Làm sao đẩy nhanh việc phân tích địa chấn cho các dự án rủi ro cao?

Echo Seismic, doanh nghiệp địa vật lý quốc tế có văn phòng tại Anh, Mỹ và Canada. (Ảnh: AP)

EchoVision ra đời trong bối cảnh nhu cầu sử dụng dữ liệu địa chấn ngày càng tăng nhằm giảm bất định về điều kiện dưới lòng đất trước khi khoan hoặc xây dựng. Bộ phận này tập trung cung cấp kết quả nhanh hơn, đồng thời đơn giản hóa quá trình triển khai dự án.

EchoVision do nhà địa vật lý Rob Kendall phụ trách, kết hợp chuyên môn về địa chất với kinh nghiệm trong lập kế hoạch, thu thập và xử lý dữ liệu địa chấn. Trước khi khảo sát thực địa, đội ngũ sẽ xử lý các vấn đề có thể gây chậm tiến độ như giấy phép, quyền tiếp cận đất và làm việc với các bên liên quan.

Công nghệ nguồn phát và thiết bị thu địa chấn nhỏ gọn giúp rút ngắn thời gian triển khai, giảm yêu cầu vận hành và cho phép bố trí mật độ thiết bị thu cao để tạo hình ảnh chi tiết về cấu trúc dưới lòng đất.

Tại Đại học York (Anh), sau quá trình chuẩn bị và lập kế hoạch chi tiết, Echo đã hoàn thành ảnh địa chấn 3D dưới khu vực rộng 30 km² của thành phố trong chưa đầy 60 ngày. Kết quả xác định các mục tiêu địa nhiệt ở độ sâu hơn 4.000 m, hỗ trợ lựa chọn vị trí khoan và hoàn thiện thiết kế giếng.

Tại Cranbrook, British Columbia (Canada), một khảo sát MASW quy mô nhỏ đã tạo được hình ảnh điều kiện dưới lòng đất chỉ trong ba ngày kể từ khi triển khai thiết bị thu. Kết quả giúp đánh giá rõ hơn điều kiện địa chất trong 30 m phía trên mặt đất, qua đó hỗ trợ đánh giá độ ổn định nền móng trước một dự án xây dựng.

Theo ông Rob Kendall, việc cung cấp dữ liệu sớm giúp khách hàng đưa ra quyết định nhanh hơn, từ xác định vị trí khoan giếng địa nhiệt đến đánh giá điều kiện nền đất trước khi xây dựng.

Dịch vụ và công nghệ

EchoVision cung cấp dịch vụ địa chấn trọn gói, từ thu thập dữ liệu, xử lý và dựng ảnh đến phân tích, tư vấn và đưa ra khuyến nghị.

Các dịch vụ gồm: Đánh giá tính khả thi và lập kế hoạch khảo sát bằng GIS. Tư vấn, quản lý dự án và hỗ trợ xin giấy phép. Thiết kế khảo sát, cung cấp thiết bị và thu thập dữ liệu. Xử lý, dựng ảnh và diễn giải dữ liệu địa chấn. Khảo sát địa chấn 2D, 3D và 4D. Địa chấn khúc xạ và MASW (phân tích đa kênh sóng mặt). ISM (giám sát địa chấn kích thích). ANT (chụp cắt lớp bằng nhiễu nền).

Đối với các dự án địa nhiệt, EchoVision hỗ trợ từ giai đoạn thăm dò, xác định mục tiêu đến giám sát giếng. Với lĩnh vực địa kỹ thuật, dịch vụ giúp đội ngũ kỹ sư và nhà đầu tư đánh giá điều kiện nền đất, cung cấp dữ liệu dưới lòng đất phục vụ thiết kế và các thủ tục phê duyệt.

Nh.Thạch