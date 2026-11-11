Làm sạch mã số thuế: Gỡ vướng từ thực tiễn, mở lối bằng chính sách
Hơn 617.000 doanh nghiệp thuộc diện rà soát trong chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”. Nhưng phía sau những mã số thuế không còn hoạt động là những doanh nghiệp đã ngừng kinh doanh nhiều năm, những thủ tục chưa thể hoàn tất, thậm chí có cả người dân bị lợi dụng thông tin cá nhân. Trong khi ngành thuế đẩy mạnh chuẩn hóa dữ liệu, một chính sách đặc thù xử lý nợ thuế đang được Bộ Tài chính đề xuất, với kỳ vọng tạo thêm lối ra cho những trường hợp tồn đọng kéo dài.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/video/lam-sach-ma-so-thue-go-vuong-tu-thuc-tien-mo-loi-bang-chinh-sach/7604.html