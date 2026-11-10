Làm rõ vụ rượt đuổi, tấn công tài xế xe công nghệ

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông rượt đuổi, tấn công tài xế xe công nghệ tại đường Ký Con, phường Bến Thành, TP Hồ Chí Minh, gây bức xúc trong dư luận.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Bến Thành khẩn trương xác minh, mời 2 người liên quan về làm việc.

Hình ảnh đoạn clip ghi lại cảnh rượt đuổi, tấn công tài xế xe công nghệ tại đường Ký Con, phường Bến Thành.

Qua xác minh ban đầu, khoảng 4h40 ngày 7/11, Phạm Văn Linh (SN 1987; thường trú tỉnh Vĩnh Long) đặt xe Grab do anh Nguyễn Trường Yên (SN 1996; thường trú tỉnh Cà Mau) điều khiển, di chuyển từ đường Tạ Quang Bửu, phường Bình Đông đến số 54 Ký Con, phường Bến Thành.

Khi đến nơi, do Linh không có tiền thanh toán cước xe nên giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn. Khoảng 20 phút sau, em của Linh đến trả tiền cho tài xế. Tuy nhiên, trong lúc anh Yên đang thối lại tiền, Linh bất ngờ dùng tay tấn công vào vùng đầu và lưng của anh Yên.

Phạm Văn Linh bị tạm giữ để điều tra.

Khi anh Yên sử dụng điện thoại ghi lại sự việc, Linh tiếp tục rượt đuổi, tạo nên hình ảnh được ghi nhận trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội.

Hiện Công an phường Bến Thành đang củng cố hồ sơ, xác minh và xử lý vụ việc theo quy định pháp luật về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Qua vụ việc này, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo các mâu thuẫn trong quá trình giao dịch, thanh toán không phải là lý do để sử dụng bạo lực hoặc xâm phạm sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người khác. Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều có thể bị xử lý nghiêm theo quy định.