Làm rõ vụ nghi thực phẩm nhập khẩu tại bếp ăn bán trú ở Hoài Đức

Phát hiện vỏ hộp thịt trâu Ấn Độ cạnh kho hàng khóa kín

Sáng 27.10, khoảng 20 phụ huynh đại diện các lớp của Trường Tiểu học Hoài Đức - phân hiệu Di Trạch (Hà Nội) đến trụ sở và khu vực bếp nấu của Công ty TNHH Thực phẩm Mai Phương (thôn Nội, xã Hoài Đức) để giám sát việc nhập nguyên liệu, chế biến suất ăn bán trú cho học sinh.

Tại đây, phụ huynh phát hiện một kho hàng không biển hiệu, khóa kín nằm phía sau công ty khoảng 50m; tại bãi rác ngay cạnh kho xuất hiện một số vỏ hộp má đùi gà đông lạnh và hộp sản phẩm thịt trâu Ấn Độ nên đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh.

Nhiều vỏ thùng đựng thịt trâu đông lạnh nhập khẩu từ Ấn Độ và thực phẩm đông lạnh được phụ huynh ghi nhận tại khu vực cạnh kho hàng (Ảnh: Phụ huynh cung cấp).

Qua kiểm tra trực tiếp khu vực bếp của Công ty TNHH Thực phẩm Mai Phương, đoàn công tác của UBND xã Hoài Đức phát hiện một số thớt sơ chế có dấu hiệu ố màu, đồng thời yêu cầu cơ sở thường xuyên thay mới dụng cụ để bảo đảm vệ sinh. Đại diện doanh nghiệp nhất trí với biên bản kiểm tra và cam kết chỉ sử dụng các khu vực thuộc khuôn viên đã được thẩm định, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện để sơ chế, chế biến, bảo quản thực phẩm.

Giải trình về lô hàng nhập khẩu và kho chứa "nấu thức ăn cho cá"

Qua rà soát hồ sơ do Công ty TNHH Thực phẩm Mai Phương cung cấp, đoàn kiểm tra chưa ghi nhận giấy tờ liên quan đến mặt hàng thịt trâu Ấn Độ như phản ánh. Doanh nghiệp đã xuất trình hóa đơn ngày 26.10 về việc nhập 105kg má đùi gà đông lạnh, 75kg đùi gà góc tư đông lạnh và 46,25kg bắp bò Argentina.

Phía công ty giải trình số thực phẩm này dùng để cung cấp cho kênh khách hàng lẻ, không dùng chế biến suất ăn cho học sinh Trường Tiểu học Hoài Đức - phân hiệu Di Trạch cũng như các trường khác trên địa bàn xã. Đối chiếu thực đơn ba ngày gần đây của phân hiệu Di Trạch cũng không có món thịt bò.

Sáng 28.10, tổ công tác xã Hoài Đức phối hợp với Công an xã, Trạm Y tế xã và đại diện phụ huynh tiến hành kiểm tra thực tế kho hàng rộng khoảng 80m2 phía sau khu vực bếp nấu. Xác minh bước đầu cho thấy kho thuộc sở hữu của vợ chồng ông Nguyễn Văn N. và bà Nguyễn Thị Y. (bà Y. hiện là nhân viên Công ty Mai Phương), đang cho ông Nguyễn Văn Đ. thuê lại.

Tại tầng một của kho, đoàn ghi nhận ba tủ đông chứa 15kg thịt gà tươi, 8kg cá rô phi phi-lê, 34kg thịt lợn, 10kg xúc xích CP, 8kg ngô tách hạt, 8,5kg chả mực cùng một số thực phẩm bao gói như bánh, sữa, sữa chua và dầu thực vật.

Làm việc với đoàn kiểm tra, đại diện kho hàng cho biết nơi này dùng để nấu thức ăn cho cá và lưu giữ hàng hóa phục vụ nhu cầu gia đình; riêng khu vực gác xép chưa thể kiểm tra do đang khóa và chưa có lối tiếp cận.

Công an và Quản lý thị trường phối hợp truy xuất nguồn gốc

Theo UBND xã Hoài Đức, việc ghi nhận hiện trạng bước đầu nhằm phục vụ công tác tổng hợp thông tin, xác minh phản ánh của phụ huynh học sinh, chưa kết luận về nguồn gốc, chất lượng, điều kiện bảo quản hay việc chấp hành quy định pháp luật về an toàn thực phẩm của cơ sở khi chưa đủ căn cứ.

Thực hiện văn bản chỉ đạo của Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Lưu Hoa về việc khẩn trương làm rõ từng nội dung phản ánh, UBND xã Hoài Đức đã giao Công an xã tiếp tục xác minh quyền quản lý, sử dụng kho, quan hệ thuê mặt bằng giữa các cá nhân và mối liên hệ thực tế với Công ty TNHH Thực phẩm Mai Phương.

Cơ quan công an cũng sẽ kiểm tra phần gác xép đang khóa, thu thập tài liệu về việc xuất nhập hàng hóa, nguồn gốc bao bì tại kho và xác minh thông tin về vụ xô xát theo phản ánh.

Cùng với đó, Đội Quản lý thị trường và đơn vị thuế sẽ phối hợp rà soát hoạt động kinh doanh, nhãn hàng, hóa đơn, chứng từ tại cả kho hàng và cơ sở cung cấp suất ăn.