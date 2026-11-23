Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng chủ trì Hội thảo: Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Hồng Thái, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh; Dương Trung Ý, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Lê Hải Bình, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy cùng đông đảo chuyên gia, nhà khoa học. Về phía thành phố Bắc Ninh có các đồng chí: Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy; Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Bắc Ninh và đại biểu tham dự Hội thảo.

Phát biểu chào mừng, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh nhấn mạnh: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tính chiến lược, lâu dài, là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị. Đây không chỉ là bảo vệ những giá trị lý luận, tư tưởng mà còn bảo vệ vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; bảo vệ Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân, thành quả cách mạng và tương lai phát triển của dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh phát biểu chào mừng Hội thảo.

Trước những tác động sâu sắc của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số, sự phát triển mạnh mẽ của không gian mạng và các phương thức truyền thông mới, nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đang đặt ra nhiều yêu cầu mới. Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị tiếp tục gia tăng hoạt động chống phá với phương thức ngày càng tinh vi, lợi dụng những vấn đề nhạy cảm, hạn chế, bất cập trong quản lý, điều hành và khó khăn trong đời sống xã hội để xuyên tạc, kích động, chia rẽ Đảng với Nhân dân, làm suy giảm niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Đồng chí Bí thư Thành ủy cho rằng, bên cạnh kiên định lập trường, vững vàng về tư tưởng, cần chủ động nghiên cứu, phát triển lý luận, nâng cao năng lực dự báo, nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; chuyển mạnh từ tư duy phòng ngừa, ứng phó sang chủ động định hướng, dẫn dắt thông tin, lấy xây dựng và lan tỏa những giá trị tích cực, tiến bộ, nhân văn làm phương thức quan trọng củng cố niềm tin xã hội.

Các đại biểu Trung ương và thành phố Bắc Ninh tham dự Hội thảo.

Đối với Bắc Ninh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Trong đó, chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; gắn nhiệm vụ này với phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân; phát huy quyền làm chủ, thực hiện tốt công tác dân vận, kịp thời giải quyết kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của người dân. Đồng thời, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, tận dụng hiệu quả các nền tảng số, mạng xã hội để lan tỏa thông tin chính thống, những mô hình hay, cách làm sáng tạo và gương người tốt, việc tốt.

Tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Hồng Thái đề nghị các đại biểu tập trung làm rõ, bổ sung và phát triển cơ sở lý luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong điều kiện mới; tổng kết thực tiễn, nhận diện những vấn đề nảy sinh, nhất là tác động của không gian mạng, trí tuệ nhân tạo, truyền thông số đối với công tác tư tưởng, lý luận. Cùng với đó, đề xuất các giải pháp đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị; nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và phát huy vai trò của Nhân dân, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nhà giáo, nhà báo, thế hệ trẻ.

Đồng chí Lê Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc và đề dẫn Hội thảo, đồng chí Lê Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhấn mạnh đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những thời cơ, vận hội lớn đan xen khó khăn, thách thức. Bối cảnh đó đặt ra yêu cầu tiếp tục tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Đặc biệt, sau Đại hội XIV của Đảng, nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng đòi hỏi sự đổi mới cả về nhận thức lý luận, phương thức tổ chức thực hiện và năng lực giải quyết những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn.

Vì vậy, ý nghĩa của Hội thảo không chỉ dừng lại ở việc đánh giá kết quả một lĩnh vực công tác, mà sâu xa hơn là góp phần làm sáng tỏ những vấn đề có tính quy luật về mối quan hệ giữa nền tảng tư tưởng với đường lối chính trị, giữa sự lãnh đạo của Đảng với hiệu lực quản trị của Nhà nước, giữa mục tiêu của chế độ với quyền làm chủ, lợi ích và niềm tin của Nhân dân.

Các đại biểu thành phố Bắc Ninh tham dự Hội thảo.

Các tham luận thống nhất khẳng định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng, là giá trị bền vững, khoa học, đã được thực tiễn cách mạng Việt Nam kiểm nghiệm.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng là bảo vệ, giữ gìn bản chất cách mạng, khoa học chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời vận dụng sáng tạo và không ngừng bổ sung, phát triển lý luận phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế của thời đại.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng phải gắn liền với phát triển sáng tạo. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ phải được đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, được tiến hành đồng bộ trên cả không gian thực và không gian số.

Các tham luận cũng phân tích, ghi nhận những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng và hệ thống chính trị sau gần 10 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá XII.

Nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được nâng lên; cơ chế lãnh đạo, lực lượng đấu tranh từng bước được xây dựng, kiện toàn rộng khắp trong các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Lực lượng nòng cốt hoạt động ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả; công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chuyển mạnh từ bị động sang chủ động, kết hợp hài hòa giữa tuyên truyền, lan toả thông tin tích cực với đấu tranh phản bác quan điểm, thông tin sai trái.

Quang cảnh Hội thảo.

Hội thảo cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong công tác nghiên cứu lý luận, năng lực dự báo, xử lý thông tin trên không gian mạng và cơ chế phối hợp liên ngành giữa các cơ quan, địa phương, đơn vị...

Các tham luận thống nhất nhận định, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch ngày càng tinh vi, khó nhận diện. Các đối tượng triệt để lợi dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ giả mạo hình ảnh, giọng nói, thuật toán mạng xã hội để tạo lập và phát tán thông tin sai lệch với tốc độ nhanh, phạm vi rộng.

Chúng lợi dụng những chủ trương, quyết sách lớn như sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, những định hướng mang tầm chiến lược đối với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, cùng các vấn đề dân sinh, dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền ...để xuyên tạc, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các tham luận cũng đề xuất nhiều kiến nghị, giải pháp có giá trị khoa học và thực tiễn, tập trung vào hoàn thiện hệ thống lý luận, thể chế và pháp luật. Đổi mới nội dung, phương thức giáo dục chính trị, tư tưởng. Tăng cường, củng cố “sức đề kháng” cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Ứng dụng mạnh mẽ khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu và năng lực cảnh báo sớm.

Chuyển trọng tâm từ quản lý thông tin sang dẫn dắt nhận thức xã hội, từ “quản lý từng nguy cơ” sang “quản trị tương tác giữa các nguy cơ”, chủ động xây dựng thế trận thông tin vững chắc trên không gian mạng.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tổng kết.

Phát biểu tổng kết Hội thảo, đồng chí Ngô Đông Hải, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trân trọng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, trí tuệ và tâm huyết của các đại biểu, nhà khoa học.

Đồng chí nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, nổi bật là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tiếp tục nghiên cứu làm sâu sắc những vấn đề lý luận và thực tiễn được đặt ra, trao đổi và luận giải tại Hội thảo; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ; tổng kết, nhân rộng bài học kinh nghiệm và cách làm sáng tạo; hoàn thiện các giải pháp chiến lược cho giai đoạn cách mạng mới.

Các đại biểu tham quan gian trưng bày thành tựu kinh tế- xã hội của thành phố Bắc Ninh.

Hội thảo là một hoạt động khoa học có ý nghĩa quan trọng, góp phần bổ sung luận cứ lý luận và thực tiễn để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, đóng góp thiết thực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đưa đất nước vững bước trong kỷ nguyên mới.