Làm sạch dữ liệu đất đai, minh bạch nghĩa vụ tài chính

Dữ liệu đất đai được chuẩn hóa là cơ sở hỗ trợ quản lý nghĩa vụ tài chính và nguồn thu từ nhà, đất. Trong ảnh: Trung tâm Đà Lạt nhìn từ trên cao

Từng bước hoàn thiện dữ liệu đất đai

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng, đến ngày 28/10/2026, toàn tỉnh đã phân loại 2.078.661 thửa đất trên hệ thống VNPT-iLIS. Trong đó, 949.847 thửa thuộc nhóm 1, đáp ứng tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”, chiếm 45,7%; còn 1.128.814 thửa thuộc nhóm 2, chiếm 54,3%, cần tiếp tục rà soát, làm sạch và chuẩn hóa. So với ngày 21/10, số thửa thuộc nhóm 1 tăng 40.110, trong khi nhóm 2 giảm 44.043 thửa.

Tiến độ đang được cải thiện, song khối lượng dữ liệu cần xử lý vẫn còn lớn. Đáng chú ý, công tác đối soát thông tin người sử dụng đất với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vẫn chưa hoàn tất. Trong số 548.167 trường hợp thuộc phạm vi xác minh sau khi trích lọc, có 298.396 trường hợp đạt kết quả bước đầu, tương ứng 54,44%; còn 249.771 trường hợp chưa đạt.

Theo ông Phan Nguyễn Hoàng Tân - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng, khó khăn xuất phát từ việc hồ sơ địa chính được hình thành qua nhiều thời kỳ, thông tin giữa giấy tờ, bản đồ và dữ liệu chưa thống nhất. Một số thửa đất có biến động chưa đăng ký, thiếu giấy tờ hoặc phát sinh tranh chấp. Vì vậy, hoàn thiện dữ liệu không đơn thuần là nhập thông tin lên hệ thống mà còn phải kiểm tra, xác minh để bảo đảm tính chính xác và căn cứ pháp lý.

Những bất cập này khiến quá trình xác minh chủ sử dụng, diện tích, mục đích và tình trạng pháp lý của từng thửa đất đòi hỏi nhiều thời gian, sự phối hợp giữa các cấp, ngành. Để tháo gỡ, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã thành lập 6 tổ công tác kiểm tra, đôn đốc và hỗ trợ các địa phương.

Cũng theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, lộ trình điều chỉnh, đối với 2.080.066 thửa đất chưa được xây dựng cơ sở dữ liệu, tỉnh phấn đấu hoàn thành 832.027 thửa trong năm 2026, phần còn lại tiếp tục thực hiện trong năm 2027. Trước yêu cầu cấp thiết của nhiệm vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung nguồn lực, phấn đấu đến cuối tháng 11 hoàn thành ít nhất 80% khối lượng công việc.

Xã D’ran tăng cường nhân lực đối soát, chuẩn hóa dữ liệu đất đai

Trọng tâm của nhiệm vụ là đối soát, xác thực thông tin chủ sử dụng đất với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thông qua số định danh cá nhân, đồng thời bổ sung dữ liệu không gian dùng chung và số hóa toàn bộ hồ sơ địa chính. Đây là những công việc có ý nghĩa quyết định đến khả năng tra cứu, khai thác và sử dụng dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính về đất đai.

Chuẩn hóa để minh bạch nghĩa vụ tài chính

Thông tin về thửa đất, người sử dụng, diện tích, loại đất, mục đích sử dụng và tình trạng pháp lý là những căn cứ cần thiết trong quá trình giải quyết các thủ tục phát sinh nghĩa vụ tài chính. Khi các thông tin này được chuẩn hóa, cơ quan chức năng có điều kiện thuận lợi hơn để tra cứu, đối chiếu hồ sơ, xác định đúng đối tượng và nội dung cần thực hiện.

