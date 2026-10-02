Làm sạch, gắn số định danh 12 triệu văn bằng trên VNeID trước 30/10

Theo Thông báo số 510/TB-KL ngày 1/10/2026 do Văn phòng Chính phủ phát đi, Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã đưa ra những chỉ đạo trọng tâm nhằm đẩy mạnh công tác chuyển đổi số.

Tích hợp "Học bạ" và "Bằng cấp" vào ứng dụng VNeID (Ảnh minh họa AI)

Đáng chú ý, về cắt giảm thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và Đề án 06, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương triển khai đồng bộ dữ liệu học bạ, văn bằng, chứng chỉ để tích hợp trên VNeID. Đồng thời, bộ này phải chỉ đạo các cơ sở giáo dục làm sạch, gắn số định danh cho 12 triệu dữ liệu văn bằng, chứng chỉ trên VNeID, hoàn thành trước ngày 30/10/2026.

Cũng liên quan đến việc tích hợp dữ liệu và phát triển công dân số, Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Công an đẩy nhanh tiến độ đồng bộ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để tích hợp trên VNeID.

Cùng với đó, đôn đốc, hướng dẫn địa phương kết nối với hệ thống định danh điện tử để công dân được hưởng mức ưu đãi giảm phí, lệ phí theo Nghị quyết 66.22/2026/NQ-CP về phát triển Công dân số, hoàn thành trước ngày 30/11/2026.

Trong khi đó, Bộ Khoa học và Công nghệ cần khẩn trương hoàn thành thẩm định hệ thống cung cấp dịch vụ chữ ký số công cộng và tổ chức triển khai chữ ký số miễn phí trên VNeID, hoàn thành trong tháng 11/2026.

Để đảm bảo hạ tầng phục vụ người dân và doanh nghiệp, Thủ tướng giao Bộ Công an bảo đảm Cổng Dịch vụ công quốc gia mới và Hệ thống điều phối giải quyết thủ tục hành chính vận hành ổn định, an toàn, nâng cao hiệu năng và xử lý dứt điểm các lỗi kỹ thuật, hoàn thành tích hợp 82 thủ tục hành chính thiết yếu trước ngày 31/10/2026.

Bộ Công an cũng chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương triển khai các nhiệm vụ theo Quyết định số 1830/QĐ-TTg ngày 22/9/2026 để sớm kết nối VNeID với hệ thống định danh điện tử của Singapore và Lào, đồng thời thí điểm định danh hàng không quốc tế tại Nội Bài, Tân Sơn Nhất cùng một số tiện ích xuyên biên giới.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Công an khẩn trương rà soát, đẩy mạnh, đồng bộ dữ liệu định danh địa điểm đủ thông tin thuộc phạm vi quản lý với Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm, hoàn thành trước ngày 31/12/2026.

Đối với Bộ Tư pháp, Thủ tướng giao chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các bộ, cơ quan, địa phương đề xuất giải pháp tổng thể về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 5/10/2026.

Bộ Tư pháp cũng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện chuẩn hóa tên, mã kết quả giải quyết thủ tục hành chính và mã thành phần hồ sơ; hướng dẫn gắn mã kết quả với mã thành phần hồ sơ để khai thác, tái sử dụng tự động, không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại giấy tờ, dữ liệu đã có, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 31/10/2026.

Nhằm đảm bảo kỷ luật hành chính và hiệu quả công việc, về nhiệm vụ xử lý dứt điểm các công việc chậm, muộn, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương rà soát toàn bộ nhiệm vụ được giao tại các nghị quyết, chương trình, kết luận của Ban Chỉ đạo.

Trong đó bao gồm cả nhiệm vụ đã giao của Ban Chỉ đạo Trung ương và các Ban Chỉ đạo trước đây nay đã tích hợp vào Ban Chỉ đạo Trung ương, triển khai quyết liệt bảo đảm chất lượng và đúng thời hạn.

Các đơn vị phải tập trung xử lý dứt điểm các nhiệm vụ chậm, muộn, không để phát sinh nhiệm vụ quá hạn mới, đồng thời kịp thời cập nhật kết quả thực hiện lên Hệ thống theo dõi tại địa chỉ theodoinq.dcs.vn.