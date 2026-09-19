Làm sạch môi trường, đẹp cảnh quan hàng loạt khu dân cư ở Quảng Ngãi

Theo đó, gần 100 cán bộ, nhân viên và người lao động cùng lượng lớn xe máy, thiết bị chuyên dụng đã được huy động để cải thiện cảnh quan khu vực vườn hoa An Dương Vương, thuộc phường Nghĩa Lộ.

Đây là điểm đầu tiên nằm trong kế hoạch chung tay bảo vệ môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp trên địa bàn phía Đông tỉnh Quảng Ngãi được Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi triển khai thực hiện từ nay đến hết năm 2026.

Hàng loạt khu dân cư trên địa bàn Quảng Ngãi hiện không được duy trì chăm sóc, dọn vệ sinh thường xuyên. (Ảnh: Lê Danh)

Theo kế hoạch, vào chủ nhật hàng tuần, Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi sẽ bố trí nhân sự nòng cốt, toàn bộ kinh phí và công cụ, máy móc thiết bị, phối hợp cùng các hội, đoàn thể và chính quyền sở tại thực hiện vệ sinh môi trường, cắt tỉa cây xanh và dọn vệ sinh tại 35 khu dân cư, vườn hoa trên địa bàn các xã, phường, như: Nghĩa Lộ, Cẩm Thành, Trương Quang Trọng, Đức Phổ, Bình Sơn, Vạn Tường, Mỏ Cày…

Rác thải tồn tại lâu ngày tại các khu dân cư, công viên sẽ được thu gom và đưa về nơi xử lý. (Ảnh: Lê Danh)

Trong đó, sẽ tiến hành quét, gom rác tại các tuyến đường bên trong các khu dân cư, vườn hoa, công viên và các vị trí công cộng. Đồng thời, thu gom và vận chuyển toàn bộ rác thải sinh hoạt về nơi xử lý. Cũng như, nhặt rác, vệ sinh các hố thu trên các tuyến đường để tiêu thoát nước, khơi thông dòng chảy, hạn chế ngập úng.

Song song đó là cắt tỉa cây xanh bóng mát che khuất tầm nhìn các tuyến đường, nhổ cỏ bồn cây, cắt tỉa và trồng dặm các loại cây trang trí, cây có hoa và vận động người dân trồng hoa, cây cảnh dọc tuyến đường, chăm sóc các tuyến phố nở hoa hoặc đoạn đường tự quản.

Cây xanh tại hàng loạt khu dân cư, công viên và khu vực công cộng ở phía Đông Quảng Ngãi sẽ được cắt tỉa, chăm sóc. (Ảnh: Lê Danh)

Ông Bùi Văn Quang, Tổng giám đốc Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi cho biết, hoạt động được tổ chức nhằm cải thiện môi trường, cảnh quan tại các khu dân cư đã được các chủ đầu tư hoàn thiện hạ tầng, nhưng không duy trì chăm sóc cảnh quan và dọn vệ sinh, làm phát sinh nhiều hệ lụy khiến cư dân bức xúc, kiến nghị.

Đây cũng là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân về bảo vệ môi trường sống tại các khu dân cư, vườn hoa, công viên và nơi công cộng.