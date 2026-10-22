Làm rõ vụ sinh viên ở Đồng Nai 'đi nhầm xe' đến biên giới Campuchia

Theo thông báo khẩn của Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2, nhà trường ghi nhận thông tin trình báo từ học sinh, sinh viên và phụ huynh về việc xe khách giả mạo xe Toàn Thắng đón khách tại Quốc lộ 51, khu vực gần trường, có trường hợp chở sinh viên đi gần khu vực biên giới Campuchia.

Học sinh, sinh viên cảnh giác khi bắt xe khách dọc đường.

Nam sinh nói trên hiện ở ký túc xá của trường, nhà ở khu vực Bà Rịa. Ngày 16/10, nam sinh đón một xe khách tại khu vực gần trường để về nhà dịp cuối tuần. Tuy nhiên, sau một giấc ngủ trên xe, nam sinh tỉnh dậy thấy mình đang ở Tây Ninh, gần khu vực biên giới Campuchia.

Phát hiện điều bất ổn, nam sinh lập tức yêu cầu tài xế dừng xe để xuống nhưng bị những người trên làm khó dễ. Lúc này, nam sinh nói đã gọi cho người thân và đang đến đón. Sau một hồi cự cãi nhà xe yêu cầu phải trả mấy trăm nghìn đồng rồi cho xuống xe.

Nhà trường cho biết đã có văn bản gửi cơ quan Công an về sự việc và thông báo cảnh báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức, sinh viên.

Nhà trường khuyến cáo toàn thể học sinh, sinh viên chỉ sử dụng phương tiện có thông tin rõ ràng, kiểm tra kỹ nhà xe, biển số và điểm đến trước khi lên xe; không lên xe khi có dấu hiệu bất thường, thông tin nhà xe không rõ ràng hoặc nghi ngờ giả mạo; luôn chia sẻ hành trình, biển số xe và thông tin chuyến đi với gia đình, bạn bè hoặc giáo viên chủ nhiệm.

Nhà trường cũng đề nghị phụ huynh, cán bộ, giảng viên và giáo viên chủ nhiệm quan tâm nhắc nhở, phổ biến thông tin đến học sinh, sinh viên.