2023.

Đánh giá về quan hệ hai nước, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang khẳng định, những thành tựu đạt được trong hơn ba thập kỷ qua giữa Việt Nam và Hoa Kỳ là toàn diện và thực chất. Hai nước đã xây dựng được nền tảng hợp tác ngày càng vững chắc trên cơ sở tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau. Đồng thời, quy mô và phạm vi hợp tác giữa hai nước ngày càng mở rộng trên nhiều lĩnh vực chiến lược.

Đặc biệt, sau 3 năm kể từ khi nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác, phát triển bền vững, quan hệ hai nước tiếp tục phát triển sâu rộng, duy trì đà quan hệ tích cực và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, tăng chất chiến lược trong hợp tác giữa hai bên trên tất cả các lĩnh vực.

Tin cậy chính trị không ngừng được củng cố, hai bên duy trì thường xuyên các hoạt động trao đổi, tiếp xúc các cấp. Từ đầu năm 2026 đến nay, phía Việt Nam có đoàn đại biểu của: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Hoa Kỳ (tháng 2/2026); Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình thăm và làm việc Hoa Kỳ (tháng 3/2026); Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 (AMM-59) tại Manila, Philippines (ngày 23/7/2026)… Về phía Hoa Kỳ có các chuyến thăm Việt Nam của: Phó Ngoại trưởng Christopher Landau (tháng 5/2026); Phó Đại diện Thương mại Rick Switzer (tháng 5/2026); Quyền Bộ trưởng Hải quân Hùng Cao (tháng 6/2026)…

Trong các cuộc trao đổi, tiếp xúc cấp cao, lãnh đạo hai nước đều nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc ở tất cả các kênh, các cấp, đặc biệt là cấp cao. Các cuộc tiếp xúc cấp cao tạo nền tảng và định hướng cho sự phát triển quan hệ song phương trên các lĩnh vực.

Trên cơ sở quan hệ chính trị ngày càng mở rộng, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam - Hoa Kỳ cũng duy trì đà phát triển, trở thành động lực của quan hệ hai nước với mức độ gắn kết và bổ trợ cho nhau ngày càng cao. Kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt 153,18 tỷ USD; 7 tháng năm 2026 đạt 118 tỷ USD. Hoa Kỳ duy trì là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Hoa Kỳ và là đối tác thương mại lớn nhất ở khu vực ASEAN.

Hoa Kỳ là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 11/108 nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với khoảng 1.409 dự án đầu tư có tổng vốn trên 11,9 tỷ USD. Ngược lại, Việt Nam là nhà đầu tư đứng thứ 7/80 nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Hoa Kỳ với 230 dự án đầu tư có tổng vốn đăng ký gần 1,3 tỷ USD. Nhiều doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục thể hiện sự quan tâm và mong muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam, trong đó có nhiều tập đoàn công nghệ lớn (như HP, NVIDIA…), tập đoàn về kho vận và chuyển phát (FedEx, UPS…) và doanh nghiệp về năng lượng (Excelerate Energy). Nhiều doanh nghiệp Việt Nam như FPT, Vinfast… cũng đang mở rộng đầu tư sang Hoa Kỳ.

Hai bên đang tích cực mở rộng không gian hợp tác sang những lĩnh vực mới mang tính chiến lược, định hình tương lai như khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi năng lượng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao...

Ngoài lĩnh vực kinh tế-thương mại, hợp tác quốc phòng-an ninh tiếp tục phát triển hiệu quả, nhất là trong hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh. Cùng với đó, hợp tác giáo dục-đào tạo, y tế, văn hóa, du lịch giữa hai nước cũng ngày càng mở rộng, thực chất hơn trên những lĩnh vực mà Hoa Kỳ có thế mạnh, Việt Nam có nhu cầu. Giao lưu văn hóa và nhân dân giữa hai nước phát triển mạnh mẽ, thể hiện qua tăng trưởng về số lượng du học sinh, du lịch… tạo cầu nối hiểu biết sâu sắc hơn giữa nhân dân hai nước. Ngoài ra, hai bên cũng tiếp tục phối hợp tốt tại các diễn đàn đa phương và quốc tế.

