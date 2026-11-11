Làm sâu đậm nhiều chương trình công nghiệp văn hóa và sáng tạo

Những năm qua, nhiều hoạt động, sự kiện nghệ thuật đặc sắc gắn với Festival Huế được tổ chức tạo sức lan tỏa đến công chúng. Song nhiều bất cập cũng đã được các doanh nghiệp du lịch chỉ ra khi công tác quảng bá các chương trình chính của Festival thường cận ngày, điều này gây khó khăn cho các đơn vị lữ hành trong việc thu hút dòng khách quốc tế.

Lễ hội Ánh sáng quốc tế Huế 2027 sẽ được tổ chức trên không gian sông Hương. Ảnh: BTC

Có ít nhất 5 lễ hội, chương trình “đinh”

Từ thực tế này, ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND TP Huế cũng thừa nhận và cho biết, từ 2027 những chương trình chính của Festival Huế và các lễ hội lớn sẽ được thông báo sớm. Hiện TP Huế đã định hình các chương trình quy mô lớn từ nay đến năm 2030; trong đó năm 2027 có ít nhất năm lễ hội, chương trình có quy mô, được tổ chức vào các thời điểm phù hợp, làm điểm nhấn cho từng quý.

Phó Chủ tịch UBND TP Huế Trần Hữu Thùy Giang cũng cho biết, các chương trình chính này sẽ được duy trì và tổ chức định kỳ hằng năm trong thời gian tiếp theo. Trong đó, có ba chương trình công nghiệp văn hóa, sáng tạo được tổ chức theo định hướng trở thành IP (Intellectual Property, thương hiệu sở hữu trí tuệ) cho Huế, gồm: Chương trình truyền hình thực tế sáng tạo đa quốc gia The Huế Creators; Tuần lễ Âm nhạc quốc tế Huế Wonderverse (đã được tổ chức thành công từ năm 2026); Lễ hội Ánh sáng quốc tế. Cùng với đó, các hoạt động, sự kiện của Festival Huế cũng tiếp tục được đổi mới, nâng cấp, phù hợp với xu thế bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Cố đô trong dòng chảy thời đại.

Chương trình truyền hình thực tế sáng tạo đa quốc gia The Huế Creators mùa đầu tiên năm 2027 dự kiến có quy mô tham gia của các nghệ sĩ, nhà sáng tạo đến từ năm quốc gia gồm Việt Nam, Thái Lan, Hàn Quốc, Singapore và Indonesia. Ông Nguyễn Thành Trí, đại diện The Stars, đơn vị sản xuất chương trình cho biết: Chương trình lấy văn hóa, di sản và con người Huế làm nguồn cảm hứng, kỳ vọng kết nối các nhà sáng tạo trong nước và quốc tế với nghệ nhân, cộng đồng địa phương, góp phần thúc đẩy kinh tế sáng tạo. The Huế Creators sẽ được sáng tạo xoay quanh các chủ đề nội dung: Lễ, Âm, Vị, Nghề và Huế hôm nay.

Qua đó, các nhà sáng tạo có cơ hội tiếp cận thế giới nghi thức, kiến trúc, cổ phục, mỹ học cung đình; khám phá Nhã nhạc cung đình, Ca Huế và âm nhạc truyền thống; tìm hiểu chiều sâu ẩm thực Huế; trải nghiệm các làng nghề, kỹ thuật chế tác truyền thống và từng bước đưa những ý tưởng sáng tạo vào đời sống đương đại.

Ngoài ra, Lễ hội Ánh sáng quốc tế Huế 2027 cũng là một trong những điểm nhấn của công nghiệp văn hóa và sáng tạo. Không gian cảnh quan sông Hương sẽ được khai thác làm sân khấu trình diễn nghệ thuật độc đáo: Mặt nước được sử dụng làm màn chiếu trình diễn ánh sáng trên màn nước, không gian bầu trời là sẽ có drone show (trình diễn ánh sáng bằng thiết bị bay không người lái). Chương trình diễn ra vào tháng 6, kỳ vọng sẽ phát huy giá trị cảnh quan và di sản Huế, thúc đẩy kinh tế đêm và các hoạt động du lịch tại địa phương.

Khu vực đồn Mang Cá ở phía Đông Bắc của Kinh thành Huế được định hướng phát triển cụm công nghiệp văn hóa. Ảnh: VT

Định hình các không gian công nghiệp văn hóa

Vừa qua, lãnh đạo UBND TP Huế đã khảo sát đồn Mang Cá, khu vực từng giữ vai trò quan trọng trong hệ thống phòng thủ Kinh thành Huế dưới triều Nguyễn, để xem xét định hướng xây dựng không gian công nghiệp văn hóa. Sau khi thực hiện dự án di dời, giải phóng mặt bằng khu vực I di tích Kinh thành Huế, đồn Mang Cá được bàn giao cho quận Phú Xuân, nay là phường Phú Xuân làm trụ sở hành chính. Hiện nay khu vực này còn khoảng 10 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng, chính quyền địa phương đang đẩy nhanh tiến độ để di dời dân cư khỏi khu vực 1 di tích.

Theo định hướng của UBND TP Huế, sẽ kêu gọi đầu tư xây dựng cụm công nghiệp văn hóa tại đồn Mang Cá (gồm cả Mang Cá lớn và Mang Cá nhỏ) với việc tổ chức các hoạt động biểu diễn, sáng tạo, dịch vụ…, đồng thời kết nối với tuyến du lịch đường sông. Qua kiểm tra thực địa, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND TP Huế yêu cầu các đơn vị làm rõ định hướng, loại hình và sản phẩm của cụm công nghiệp văn hóa, bảo đảm gắn với công nghiệp biểu diễn, văn hóa, nghệ thuật và du lịch đường sông. Các phương án phải chứng minh tính khả thi và hiệu quả khai thác.

Ngoài ra, tại khu vực sân khấu và không gian cộng đồng phía sau Bia Quốc Học, TP Huế cũng định hướng tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật, sân khấu ban đêm. Chủ tịch UBND TP Huế yêu cầu địa phương, Sở, ngành liên quan đẩy nhanh chỉnh trang đô thị và hoàn thiện phương án khai thác không gian hai bên sông Đông Ba và vùng lân cận, kết hợp dịch vụ ẩm thực, hoạt động thương mại nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế đêm. Trước mắt, cần tập trung các tuyến phố Bạch Đằng, Huỳnh Thúc Kháng, phấn đấu triển khai một số hạng mục đủ điều kiện trước Tết Nguyên đán.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Huế Trần Hữu Thùy Giang, vào ngày Văn hóa Việt Nam 24.11 tới, Huế sẽ phối hợp với doanh nghiệp khởi công một công trình dự án Đổi mới sáng tạo và công nghiệp văn hóa tại khu A, khu đô thị An Vân Dương. Ngay sau đó, thành phố sẽ công bố đề án về phát triển công nghiệp văn hóa của Huế, công bố các khu đất kêu gọi đầu tư khai thác văn hóa và dịch vụ du lịch đi kèm. Ngoài ra, tại công viên “Hà Nội - Huế - TP Hồ Chí Minh” trên trục đường Võ Nguyên Giáp cũng sẽ được đầu tư các thiết chế phục vụ các hoạt động văn hóa, dịch vụ du lịch. TP Huế định hướng có thiết chế văn hóa quy mô với khu may đo, trình diễn áo dài, nhà hàng ẩm thực cung đình và đặc sản Huế, không gian sân khấu biểu diễn, khu sáng tạo văn hóa…