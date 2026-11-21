Nỗ lực từ cơ sở

Sau giai đoạn khởi động, công tác làm sạch, làm giàu dữ liệu đất đai của thành phố đang được triển khai đồng loạt tại 99 xã, phường. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thiện cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý, thành phố và các cơ quan chuyên môn bám sát cơ sở, kiểm tra, đôn đốc tiến độ và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho những nơi triển khai chậm. Nhờ đó, từ đầu năm đến nay, toàn thành phố đã làm sạch và làm giàu được hơn 1,2 triệu thửa đất. Đáng chú ý, nhiều xã, phường đã có chuyển biến tích cực, đạt hơn 80% kế hoạch năm như: Tự Lạn, Yên Dũng, Vân Hà, Tân Dĩnh, Đồng Kỳ.

Lãnh đạo xã Đông Phú kiểm tra kết quả làm sạch, làm giàu dữ liệu đất đai.

Phường Vân Hà là một trong những địa phương có sự chuyển biến rõ nét. Từng có thời điểm nằm trong nhóm có kết quả thấp, phường đã tập trung rà soát nguyên nhân, tìm cách làm phù hợp với thực tế địa bàn. Theo ông Lê Văn Thiệp, Phó Chủ tịch UBND phường, Vân Hà có khối lượng hồ sơ lớn, thông tin đất đai qua nhiều thời kỳ chưa đồng bộ, việc thu thập giấy tờ từ người dân mất nhiều thời gian. Để đẩy nhanh tiến độ, phường thay đổi cách tổ chức thực hiện, huy động thêm lực lượng tại cơ sở, phân công rõ nhiệm vụ và bám sát từng khu dân cư.

Phường Vân Hà tổ chức đợt cao điểm 30 ngày, kiện toàn 5 tổ công tác với sự tham gia của cán bộ tổ dân phố, công an, giáo viên và cán bộ chuyên môn. Các tổ công tác trực tiếp đến từng gia đình, kết hợp tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh để người dân hiểu, phối hợp thực hiện. Đồng thời thông báo, vận động người dân cung cấp giấy tờ. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Cán bộ công an làm nhiệm vụ phối hợp xác minh thông tin; giáo viên tham gia nhập liệu; cán bộ chuyên môn kiểm tra hồ sơ, đối chiếu bản đồ và cập nhật dữ liệu trên hệ thống. Cách làm này từng bước phát huy hiệu quả. Đến ngày 12/11, phường đã thu thập, bàn giao 19.828 thửa để làm sạch, làm giàu dữ liệu, đạt 83,1%. Từ địa phương từng đứng ở nhóm cuối, Vân Hà đã vươn lên nhóm có kết quả cao.

Tập trung hoàn thành chỉ tiêu

Sự vào cuộc tích cực cùng nhiều cách làm hay tại cơ sở đã tạo chuyển biến rõ nét, giúp đẩy nhanh tiến độ chung của toàn thành phố. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện giữa các địa phương vẫn chưa đồng đều. Theo rà soát, còn 14 xã, phường có tỷ lệ thực hiện dưới 50% khối lượng. Trong khi đó, theo chỉ tiêu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ nay đến hết năm 2026, thành phố phải thực hiện làm giàu, làm sạch và xây dựng mới cơ sở dữ liệu đối với hơn 730 nghìn thửa đất. Thời gian còn lại không nhiều, khối lượng công việc rất lớn đòi hỏi các địa phương phải khẩn trương rà soát, phân loại hồ sơ, tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Làm sạch và làm giàu dữ liệu đất đai không chỉ là nhiệm vụ hoàn thành chỉ tiêu hành chính mà cốt lõi là để xây dựng một hệ thống thông tin minh bạch, đồng bộ. Khi dữ liệu chuẩn xác, chính quyền quản lý chặt chẽ hơn, người dân và doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi trực tiếp qua việc giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn, thuận tiện”. Ông Phí Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Tại xã Đông Phú, ngay sau khi nhận thêm danh sách được giao, lãnh đạo xã cùng cán bộ chuyên môn tập trung kiểm tra, đối chiếu với dữ liệu đã triển khai ở giai đoạn trước. Qua rà soát, xã xác định khoảng 7.000 thửa bị trùng. Xã đã lọc danh sách và báo cáo Văn phòng Đăng ký đất đai phối hợp tổng hợp, điều chỉnh. Với hơn 11 nghìn thửa còn lại, xã phân chia về các thôn để rà soát, cập nhật.

