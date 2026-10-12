Làm rõ vụ trộm vàng trị giá hơn 100 triệu đồng tại Quảng Ngãi

Công an xã Bình Minh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại thôn An Khương, xã Bình Minh. Trước đó, Công an xã Bình Minh tiếp nhận tin báo về vụ mất trộm tài sản trên địa bàn thôn An Khương. Theo nội dung trình báo, tài sản bị mất gồm 9 chỉ vàng 9999 và 2 nhẫn vàng tây, tổng trị giá hơn 100 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Bình Minh khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, làm rõ vụ việc. Cùng với việc rà soát những người có biểu hiện nghi vấn, đơn vị phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thu thập thông tin phục vụ công tác xác minh.

Công an xã Bình Minh làm việc với người liên quan để phục vụ công tác xác minh, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Qua quá trình xác minh, lực lượng Công an xác định V.N.N. Duyên (SN 2004, trú tại thôn An Khương, xã Bình Minh) là người thực hiện hành vi trộm cắp số tài sản trên và mời đến trụ sở làm việc. Tại cơ quan Công an, Duyên thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản. Hiện Công an xã Bình Minh tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ các nội dung liên quan để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Việc làm rõ vụ trộm cho thấy vai trò phối hợp giữa Công an xã và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trong nắm tình hình, thu thập thông tin, phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Qua đó, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ tài sản và quyền lợi hợp pháp của người dân trên địa bàn.

Qua vụ việc, Công an xã Bình Minh khuyến cáo người dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản; cất giữ vàng bạc, tiền và những đồ vật có giá trị ở nơi an toàn, tránh sơ hở để kẻ gian lợi dụng.

Khi phát hiện dấu hiệu tội phạm hoặc hành vi vi phạm pháp luật, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để được tiếp nhận, xác minh và xử lý. Sự chủ động cung cấp thông tin, phối hợp của người dân có ý nghĩa thiết thực trong phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với tội phạm tại cơ sở.