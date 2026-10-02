Làm sạch và gắn số định danh cho 12 triệu văn bằng, chứng chỉ trên VNeID trước 30/10

Làm sạch và gắn số định danh cho 12 triệu dữ liệu văn bằng, chứng chỉ trên VNeID trước 30/10. ﻿Ảnh minh họa - AI

Tập trung xử lý dứt điểm các nhiệm vụ chậm, muộn

Theo Thông báo số 510/TB-KL ngày 1/10/2026 do Văn phòng Chính phủ phát đi kết luận của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, về xử lý dứt điểm nhiệm vụ chậm, muộn, yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương rà soát toàn bộ nhiệm vụ được giao tại các nghị quyết, chương trình, kết luận của Ban Chỉ đạo, bao gồm nhiệm vụ đã giao của Ban Chỉ đạo Trung ương và các Ban Chỉ đạo trước đây nay đã tích hợp nhiệm vụ vào Ban Chỉ đạo Trung ương, triển khai quyết liệt bảo đảm chất lượng và đúng thời hạn, tập trung xử lý dứt điểm các nhiệm vụ chậm, muộn, không để phát sinh nhiệm vụ quá hạn mới; kịp thời cập nhật kết quả thực hiện lên Hệ thống theo dõi (theodoinq.dcs.vn).

Đáng chú ý, về cắt giảm TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và Đề án 06, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương triển khai đồng bộ dữ liệu học bạ, văn bằng, chứng chỉ để tích hợp trên VNeID và chỉ đạo các cơ sở giáo dục làm sạch, gắn số định danh cho 12 triệu dữ liệu văn bằng, chứng chỉ trên VNeID, hoàn thành trước ngày 30/10/2026.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Công an đẩy nhanh tiến độ đồng bộ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để tích hợp trên VNeID và đôn đốc, hướng dẫn địa phương kết nối với hệ thống định danh điện tử để công dân được hưởng mức ưu đãi giảm phí, lệ phí theo Nghị quyết 66.22/2026/NQ-CP về phát triển Công dân số, hoàn thành trước ngày 30/11/2026.

Đối với Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương hoàn thành thẩm định hệ thống cung cấp dịch vụ chữ ký số công cộng và tổ chức triển khai chữ ký số miễn phí trên VNeID; hoàn thành trong tháng 11/2026.

Hoàn thành tích hợp 82 thủ tục hành chính thiết yếu trước ngày 31/10/2026

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an: Bảo đảm Cổng Dịch vụ công quốc gia mới và Hệ thống điều phối giải quyết thủ tục hành chính vận hành ổn định, an toàn; nâng cao hiệu năng, xử lý dứt điểm các lỗi kỹ thuật; hoàn thành tích hợp 82 thủ tục hành chính thiết yếu trước ngày 31/10/2026.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1830/QĐ-TTg ngày 22/9/2026 để sớm kết nối VNeID với hệ thống định danh điện tử của Singapore và Lào, thí điểm định danh hàng không quốc tế tại Nội Bài, Tân Sơn Nhất và một số tiện ích xuyên biên giới.

Đối với Bộ Xây dựng và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Công an khẩn trương rà soát, đẩy mạnh, đồng bộ dữ liệu định danh địa điểm đủ thông tin thuộc phạm vi quản lý với Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm, hoàn thành trước ngày 31/12/2026.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các bộ, cơ quan, địa phương: Đề xuất giải pháp tổng thể về cắt giảm, đơn giản hóa TTHC dựa trên dữ liệu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 5/10/2026;

Tổ chức thực hiện chuẩn hóa tên, mã kết quả giải quyết TTHC và mã thành phần hồ sơ; hướng dẫn gắn mã kết quả với mã thành phần hồ sơ để khai thác, tái sử dụng tự động, không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại giấy tờ, dữ liệu đã có; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 31/10/2026.