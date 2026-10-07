Làm rõ vụ nữ sinh đánh bạn, dí thuốc vào mặt

Vào chiều 6/10, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một video clip ghi lại cảnh một nữ sinh mặc áo trắng túm tóc, đánh một nữ sinh mặc đồng phục của trường đang quỳ gối. Trong video, nữ sinh áo trắng còn hút thuốc và đưa điếu thuốc dí sát vào mặt bạn. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, xung quanh có rất nhiều học sinh khác đứng cổ vũ, dùng điện thoại quay lại nhưng không có động thái can ngăn.

Nữ sinh H. liên tục túm tóc và bắt bạn quỳ dưới đất (Ảnh cắt từ video clip).

Sau khi nội dung clip đăng tải đã thu hút hàng nghìn lượt xem và bình luận, gây bức xúc trong dư luận.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Văn Hào, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Hữu Trác cho biết, nhà trường đang phối hợp Công an xã Quảng Phú điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.

Nữ sinh H. còn có hành động dùng thuốc lá dí vào mặt bạn (Ảnh cắt video clip).

Theo báo cáo của Trường THPT Lê Hữu Trác, vụ việc xảy ra vào khoảng lúc 16h25 ngày 5/10, tại một khu nhà trọ trên đường Kim Đồng, xã Quảng Phú. Nữ sinh H. (học lớp 10A7) được xác định đã đánh nữ sinh T., học cùng lớp. Một số học sinh chứng kiến đã dùng điện thoại quay lại vụ việc và đăng tải lên mạng xã hội.

Cũng theo báo cáo, dù sự việc xảy ra ngoài giờ học, tại khu nhà trọ và không thuộc khuôn viên trường, nhà trường đã chủ động vào cuộc. Ban giám hiệu chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm, ban nề nếp yêu cầu các học sinh liên quan viết tường trình, đồng thời mời phụ huynh của 2 nữ sinh lên làm việc.

Video clip được đăng tải trên mạng xã hội gây bức xúc dư luận.

Phụ huynh các học sinh cũng đã ký cam kết đảm bảo an toàn để các em tiếp tục đến trường trong thời gian chờ nhà trường và cơ quan chức năng làm rõ, xử lý vụ việc.