Làm sạch dữ liệu, nhìn đúng thực trạng doanh nghiệp

Làm sạch mã số thuế gắn với nâng cao chất lượng quản lý và kiểm soát rủi ro. (Ảnh: M.P)

Đọc đúng số doanh nghiệp rời thị trường

Một doanh nghiệp có thể đã dừng kinh doanh từ nhiều năm trước nhưng đến năm nay mới hoàn tất chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Nếu chỉ nhìn thời điểm kết thúc thủ tục, một diễn biến pháp lý của năm 2026 dễ bị hiểu thành một biến động kinh doanh cũng xảy ra trong năm 2026.

Theo Cục Thuế, đây là điểm cần phân biệt khi nhìn nhận kết quả Chiến dịch làm sạch mã số thuế. Việc xử lý tồn đọng giúp xác định rõ hơn tình trạng của doanh nghiệp, tạo nền dữ liệu đáng tin cậy cho quản lý và hoạch định chính sách. Cùng với đó là yêu cầu sàng lọc các trường hợp lợi dụng pháp nhân, hóa đơn để vi phạm pháp luật, bảo vệ người nộp thuế chấp hành tốt.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, 72.000 doanh nghiệp, tổ chức được hoàn tất chấm dứt hiệu lực mã số thuế là những trường hợp nộp hồ sơ từ năm 2025 trở về trước. Theo Cục Thuế, mức tăng số hồ sơ hoàn tất trong năm nay phản ánh đáng kể việc giải quyết khối lượng tồn lịch sử.

Cục Thuế lưu ý, không nên đồng nhất thời điểm doanh nghiệp thực tế dừng hoạt động với thời điểm cơ quan nhà nước hoàn tất thủ tục pháp lý.

Con số này đặt ra yêu cầu đọc dữ liệu theo đúng thời điểm và phạm vi. Hồ sơ được xử lý trong năm cho biết kết quả giải quyết thủ tục của cơ quan quản lý. Muốn nhận diện diễn biến hoạt động kinh doanh, cần làm rõ doanh nghiệp thực tế dừng hoạt động từ khi nào, thay vì mặc nhiên lấy ngày kết thúc thủ tục làm ngày rời thị trường.

Cũng cần phân biệt hồ sơ nộp từ năm trước với thời điểm dừng kinh doanh. Số 72.000 trường hợp cho biết thời điểm nộp hồ sơ, không phải một thống kê đầy đủ về thời điểm từng doanh nghiệp ngừng hoạt động. Giá trị của dữ liệu này là làm rõ phần tồn đọng được xử lý, giúp tránh diễn giải toàn bộ kết quả năm nay như những trường hợp mới ngừng kinh doanh.

Bởi vậy, số hồ sơ hoàn tất tăng không tự nó chứng minh sức khỏe doanh nghiệp xấu đi. Ngược lại, tiến độ xử lý tồn đọng cũng chưa đủ để kết luận sức khỏe doanh nghiệp đang tốt lên. Những nhận định này cần dựa trên tình trạng hoạt động thực tế và các dữ liệu liên quan, trong khi kết quả Chiến dịch trước hết phản ánh việc làm rõ tình trạng pháp lý.

Cục Thuế cho biết, số doanh nghiệp, tổ chức và đơn vị phụ thuộc đã ngừng hoạt động qua nhiều năm nhưng chưa hoàn tất thủ tục là số hồ sơ lũy kế. Các trường hợp có tình trạng pháp lý, nghĩa vụ và mức độ rủi ro khác nhau; không phải toàn bộ đều mới ngừng kinh doanh hoặc có thể xử lý theo cùng một cách.

Phạm vi chủ thể cũng cần được giữ chính xác. Số liệu bao gồm doanh nghiệp, tổ chức hoặc đơn vị phụ thuộc không thể được chuyển thành số lượng doanh nghiệp độc lập mà không làm rõ thành phần. Tương tự, chấm dứt hiệu lực mã số thuế và hoàn tất giải thể là những trạng thái cần được phân biệt.

Việc ngừng hoạt động trên thực tế không khiến mã số thuế và tư cách pháp lý tự động chấm dứt. Trước khi kết thúc hồ sơ, cơ quan nhà nước phải xác định tình trạng đăng ký, hồ sơ khai thuế, hóa đơn, nghĩa vụ ngân sách, nợ thuế và dấu hiệu vi phạm. Vì vậy, chuẩn hóa dữ liệu phải gắn với xác minh và xử lý đúng từng trường hợp.

Khi trạng thái pháp lý được cập nhật sát tình trạng hoạt động, dữ liệu sẽ có cơ sở phản ánh rõ hơn khu vực doanh nghiệp. Đó là ý nghĩa của việc giải quyết hồ sơ tồn lịch sử: làm rõ những thông tin chưa được cập nhật, để việc đánh giá và xây dựng chính sách có căn cứ sát thực tế hơn.

Theo Phó Cục trưởng Cục Thuế Lê Long, cũng đề cập hệ quả của hồ sơ tồn đọng: số liệu đăng ký không phản ánh đúng tình trạng hoạt động thực tế, gây lãng phí nguồn lực xã hội và phát sinh rủi ro đối với doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật. Việc xử lý tồn đọng vì vậy gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng dữ liệu phục vụ quản lý.

