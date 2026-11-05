Làm sạch dữ liệu đất đai: Đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin của người dân

Phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội đã có cuộc trao đổi với Thượng tá Nguyễn Thành Lâm, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, CATP Hà Nội xung quanh nội dung này.

Quyết tâm làm sạch dữ liệu đất đai

Thưa ông, ngay sau khi có chỉ đạo của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, CATP Hà Nội đã triển khai những giải pháp gì để phối hợp hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn Thủ đô?

- Ngay sau khi có chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và UBND thành phố Hà Nội, CATP đã khẩn trương phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu UBND thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai Chiến dịch 45 ngày cao điểm hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Mục tiêu đặt ra là rà soát, xác minh, cập nhật dữ liệu toàn bộ thửa đất trên địa bàn, bảo đảm các tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung”, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và xây dựng chính quyền số của Thủ đô.

Trong quá trình thực hiện, CATP đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường triển khai 6 đợt rà soát, đối soát, xác thực, định danh thông tin chủ sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thông qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng thời, huy động tối đa lực lượng công an cấp xã, phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực kiểm tra, đôn đốc và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Thượng tá Nguyễn Thành Lâm, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, CATP Hà Nội. Ảnh PV

Đối với những trường hợp thiếu hoặc chưa rõ thông tin, lực lượng công an khai thác, đối chiếu nhiều nguồn dữ liệu như dữ liệu dân cư, tàng thư cư trú, căn cước, định danh điện tử và các giấy tờ cũ để xác minh chính xác nhân thân chủ sử dụng đất. Đặc biệt, với công dân thường trú ngoài Hà Nội, công an cấp xã chủ động gửi phiếu xác minh đến địa phương liên quan để phối hợp tra cứu, cập nhật. Qua đó, quyết tâm không bỏ sót thông tin, bảo đảm chất lượng và tính chính xác của cơ sở dữ liệu đất đai.

Với khối lượng dữ liệu lớn và thời gian triển khai gấp, đâu là những khó khăn nhất mà lực lượng công an gặp phải trong quá trình thực hiện nhiệm vụ?

- Khó khăn trước hết nằm ở chất lượng dữ liệu đầu vào. Nhiều bản ghi thiếu thông tin, không có đủ dữ liệu ban đầu để tra cứu, đối chiếu. Một số chủ sử dụng đất không còn cư trú tại địa phương, đã chuyển đi nơi khác, đã chết hoặc là công dân ngoại tỉnh nhưng không có thông tin liên lạc. Điều này khiến quá trình xác minh phải thực hiện qua nhiều khâu, nhiều nguồn khác nhau.

Bên cạnh đó, trong quá trình kê khai, đăng ký đất đai trước đây, người dân sử dụng nhiều loại giấy tờ tùy thân khác nhau, không phải tất cả đều là chứng minh nhân dân 12 số hoặc căn cước công dân. Việc đối chiếu các loại giấy tờ cũ, nhất là những trường hợp thông tin không thống nhất về họ tên, ngày tháng năm sinh hoặc số giấy tờ, đòi hỏi cán bộ phải kiểm tra thận trọng để tránh nhầm lẫn.

Một khó khăn khác là việc gửi văn bản tra cứu, trao đổi và phản hồi thông tin giữa các đơn vị, địa phương có thời điểm còn chậm. Thậm chí, một số trường hợp chưa nhận được phản hồi từ địa phương nơi công dân cư trú. Trước tình hình đó, CATP yêu cầu lực lượng công an cơ sở chủ động hơn nữa trong phối hợp, đôn đốc, trao đổi thông tin; đồng thời khai thác tối đa các nguồn dữ liệu hiện có để rút ngắn thời gian xác minh. Chúng tôi xác định tiến độ là quan trọng nhưng chất lượng dữ liệu phải được đặt lên hàng đầu, tuyệt đối không vì chạy theo số lượng mà làm ảnh hưởng đến tính chính xác.

Với sự vào cuộc đồng bộ của các sở, ngành, chính quyền địa phương và lực lượng công an, công tác rà soát, xác minh, cập nhật dữ liệu đất đai của Hà Nội đã đạt được những kết quả tích cực. Tính đến cuối tháng 10-2026, lực lượng công an đã phối hợp xác minh được 4.568.100 bản ghi trong tổng số 4.804.093 bản ghi cần xác minh, đạt tỷ lệ 95,1%.

