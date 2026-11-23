Khách hàng giao dịch tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Nhu cầu vốn để duy trì sản xuất, mở rộng thị trường và đầu tư công nghệ đang đặt ra áp lực lớn đối với nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tuy nhiên, những hạn chế về tài sản bảo đảm, điều kiện tín dụng và chi phí vay vẫn là rào cản trong tiếp cận vốn. Trước thực tế này, nhiều ngân hàng đang triển khai nhiều giải pháp, từ giảm lãi suất, linh hoạt phương thức cấp tín dụng đến đa dạng hóa nguồn vốn, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp khơi thông nguồn lực cho sản xuất, kinh doanh.

Ngân hàng đổi cách cấp vốn

Theo ông Từ Tiến Phát, Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), ngân hàng định hướng ưu tiên cấp tín dụng cho các lĩnh vực kinh tế trọng điểm tại TP Hồ Chí Minh như công nghiệp chế biến, logistics, xuất nhập khẩu, hạ tầng số và hạ tầng dữ liệu. Với từng nhóm ngành, ACB sẽ xây dựng phương thức tiếp cận phù hợp, đồng thời áp dụng mức lãi suất cạnh tranh nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp tiếp cận vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Để mở rộng khả năng tiếp cận vốn, đặc biệt đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, ACB cũng xem xét điều chỉnh sản phẩm và quy định cấp tín dụng theo hướng linh hoạt hơn. Thay vì chủ yếu dựa vào tài sản thế chấp, ngân hàng có thể xem xét các hình thức cho vay tín chấp, cho vay dựa trên dòng tiền, hàng hóa hoặc hàng tồn kho.

“Không phải doanh nghiệp nào cũng có tài sản bảo đảm, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nếu yêu cầu 100% khoản vay đều phải có tài sản bảo đảm thì rất nhiều doanh nghiệp sẽ không thể tiếp cận được vốn”, ông Phát nhận định.

Bên cạnh đó, ACB hướng đến phương thức cấp tín dụng theo chuỗi doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi cung ứng. Ngân hàng cũng chú trọng tiếp cận các hệ sinh thái như khu công nghiệp nhằm nhận diện nhu cầu và hỗ trợ vốn thuận lợi hơn cho doanh nghiệp.

Trong khi đó, Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh (HDBank) đang tìm cách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong trường hợp giá trị tài sản bảo đảm suy giảm, ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng.

Ông Trần Hoài Nam, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng HDBank cho biết, khi giá bất động sản giảm, kéo theo giá trị tài sản bảo đảm giảm, ngân hàng không nhất thiết phải ngay lập tức giảm khoản vay. Thay vào đó, ngân hàng phối hợp với doanh nghiệp tìm giải pháp, xây dựng lộ trình giảm dư nợ phù hợp với giá trị tài sản, đồng thời tìm kiếm các phương án tạo dòng tiền. Trên cơ sở đó, ngân hàng có thể xem xét tăng tỷ lệ cho vay trên giá trị tài sản bảo đảm, kết hợp tăng cường quản trị dòng tiền của doanh nghiệp.

Đối với tài sản bảo đảm là đất nông nghiệp, việc định giá thực tế còn nhiều khó khăn. Vì vậy, HDBank áp dụng các mức giá và hướng dẫn về giá đất nông nghiệp do chính quyền địa phương ban hành tại từng khu vực làm cơ sở định giá. Giải pháp này nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nông dân và doanh nghiệp sử dụng đất nông nghiệp làm tài sản bảo đảm tiếp cận vốn tín dụng.

Song song với việc điều chỉnh phương thức cấp tín dụng, các ngân hàng tiếp tục triển khai những chương trình giảm lãi suất để chia sẻ chi phí vốn với doanh nghiệp.

ACB đã triển khai chương trình tín dụng quy mô 8.000 tỷ đồng, với lãi suất giảm từ 1,5 - 2%, tập trung vào doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp xuất khẩu. Ngân hàng cũng chủ động giảm lãi suất huy động nhằm tiết giảm chi phí vốn đầu vào, tạo dư địa giảm lãi suất cho vay.

HDBank triển khai gói tín dụng quy mô 15.000 tỷ đồng, trong đó 5.000 tỷ đồng dành cho khách hàng cá nhân và hộ kinh doanh phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh, với mức giảm lãi suất 1,5%. Đối với nhóm doanh nghiệp, ngân hàng tập trung hỗ trợ các đơn vị sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là doanh nghiệp xuất nhập khẩu, cũng với mức giảm lãi suất 1,5%.

Thời gian tới, HDBank dự kiến tiếp tục triển khai các giải pháp dành cho doanh nghiệp đầu ngành, nhất là doanh nghiệp xuất khẩu. Đối với nhóm khách hàng có nhu cầu vốn bằng USD, ngân hàng sẽ nghiên cứu các giải pháp giảm lãi suất cho vay ngoại tệ nhằm hỗ trợ chi phí vốn.

