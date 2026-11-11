Làm sạch dữ liệu đất đai, kiến nghị tháo gỡ điểm nghẽn từ cơ sở

Huy động cả hệ thống chính trị, từng bước chuẩn hóa dữ liệu

Cập nhật về tình hình làm sạch dữ liệu đất đai theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội và Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến thời điểm hiện tại ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Anh cho biết, tại địa phương khối lượng công việc đã được triển khai trên diện rộng, song yêu cầu hoàn thiện, chuẩn hóa dữ liệu vẫn còn rất lớn.

“Thống kê đến ngày 2-11, trên bản đồ 2 cấp xã Kim Anh có tổng số 47.384 thửa đất, đã trừ các thửa thuộc dự án giải phóng mặt bằng. Trong đó, 47.312 thửa đã được xây dựng cơ sở dữ liệu, còn 72 thửa đang tiếp tục thực hiện. Trong số 47.312 thửa đã xây dựng dữ liệu, có 37.292 thửa đã đầy đủ thông tin; 10.020 thửa chưa đạt chuẩn kết nối 5 khối, đang được xử lý”, ông Nguyễn Văn Toàn cho biết.

Đối với đất phi nông nghiệp, xã đã xây dựng cơ sở dữ liệu 23.713 thửa, trong đó 13.156 thửa đã sạch, 10.557 thửa có phiếu cung cấp thông tin. Với đất nông nghiệp, 13.562 thửa đã được xây dựng dữ liệu, gồm 3.549 thửa đã sạch và 10.013 thửa có phiếu cung cấp thông tin. Hiện địa phương cần tiếp tục thu thập thông tin 825 thửa, trong đó 72 thửa thu thập mới và 753 thửa thu thập bổ sung.

Cư dân thôn Thanh Trí cung cấp thông tin làm sạch dữ liệu đất đai cho Tổ công tác thu thập dữ liệu. Ảnh Sỹ Hào

Kim Anh đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tổ thu thập thông tin làm sạch dữ liệu đất đai được thành lập theo địa bàn thôn, triển khai đến từng thửa đất, từng người sử dụng đất.

Tại thôn Thanh Trí - một địa bàn đông dân cư vào bậc nhất của xã Kim Anh, trao đổi với phóng viên, ông Dương Đức Thành, Trưởng thôn cho biết công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân kê khai thông tin dữ liệu đất đai được UBND xã Kim Anh rất chú trọng, nên từng bước nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận và chủ động phối hợp của Nhân dân.

“Thôn Thanh Trí có khoảng 3.000 hồ sơ cần phải thu thập làm sạch dữ liệu đất đai. Từ cuối tháng 7 – 2026 đến hiện tại, việc thu thập thông tin sử dụng đất của cư dân trong thôn cơ bản đã hoàn thành. Đây cũng là quá trình rà soát, đối chiếu, xác minh và chuẩn hóa thông tin về từng thửa đất, từng chủ sử dụng đất. Tạo nền tảng để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, giảm sai lệch thông tin, tạo thuận lợi cho giải quyết thủ tục hành chính và khai thác dữ liệu trong thực tiễn” – ông Dương Đức Thành, Trưởng thôn Thanh Trí nói.

Ông Dương Đức Thành, Trưởng thôn Thanh Trí thông tin về tình hình thu thập dữ liệu làm sạch đất đai. Ảnh Sỹ Hào

Về những khó khăn gặp phải trong công tác làm sạch dữ liệu đất đai, ông Dương Đức Thành, Trưởng thôn Thanh Trí cho biết, các trường hợp không tìm thấy chủ sử dụng đất (do họ từ nơi khác đến thôn mua bán, chuyển nhượng) khiến tổ công tác mất nhiều thời gian tìm kiếm vẫn bặt tăm. Thậm chí UBND xã cũng phải tiến hành thông báo trên đài báo đề nghị chủ ô đất đến hoàn thiện thủ tục làm sạch dữ liệu, nếu không thì sẽ xử lý theo quy định.

Cũng theo ông Dương Đức Thành, vấn đề tiếp theo là liên quan đến nghĩa nghĩa vụ thuế của chủ sử dụng – có những trường hợp chủ đất đã chuyển nhượng sang tên cho chủ khác (cho con, cho cháu) đã hàng chục năm, nhưng đến nay mới biết mã số thuế của chủ cũ không cắt đi, dẫn đến chủ mới cũng phải nộp thuế, mà chủ cũ cũng phải nộp - nhiều trường hợp bị cơ quan thuế gửi thông báo đến nhà đề nghị hoàn thành nghĩa vụ thuế với thửa đất đã chuyển nhượng.

Điểm nghẽn kỹ thuật ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ

Theo ông Nguyễn Văn Toàn, Phó UBND xã Kim Anh, dù đạt kết quả đáng ghi nhận, quá trình làm sạch dữ liệu đất đai tại Kim Anh vẫn gặp không ít khó khăn. Trong đó, những bất cập về phần mềm và quy trình cập nhật dữ liệu đang là điểm nghẽn đáng chú ý.

“Cụ thể, phần mềm “Thửa đất số” thường xuyên phát sinh lỗi, phải cập nhật để khắc phục, khiến thời gian thu thập bị gián đoạn, dữ liệu thiếu hoặc sai thông tin. Bên cạnh đó, dữ liệu bản đồ được cập nhật không đồng bộ, không cùng thời điểm, dẫn đến thông tin giữa các nguồn chưa khớp”, ông Nguyễn Văn Toàn cho biết.

Cư dân thôn Phú Sơn, xã Kim Anh kê khai thông tin dữ liệu đất đai. Ảnh Sỹ Hào

Đặc biệt, dữ liệu thửa đất từ 3 cấp chưa được chuyển đầy đủ về 2 cấp, ảnh hưởng trực tiếp đến việc kiểm tra, đối soát và làm sạch. Các trường hợp này, UBND xã phải tổng hợp danh sách, đề nghị Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Sóc Sơn chuyển Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội cập nhật dữ liệu trên hệ thống thông tin đất đai (ViLIS). Sau khi hoàn thành bước chuyển đổi, cấp xã mới có thể tiếp tục xử lý.

Mặt khác, nhiều hộ vừa có diện tích đất nông nghiệp đã dồn điền đổi thửa, vừa có diện tích chưa thực hiện; ranh giới thực tế sản xuất, canh tác không trùng với thửa đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thông tin người sử dụng đất thay đổi qua nhiều thời kỳ, một số chủ sử dụng không còn cư trú tại thôn hoặc chưa chủ động cung cấp hồ sơ cũng khiến việc xác minh làm sạch dữ liệu đất đai trên địa bàn gặp trở ngại.

Từ thực tế triển khai, xã Kim Anh kiến nghị UBND thành phố Hà Nội, Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo đơn vị quản lý phần mềm “Thửa đất số” và hệ thống ViLIS rà soát, khắc phục lỗi kỹ thuật; nghiên cứu cơ chế để cấp xã tiếp tục thực hiện các bước làm sạch mà không phải chờ chuyển xử lý qua nhiều cấp. Địa phương cũng kiến nghị được tiếp tục rà soát, hoàn thiện những trường hợp còn tồn tại sau khi kết thúc chiến dịch cao điểm 45 ngày làm sạch dữ liệu đất đai.