Người dân xã D’ran cung cấp thông tin định danh cho cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai phục vụ đối soát, chuẩn hóa dữ liệu đất đai

Mối liên hệ đó được thể hiện cụ thể trong Quyết định số 82/2026/QĐ-UBND của UBND tỉnh về quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai trên địa bàn tỉnh. Theo quy định, việc luân chuyển hồ sơ được thực hiện chủ yếu qua phần mềm hệ thống thông tin đất đai và hệ thống quản lý văn bản điều hành của tỉnh. Cơ quan quản lý đất đai, tổ chức đăng ký đất đai tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, nhập thông tin và truyền dữ liệu điện tử đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính.

Quyết định quy định thời hạn cụ thể cho từng khâu trong quy trình phối hợp giữa cơ quan quản lý đất đai và cơ quan thuế. Thông tin được chuyển đi phải đầy đủ, chính xác. Nếu hồ sơ có sai sót, cơ quan thuế có thể yêu cầu bổ sung, điều chỉnh trước khi xác định khoản phải nộp. Vì vậy, chất lượng dữ liệu đầu vào có ý nghĩa trực tiếp đối với việc hạn chế sai lệch thông tin, giảm thời gian xử lý và bảo đảm căn cứ xác định nghĩa vụ tài chính.

Các khoản thu liên quan đến đất đai như tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ đều gắn với thông tin về thửa đất, người sử dụng và các giao dịch phát sinh. Dữ liệu được cập nhật đầy đủ giúp cơ quan chức năng có thêm cơ sở đối chiếu, xác định nghĩa vụ, theo dõi quá trình thực hiện và hạn chế nguy cơ bỏ sót các khoản phải nộp. Đây là một trong những điều kiện hỗ trợ quản lý nguồn thu từ đất đai chặt chẽ, minh bạch hơn.

Cán bộ các đoàn thể xã Nhân Cơ hỗ trợ người dân tích hợp thông tin trên ứng dụng VNeID

Hoàn thiện dữ liệu để khai thác lâu dài

Làm sạch dữ liệu là bước đầu, việc duy trì tính chính xác và cập nhật thường xuyên mới quyết định khả năng khai thác lâu dài. Nếu thửa đất đã được chuẩn hóa nhưng các biến động như chuyển nhượng, thay đổi mục đích sử dụng hoặc thay đổi thông tin người sử dụng không được cập nhật kịp thời, dữ liệu sẽ tiếp tục phát sinh sai lệch.

Đối với công tác quản lý nghĩa vụ tài chính, thông tin địa chính phải được cập nhật xuyên suốt quá trình sử dụng đất và giải quyết thủ tục hành chính. Cơ quan quản lý đất đai, tổ chức đăng ký đất đai và cơ quan thuế thực hiện đúng trách nhiệm trong việc lập, chuyển, tiếp nhận, kiểm tra và phản hồi thông tin. Người sử dụng đất cũng có trách nhiệm kê khai trung thực, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo thông báo của cơ quan có thẩm quyền.

Khi dữ liệu đất chính xác, đồng bộ và được cập nhật thường xuyên, cơ quan chức năng có thêm căn cứ xác định đúng nghĩa vụ tài chính, theo dõi các khoản phải nộp và tổ chức quản lý nguồn thu từ đất đai hiệu quả hơn. Quá trình luân chuyển hồ sơ cũng thuận lợi, minh bạch, qua đó góp phần tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục liên quan.

Theo thống kê, đến ngày 31/10/2026, thu ngân sách từ nhà, đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đạt 3.793 tỷ đồng, bằng 59,5% dự toán Trung ương giao và 51,4% dự toán HĐND tỉnh giao. Đây là nguồn thu quan trọng trong cơ cấu ngân sách địa phương, đặt ra yêu cầu tăng cường quản lý đất đai, cập nhật thông tin và theo dõi đầy đủ các nghĩa vụ tài chính phát sinh.