Ông Trần Duy Đông, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: “Việc rà soát, sàng lọc giúp xã xác định đúng khối lượng thực tế, tránh làm lại những phần việc đã hoàn thành, tập trung nhân lực vào các thửa đất còn thiếu thông tin. Địa phương chuẩn bị phát động chiến dịch 45 ngày đêm nhằm đẩy nhanh tiến độ làm sạch, làm giàu dữ liệu đất đai, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao”.

Dịp này, xã Bắc Lũng huy động 35 cán bộ, công chức tham gia nhiệm vụ, chia thành các tổ công tác và giao chỉ tiêu hằng ngày. Ngoài giờ hành chính, các tổ tiếp tục xuống thôn rà soát, thu thập hồ sơ. Ông Trần Văn Chức, Phó Chủ tịch UBND xã thông tin, địa phương đã phân loại số thửa đất được giao theo từng hạng mục. Thời gian qua, xã tập trung giải phóng mặt bằng hơn 200 ha phục vụ các dự án, tương đương khoảng 5.000 thửa đất; đồng thời hoàn thành rà soát hơn 6 nghìn thửa đất công. Hồ sơ liên quan được chuyển đến chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tổng hợp, cập nhật vào cơ sở dữ liệu. Đối với đất ở, đất nông nghiệp còn lại, xã Bắc Lũng tập trung thực hiện cao điểm từ nay đến giữa tháng 12 theo phương châm làm đâu gọn đó.

Thời điểm này, các xã, phường tiếp tục tập trung làm sạch, làm giàu dữ liệu đối với khối lượng thửa đất còn lại. Tuy vậy, theo phản ánh từ cơ sở, so với giai đoạn đầu, phần việc hiện nay khó khăn hơn do phần lớn các thửa đất chưa hoàn thiện đều thiếu nhiều trường thông tin, dữ liệu không đồng bộ hoặc khó xác định, cần nhiều thời gian tra cứu, đối chiếu, bổ sung và xác minh. Đặc biệt, tại những nơi có tỷ lệ hoàn thành dưới 50%, bên cạnh nguyên nhân từ việc tổ chức thực hiện, đôn đốc chưa sát sao còn có những vướng mắc cụ thể. Một số thửa đất bị trùng dữ liệu giữa các nền bản đồ qua nhiều thời kỳ; có trường hợp một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm nhiều thửa, nhiều loại đất nhưng được phân chia ở các danh sách khác nhau, khiến cán bộ phải tra cứu, đối chiếu, xử lý thủ công từng thửa trên phần mềm VBDLIS.

Phường Tự Lạn tổ chức thu thập dữ liệu đất đai tại các điểm dân cư trên địa bàn.

Biến động về chủ sử dụng đất cũng phức tạp, nhiều thửa đã tách, chuyển nhượng cho cá nhân ngoài địa phương, không còn thông tin liên lạc để xác minh. Một số chủ sử dụng đất đã qua đời nhưng chưa hoàn tất thủ tục thừa kế. Thậm chí có thửa đất không thể xác minh ngay do thiếu thông tin hoặc không còn đầu mối liên hệ. Việc xác định khối lượng cần chỉnh lý, đo đạc lại, đo bổ sung bản đồ địa chính, kê khai đăng ký đất đai cũng mất nhiều thời gian. Trong khi đó, cán bộ chuyên môn ở cơ sở còn phải đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác. Vì vậy, việc xử lý khối lượng thửa đất còn lại đòi hỏi nhiều thời gian, công sức và sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị liên quan.

Theo ông Phí Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương cần tập trung nhân lực, nhất là lực lượng tại thôn, tổ dân phố, khẩn trương hoàn thành các chỉ tiêu làm sạch, làm giàu dữ liệu còn tồn tại. Những xã, phường có tỷ lệ thực hiện dưới 50% cần tập trung cao, thường xuyên kiểm điểm tiến độ, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nhất là tại các địa phương chậm tiến độ; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện, đồng thời đôn đốc các đơn vị tư vấn đẩy nhanh khối lượng công việc trong tháng 12.