Khách hàng giao dịch tại Hội sở chính Vietcombank. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Minh bạch tài chính

Dù các ngân hàng đang nỗ lực giảm chi phí vốn và linh hoạt điều kiện cấp tín dụng, khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp vẫn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, không chỉ tài sản bảo đảm mà còn năng lực tài chính, khả năng trả nợ và tính khả thi của phương án kinh doanh. Đặc biệt, khi ngân hàng chuyển sang các phương thức cho vay dựa trên dòng tiền, yêu cầu về minh bạch thông tin và năng lực quản trị của doanh nghiệp ngày càng quan trọng.

Theo ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP Hồ Chí Minh, việc điều chỉnh giảm lãi suất cho vay từ 1,5 - 2%, đồng thời giảm tối thiểu 0,5 điểm phần trăm đối với lãi suất tiền gửi kỳ hạn từ 6 tháng trở lên là những chủ trương tác động trực tiếp đến mặt bằng lãi suất, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí vốn. Bên cạnh đó, các ngân hàng thương mại tiếp tục triển khai các gói tín dụng ưu đãi, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý hơn.

Tuy nhiên, qua các hội nghị đối thoại và trao đổi thực tế, nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, vẫn phản ánh những khó khăn liên quan đến lãi suất và khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng.

Ông Lệnh cho rằng để tiếp cận các phương thức cho vay mới, chẳng hạn cho vay điện tử dựa trên dòng tiền, doanh nghiệp cũng cần chủ động đổi mới, nâng cao năng lực quản lý, quản trị, minh bạch thông tin tài chính, dòng tiền và chia sẻ dữ liệu với ngân hàng. Đây là những điều kiện quan trọng để cung cấp thông tin tin cậy, giúp các tổ chức tín dụng có cơ sở đánh giá, thẩm định và quyết định cho vay dựa trên dòng tiền của doanh nghiệp. Về phía ngân hàng, khi có đầy đủ thông tin cần thiết, việc thẩm định và giải ngân có thể được thực hiện nhanh chóng, thuận lợi. Công nghệ và khả năng ứng dụng hiện nay không còn là trở ngại lớn đối với việc triển khai các phương thức cho vay mới.

Thực tế, nhiều ngân hàng đã và đang triển khai cho vay điện tử, đặc biệt đối với khách hàng cá nhân. Thông qua hệ thống thông tin khách hàng và khả năng chia sẻ dữ liệu, nhất là kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, ngân hàng có thể đánh giá khách hàng toàn diện hơn. Trên cơ sở đó, các khoản vay tín chấp được xử lý nhanh chóng, thuận tiện; một số khoản vay mua ô tô hoặc thiết bị tiêu dùng có thể được giải ngân ngay trong ngày.

Theo các chuyên gia, bên cạnh việc nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng, doanh nghiệp cũng cần nhìn nhận lại cơ cấu vốn, phương án vay và khả năng chịu đựng trước biến động thị trường. Trong bối cảnh chi phí đầu vào và chi phí tài chính còn nhiều áp lực, tái cấu trúc hoạt động tài chính, kiểm soát nợ vay và chủ động phòng ngừa rủi ro lãi suất trở thành những yêu cầu quan trọng

Tiến sĩ Đỗ Thiên Anh Tuấn, giảng viên Chính sách Công tại Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright khuyến nghị doanh nghiệp cần đặc biệt thận trọng khi vay vốn để tài trợ các dự án đầu tư, nhất là những khoản vay có lãi suất thả nổi. Trong trường hợp buộc phải vay vốn để duy trì hoặc mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp cần đánh giá kỹ tác động của biến động lãi suất đến chi phí tài chính và khả năng trả nợ.

Theo ông Tuấn, doanh nghiệp nên chủ động trao đổi với ngân hàng về việc sử dụng các công cụ tài chính phái sinh để phòng vệ rủi ro lãi suất. Chẳng hạn, hợp đồng hoán đổi lãi suất hoặc hợp đồng kỳ hạn lãi suất có thể giúp doanh nghiệp kiểm soát chi phí vay, hạn chế tác động bất lợi khi lãi suất thị trường thay đổi.

Đặc biệt, các doanh nghiệp nhỏ và vừa cần nâng cao nhận thức về quản trị rủi ro tài chính, thay vì chỉ trông chờ Nhà nước duy trì mặt bằng lãi suất ổn định hoặc hỗ trợ trong mọi hoàn cảnh. “Nhà nước cần nỗ lực điều hành để hỗ trợ doanh nghiệp, nhưng không phải lúc nào Nhà nước cũng có thể giải quyết tất cả khó khăn cho doanh nghiệp”, ông Tuấn nhấn mạnh, đồng thời cho rằng doanh nghiệp phải tự nâng cao năng lực, cập nhật kiến thức tài chính và biết sử dụng các công cụ của thị trường để phòng vệ rủi ro cho chính mình.

Theo chuyên gia này, tại nhiều quốc gia, doanh nghiệp chủ động sử dụng các công cụ phái sinh để kiểm soát rủi ro lãi suất và tỷ giá, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào sự hỗ trợ trực tiếp của Chính phủ. Đây cũng là những công cụ doanh nghiệp Việt Nam cần quan tâm, từng bước tiếp cận để nâng cao khả năng quản trị tài chính trong bối cảnh hoạt động sản xuất, kinh doanh ngày càng chịu tác động từ biến động thị trường.