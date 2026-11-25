Ngày 25/11, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP. Hải Phòng) phối hợp Công an xã Vĩnh Thịnh làm việc với bà Trịnh T.T. (trú tại xã Vĩnh Thịnh), chủ tài khoản Facebook có tên “Trịnh xxx”, để xác minh các nội dung đăng tải trên không gian mạng.

Bà Trịnh T.T tại Cơ quan Công an.

Theo cơ quan công an, sau khi có thông tin ban đầu khẳng định không xảy ra vụ việc bắt cóc trẻ em tại xã Vĩnh Thuận, bà T.T. vẫn tiếp tục sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận, chia sẻ những nội dung không đúng, có tính chất phức tạp liên quan đến sự việc.

Tại buổi làm việc, bà T.T. thừa nhận không sinh sống tại xã Vĩnh Thuận, không liên quan và cũng không nắm rõ thực tế có xảy ra hành vi bắt cóc trẻ em hay không. Do lo sợ và bức xúc nhất thời, bà đã đăng tải, chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng, không đúng về vụ việc.

Hiện Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đang phối hợp Công an xã Vĩnh Thịnh tiếp tục xác minh, xử lý hành vi của bà T.T. theo quy định pháp luật.