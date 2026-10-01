Làm rõ, xử lý 2 nhóm rượt đuổi, gây rối tại hội chợ ở Rạch Giá

Theo đó, vào khoảng 23h ngày 27/9, Công an phường Rạch Giá nhận được từ điện thoại của người dân phản ánh có nhóm thanh thiếu niên tụ tập trước cổng Hội chợ Khu đô thị Phú Cường (khu vực trưng bày ngày hội bánh dân gian) rượt đuổi, đánh nhau. Ban Chỉ huy Công an phường Rạch Giá chỉ đạo Tổ tuần tra nhanh chóng đến hiện trường phối hợp cùng Tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự xử lý vụ việc.

Phát hiện lực lượng Công an, các đối tượng giải tán, bỏ chạy. Vụ việc không gây thương tích. Sự việc được một số tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin chưa đúng, với nhiều thông tin, bình luận chưa đúng sự thật.

Khu vực xảy ra vụ việc.

Qua xác minh ban đầu xác định, vào lúc 23h ngày 27/9, 2 nhóm thanh thiếu niên ở phường Rạch Giá và phường Vĩnh Thông đi chơi hội chơi thì phát sinh mâu thuẫn cự cãi, rồi xảy ra xô xát, rượt đuổi nhau. Lúc này, một số đối tượng có cầm hung khí, các đối tượng còn lại bỏ chạy.

Hiện, Công an phường Rạch Giá cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang đã xác định được các đối tượng có liên quan, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm pháp luật, đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, bảo đảm tình hình ANTT trên địa bàn.

Ngoài ra, khi vụ việc xảy ra có nhiều người hiếu kỳ xem, quay clip đăng tải lên mạng xã hội, bình luận có dấu hiệu sai sự thật. Công an phường Rạch Giá phối hợp cùng các đơn vị liên quan xử lý.