Bảo đảm an toàn dữ liệu, mang lại tiện ích thiết thực cho người dân

Cùng với việc làm sạch dữ liệu, vấn đề bảo đảm an ninh, an toàn thông tin và bảo mật dữ liệu đất đai được CATP triển khai như thế nào?

- Cơ sở dữ liệu đất đai chứa đựng lượng thông tin rất lớn, liên quan trực tiếp đến quyền tài sản và thông tin cá nhân của người dân, tổ chức. Vì vậy, công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin và bảo mật dữ liệu luôn được thành phố và CATP đặc biệt quan tâm, xác định là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình xây dựng, quản lý và vận hành hệ thống.

CATP Hà Nội phối hợp với các lực lượng rà soát, thu thập dữ liệu dân cư phục vụ số hoá cơ sở dữ liệu đất đai. Ảnh: PV

Trước hết, hệ thống phần mềm và cơ sở dữ liệu được rà soát, củng cố và di trú về Trung tâm dữ liệu dùng chung của thành phố do Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì hạ tầng. Việc tập trung hạ tầng giúp tăng cường khả năng quản lý, giám sát, kiểm tra thường xuyên, đồng thời bảo đảm tuân thủ các tiêu chuẩn về an ninh mạng và an toàn thông tin.

CATP đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu UBND thành phố ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác và chia sẻ cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn. Quy chế quy định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong quản lý, cập nhật, vận hành và chia sẻ dữ liệu; xác định cụ thể thẩm quyền, phạm vi và phân quyền truy cập, bảo đảm việc khai thác thông tin đúng mục đích, đúng đối tượng, tránh nguy cơ thất thoát hoặc lộ lọt dữ liệu cá nhân.

Bên cạnh đó, CATP giao Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thường xuyên phối hợp kiểm tra, giám sát hệ thống; xây dựng các phương án chủ động ứng phó với sự cố an ninh mạng có thể xảy ra. Mục tiêu là bảo đảm hệ thống hoạt động thông suốt, an toàn, không để các nguy cơ mất an ninh mạng ảnh hưởng đến quá trình khai thác, sử dụng dữ liệu. Chúng tôi cũng phân định rõ trách nhiệm quản lý, kiểm soát quyền truy cập và nâng cao ý thức bảo mật của cán bộ tham gia khai thác dữ liệu.

Khi cơ sở dữ liệu đất đai được hoàn thiện và kết nối đồng bộ, người dân, doanh nghiệp sẽ được hưởng những lợi ích cụ thể gì trong giải quyết thủ tục hành chính?

- Lợi ích lớn nhất là người dân và doanh nghiệp sẽ được tiếp cận các dịch vụ hành chính công thuận tiện, nhanh chóng, minh bạch hơn, đồng thời giảm đáng kể thời gian và chi phí thực hiện thủ tục liên quan đến đất đai. Trước hết, việc kết nối dữ liệu đất đai với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ giúp cắt giảm tối đa các loại giấy tờ phải kê khai, xuất trình nhiều lần. Khi thực hiện các thủ tục như sang tên, cấp đổi giấy chứng nhận, thế chấp hoặc các giao dịch liên quan đến đất đai, người dân không phải kê khai lại những thông tin nhân thân đã được xác thực và có sẵn trong hệ thống dữ liệu số.

Thứ hai, cơ sở dữ liệu được hoàn thiện sẽ tạo điều kiện thúc đẩy cung cấp dịch vụ công toàn trình trên môi trường điện tử. Người dân và doanh nghiệp có thể thực hiện các thủ tục đất đai trực tuyến, giảm việc đi lại, chờ đợi, đồng thời theo dõi quá trình giải quyết hồ sơ thuận tiện hơn. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của Thủ đô.

Một tiện ích thiết thực khác là người dân có thể chủ động tra cứu, kiểm tra, đối soát thông tin thửa đất của mình thông qua việc kết nối dữ liệu trên ứng dụng iHanoi và VNeID. Khi phát hiện thông tin chưa chính xác hoặc có sai lệch, người dân có thể phản ánh để cơ quan chức năng kiểm tra, điều chỉnh kịp thời. Điều này giúp người dân chủ động hơn trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp đối với tài sản của mình.

Đặc biệt, việc định danh chính xác chủ sử dụng đất góp phần hạn chế những rủi ro trong giao dịch bất động sản, giảm nguy cơ tranh chấp, giả mạo giấy tờ, lừa đảo hoặc lợi dụng thông tin không đầy đủ để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

- Xin trân trọng cảm ơn ông!