Dữ liệu sạch, bảo vệ doanh nghiệp tuân thủ

Theo Cục Thuế, việc rà soát, chuẩn hóa thông tin doanh nghiệp, hộ kinh doanh, chủ doanh nghiệp và người đại diện theo pháp luật tạo tiền đề xây dựng cơ sở dữ liệu ngành thuế bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”. Đây là nền tảng để kết nối, đối soát và chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dữ liệu đăng ký doanh nghiệp cùng các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành khác.

Ông Nguyễn Đức Huy, Phó Trưởng Ban Nghiệp vụ Thuế, Cục Thuế cho biết, ngành thuế đang phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) để rà soát, chuẩn hóa dữ liệu của chủ doanh nghiệp và người đại diện theo pháp luật với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Thông tin cần làm rõ không dừng ở tình trạng của pháp nhân. Hồ sơ doanh nghiệp còn gắn với chủ sở hữu, chủ hộ kinh doanh và người đại diện theo pháp luật. Khi dữ liệu không còn phù hợp hoặc doanh nghiệp đã ngừng hoạt động nhưng hồ sơ chưa được xử lý dứt điểm, các ràng buộc pháp lý liên quan đến cá nhân cũng cần được xác định.

Cục Thuế cho biết, sau khi hoàn thành nghĩa vụ và tháo gỡ các ràng buộc pháp lý, những cá nhân này có điều kiện thuận lợi hơn để quay lại thị trường, thành lập hoặc tham gia doanh nghiệp, huy động vốn, kinh nghiệm và năng lực sản xuất, kinh doanh trong tương lai.

Lợi ích dài hạn vì thế nằm ở việc giải quyết rõ tình trạng của cả pháp nhân và cá nhân liên quan. Điều kiện được tài liệu Cục Thuế nhấn mạnh là hoàn thành nghĩa vụ và tháo gỡ ràng buộc pháp lý; việc làm sạch dữ liệu không thay thế quá trình thực hiện các nghĩa vụ đó.

Một mục tiêu khác là chuyển dần từ xử lý thủ công từng hồ sơ sang xử lý dựa trên dữ liệu và chia sẻ liên ngành. Theo Cục Thuế, việc kết nối thông tin giữa cơ quan thuế, đăng ký kinh doanh, công an và hải quan phục vụ đối chiếu, nâng cao chất lượng quản lý rủi ro, cảnh báo sớm và kiểm soát phát sinh mới.

Yêu cầu này đặc biệt cần thiết trong việc ngăn lợi dụng các pháp nhân để vi phạm. Cục Thuế xác định việc tháo gỡ không được thực hiện theo hướng cào bằng hoặc chỉ dựa vào khai báo một phía của người nộp thuế.

Cơ quan thuế đối chiếu dữ liệu đăng ký thuế, khai thuế, hóa đơn, nghĩa vụ ngân sách, tình trạng đăng ký kinh doanh, thông tin định danh và các nguồn dữ liệu liên ngành theo quy định. Hồ sơ được phân tầng theo mức độ rủi ro để lựa chọn cách xử lý phù hợp.

Nhóm rủi ro thấp, không phát sinh hoạt động thực tế và đủ căn cứ được ưu tiên xử lý nhanh. Nhóm còn nghĩa vụ được hướng dẫn hoàn thành. Những trường hợp có dấu hiệu trốn thuế, mua bán hóa đơn, bỏ trốn hoặc lợi dụng pháp nhân tiếp tục được kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm.

Cách phân loại này gắn với nguyên tắc tạo thuận lợi cho người tuân thủ nhưng không tạo khoảng trống để lợi dụng chính sách. Dấu hiệu rủi ro cần được xác minh; quá trình hỗ trợ người nộp thuế phải đi cùng trách nhiệm kiểm soát vi phạm.

Theo Cục Thuế, môi trường kinh doanh chỉ thực sự bình đẳng khi doanh nghiệp chấp hành đầy đủ nghĩa vụ không bị bất lợi cạnh tranh bởi các đối tượng bỏ địa chỉ, không khai thuế, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hoặc trốn tránh nghĩa vụ. Sàng lọc và phối hợp xử lý vi phạm vì thế là một phần của việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người nộp thuế chấp hành tốt.

Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam, nhận định việc làm sạch mã số thuế góp phần ngăn chặn tình trạng mã số thuế của doanh nghiệp đã ngừng hoạt động bị lợi dụng để phát hành, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. Theo bà, tình trạng này ảnh hưởng đến những doanh nghiệp đang hoạt động và tính minh bạch của nền kinh tế.

Theo Cục Thuế, mục tiêu lâu dài là giảm việc người dân, doanh nghiệp phải cung cấp lại những thông tin Nhà nước đã có, chuyển dần sang xử lý hồ sơ dựa trên dữ liệu và chia sẻ liên ngành.

Làm sạch mã số thuế hướng tới dữ liệu phản ánh sát thực tế hoạt động của doanh nghiệp. Đây là cơ sở để nâng cao chất lượng quản lý, giảm việc cung cấp lại thông tin và bảo vệ quyền lợi của người nộp thuế tuân thủ.