Tăng cường gắn kết, phát huy thế mạnh giữa hai nước

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang. Ảnh: TTXVN phát

Trên nền tảng quan hệ hữu nghị tốt đẹp, chuyến công tác tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là dịp quan trọng để lãnh đạo hai bên làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ.

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, đây là chuyến công tác đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Hoa Kỳ sau khi Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Chuyến công tác là minh chứng rõ nét cho đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, tranh thủ tốt các điều kiện, nguồn lực mở ra không gian, dư địa phát triển cho đất nước.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang khẳng định, chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Hoa Kỳ, đồng thời tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện phát triển ổn định, thực chất, hiệu quả và bền vững. Đây cũng là dịp để hai bên tăng cường tiếp xúc cấp cao, trao đổi về những vấn đề có ý nghĩa chiến lược, lâu dài đối với quan hệ hai nước, đồng thời tăng cường hiểu biết, tranh thủ sự ủng hộ của các giới đối với Việt Nam và quan hệ song phương Việt Nam-Hoa Kỳ.

Trong khi đó, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng khẳng định, chuyến công tác và làm việc tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tạo thêm động lực, biện pháp cụ thể mới, đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả.

Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng cho biết, dự kiến tại Hoa Kỳ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có các cuộc gặp với Lãnh đạo chính quyền, Quốc hội của Hoa Kỳ, tiếp và làm việc với các doanh nghiệp, các nhà đầu tư, các tập đoàn công nghệ hàng đầu của Hoa Kỳ, gặp gỡ các nhân sĩ, trí thức người Việt, gốc Việt và bạn bè Hoa Kỳ, làm việc với các tổ chức tham gia giải quyết hậu quả chiến tranh, đặc biệt là thúc đẩy hợp tác tìm kiếm, xác minh danh tính liệt sĩ Việt Nam hy sinh trong chiến tranh.

Nhận định về triển vọng hợp tác giữa hai nước thời gian tới, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng cho biết Khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ đã xác định các trụ cột hợp tác toàn diện giữa hai nước, bao gồm từ chính trị, ngoại giao, an ninh, quốc phòng, đến kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục đào tạo, giao lưu con người…

Thời gian tới, đây vẫn là những nội dung hợp tác chính giữa hai nước, song sẽ được tập trung hơn vào những lĩnh vực đã được Việt Nam xác định ưu tiên cho giai đoạn phát triển mới, cũng là những lĩnh vực mà Hoa Kỳ có thế mạnh và có nhu cầu hợp tác để cùng phát triển bền vững. Đó là công nghệ tiên tiến, năng lượng sạch và chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu cao. Do đó hai nước có thể cùng hợp tác xây dựng các chuỗi cung ứng đa dạng và có khả năng chống chịu cao hơn, thông qua việc tăng cường thương mại các sản phẩm công nghệ tiên tiến, kết nối logistics và thúc đẩy liên kết sâu rộng hơn giữa các nhà đầu tư Hoa Kỳ với doanh nghiệp Việt Nam. Đây là những lĩnh vực mà lợi ích của hai nước ngày càng hội tụ và có thể tạo ra giá trị lâu dài cho cả hai bên, chứ không chỉ đơn thuần là mở rộng thương mại và đầu tư.

Có thể thấy rõ, trong bối cảnh khoa học - công nghệ phát triển nhanh, mạnh tác động sâu rộng đến tương lai nhân loại, tình hình chính trị, an ninh, kinh tế thế giới diễn biến khó lường, việc tăng cường hợp tác thực chất giữa Việt Nam và Hoa Kỳ có ý nghĩa quan trọng, không chỉ nhằm đáp ứng lợi ích của hai nước mà còn đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.