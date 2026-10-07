Làm sạch mã số thuế được triển khai đồng bộ, chặt chẽ

Phó cục trưởng Lê Long Ảnh: GDT.

Cơ sở dữ liệu MST sạch sẽ giúp minh bạch trong quản lý thuế

Từ tháng 5/2026, Cục Thuế triển khai chiến dịch “Làm sạch MST - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”, nhằm xây dựng dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”.

Đến tháng 6/2026, có khoảng 600.000 DN đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực MST hoặc không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký.

Đến hết tháng 8/2026, cơ quan thuế đã hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực MST cho gần 125.000 DN, chi nhánh và tổ chức, tăng khoảng 30% so với cuối năm 2025. Trên 52.000 trường hợp được xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế để tiếp tục thủ tục giải thể; hơn 4.000 DN, tổ chức được khôi phục MST để hoạt động trở lại.

Phó cục trưởng Cục thuế Lê Long nói, nếu không xử lý, số liệu đăng ký sẽ không phản ánh đúng tình trạng hoạt động thực tế của DN; hồ sơ tồn đọng ngày càng lớn, gây lãng phí nguồn lực xã hội và phát sinh rủi ro pháp lý đối với chính DN, người đại diện theo pháp luật.

Đồng thời, Phó Cục trưởng Lê Long lưu ý, thực tế xuất hiện tình trạng lợi dụng pháp nhân không hoạt động thực chất, DN “ảo”, DN “ma” để mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, trốn thuế, chiếm đoạt tiền thuế và điều này đã gây ra những khó khăn trong công tác quản lý và gây những hệ lụy không tốt cho nền kinh tế.

“Mục tiêu của Chiến dịch “Làm sạch MST - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh” là xử lý thực chất các hồ sơ tồn đọng, tạo điều kiện để DN thực sự đã ngừng hoạt động hoàn tất nghĩa vụ và rời khỏi thị trường đúng quy định.” - Lãnh đạo Cục Thuế nhấn mạnh.

Vì vậy, trong quá trình triển khai Chiến dịch, ngành Thuế hướng đến hai yêu cầu song song, gồm: một mặt, hỗ trợ, tháo gỡ nhanh đối với DN thực sự có nhu cầu tuân thủ, muốn hoàn tất thủ tục chấm dứt hoạt động hoặc quay trở lại kinh doanh; mặt khác, tăng cường sàng lọc rủi ro, ngăn chặn việc lợi dụng DN để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Trong quá trình giải quyết làm sạch MST, cơ quan thuế tách bạch bốn nhóm nghĩa vụ cần phải rà soát, xử lý. Cụ thể: Thứ nhất, nghĩa vụ thuế thực tế đã phát sinh nhưng chưa nộp (quá hạn nộp thì là nợ thuế); Thứ hai, tiền chậm nộp đối với khoản nợ thuộc diện tính chậm nộp; Thứ ba, hồ sơ khai thuế, hoá đơn, quyết toán còn thiếu; Thứ tư, xử phạt hành vi vi phạm hành chính về thuế nếu có, theo đúng hành vi, thời kỳ và thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính.

“Quan điểm chung là hồ sơ đủ điều kiện phải được giải quyết kịp thời, không yêu cầu thêm thủ tục ngoài quy định. Trường hợp còn vướng mắc phải được hướng dẫn rõ hướng xử lý, không để hồ sơ kéo dài mà không có phương án giải quyết.” - Phó Cục trưởng Lê Long thông tin.

Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho các DN khi thực hiện các thủ tục giải thể

Liên quan đến việc xử lý các trường hợp DN bỏ địa chỉ kinh doanh và phương án tháo gỡ cho người nộp thuế (NNT). Đồng thời, thực tế có trường hợp đã đóng MST, nhưng vẫn chưa thể giải thể DN do vướng mắc trong liên thông dữ liệu, đặt ra yêu cầu làm rõ nguyên nhân và giải pháp khắc phục.

Phó Cục trưởng Lê Long thông tin cho biết, đối với những vướng mắc trong quá trình DN thực hiện đóng MST để giải thể, cơ quan thuế đã chủ động xử lý theo chức năng, thẩm quyền. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho NNT hoàn thành tất cả các nghĩa vụ liên quan trước khi đóng MST. Các kết quả cho thấy, Chiến dịch không chỉ tập trung xử lý các hồ sơ tồn đọng kéo dài mà còn góp phần tạo điều kiện để DN lựa chọn rõ ràng: hoàn tất thủ tục rời khỏi thị trường hoặc khôi phục hoạt động theo đúng quy định.

Theo Phó Cục trưởng Lê Long, để thực hiện, Cục Thuế triển khai đồng bộ nhiều giải pháp: xây dựng, hoàn thiện tài liệu và hướng dẫn nghiệp vụ thống nhất trong toàn ngành; tăng cường tuyên truyền, phổ biến để DN biết rõ hồ sơ, nghĩa vụ và cách thức thực hiện. Cùng với đó, bố trí đầy đủ nguồn lực, giao trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan thuế, từng bộ phận xử lý; rà soát, phân loại hồ sơ theo tình trạng và mức độ rủi ro để tập trung giải quyết các trường hợp tồn đọng kéo dài.

Đồng thời, ngành thuế tăng cường phối hợp với Cơ quan đăng ký kinh doanh, Cơ quan Công an, Cơ quan Hải quan và chính quyền địa phương, khai thác, đối chiếu dữ liệu để xử lý các trường hợp thông tin chưa thống nhất, DN không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký hoặc còn vướng mắc trong quá trình hoàn tất thủ tục.

Quan điểm chung là hồ sơ đủ điều kiện phải được giải quyết kịp thời, không yêu cầu thêm thủ tục ngoài quy định; trường hợp còn vướng mắc phải được hướng dẫn rõ hướng xử lý, không để hồ sơ kéo dài mà không có phương án giải quyết. Bên cạnh đó, Cục Thuế cũng đang phối hợp với các đơn vị có liên quan để đề xuất những chính sách thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ để tháo gỡ khó khăn cho các DN khi thực hiện các thủ tục giải thể.