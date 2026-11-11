Làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam - Hà Lan

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng chúc mừng Đại sứ Remco van Wijngaarden nhận nhiệm vụ; bày tỏ tin tưởng với bề dày kinh nghiệm ngoại giao, Đại sứ sẽ có một nhiệm kỳ thành công, đóng góp tích cực vào việc củng cố và đưa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hà Lan lên tầm cao mới. Thứ trưởng vui mừng trước những bước tiến thực chất, hiệu quả của quan hệ song phương thời gian qua, trong đó Hà Lan tiếp tục giữ vững vị trí là đối tác thương mại và nhà đầu tư hàng đầu của Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Hà Lan Remco van Wijngaarden đến chào xã giao.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, Thứ trưởng đề nghị hai bên duy trì đà tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp; triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác như Ủy ban liên chính phủ về thích ứng biến đổi khí hậu, quản lý nước và Tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng. Cùng việc khai thác tối đa lợi ích từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), hai bên cần mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực thế mạnh của Hà Lan như kinh tế biển, hàng hải, đóng tàu, nông nghiệp thông minh, tài chính, năng lượng tái tạo, khoa học - công nghệ, bán dẫn và logistics... Nhân dịp này, Thứ trưởng đề nghị Hà Lan sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) và thúc đẩy Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ "thẻ vàng" IUU đối với thủy sản Việt Nam.

Bày tỏ vinh dự khi nhận nhiệm vụ mới, Đại sứ Remco van Wijngaarden nhất trí với các định hướng hợp tác của Thứ trưởng. Đại sứ cam kết sẽ nỗ lực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Việt Nam nhằm làm sâu sắc hơn nữa các khuôn khổ Đối tác chiến lược về "Thích ứng với biến đổi khí hậu, Quản lý nước" và "Nông nghiệp bền vững, An ninh lương thực" và đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu.

Cũng tại buổi tiếp, hai bên nhất trí thúc đẩy ký mới các thỏa thuận hợp tác, triển khai hiệu quả những dự án trọng điểm về kinh tế tuần hoàn, công nghệ cao, ứng phó biến đổi khí hậu, đồng thời tăng cường hợp tác giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân. Hai bên khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và phát triển trên thế giới.