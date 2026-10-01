Làm rõ vụ nam sinh lớp 12 ở Lâm Đồng bị bạn học đánh gãy xương mũi

Ngày 1/10, một lãnh đạo Trường THPT Phạm Văn Đồng (xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng) cho biết nhà trường đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng làm rõ vụ nam sinh lớp 12 bị bạn học tấn công, gây thương tích.

Nam sinh lớp 12 bị bạn học cùng khối tấn công trong nhà vệ sinh trường học (Ảnh cắt từ video)

Vụ việc xảy ra tại phân hiệu xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng, vào 15h ngày 30/9, tại khu vực nhà vệ sinh trường học, N.V.T. bị bạn học cùng khối là S. lao tới đánh đập.

Thông tin từ nhà trường, cả T. và S. va chạm với nhau trong quá trình đi học. Sau khi va chạm, các em được bạn bè can ngăn nhưng sau đó cả 2 lại đưa nhau vào nhà vệ sinh để đánh đập. Sau khi xảy ra sự việc, T. gọi điện báo cho người thân và được đưa đến cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe.

Theo kết quả kiểm tra ban đầu của Trung tâm Y tế khu vực Đắk R’lấp, nam sinh T. bị gãy thành trước xoang hàm phải, tụ dịch hàm hai bên, gãy xương cánh mũi trái.

Trong ngày 30/9, do em T. có dấu hiệu mệt mỏi, buồn nôn nên gia đình tiếp tục đưa em đến Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông để điều trị.

“Sau khi đến Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông để điều trị, gia đình vẫn chưa yên tâm nên đã đưa em T. vào TP.HCM để điều trị, chăm sóc. Hiện tại nhà trường vẫn đang phối hợp với cơ quan chức năng và gia đình các em để xử lý vụ việc”, lãnh đạo nhà trường chia sẻ.

Theo lãnh đạo Trường THPT Phạm Văn Đồng, ngay sau khi xảy ra vụ việc, nhà trường đã yêu cầu hai học sinh làm bản tường trình về vụ việc. Đồng thời, nhà trường đề nghị cơ quan công an làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, Báo Điện tử VTC News đưa tin về một học sinh tại xã Di Linh (Lâm Đồng) tự tử, trước đó em này bị một nhóm bạn thường xuyên đánh. Nạn nhân được xác định là em Đ.M.H, học sinh lớp 8, Trường THCS Nguyễn Du (xã Di Linh).

Bà Trần Kim Vân - mẹ của cháu H. cho biết, ngày 15/5, gia đình phát hiện con trai có hành động dại dột tại nhà riêng và phải cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM trong tình trạng hôn mê, chết não.

Theo phản ánh từ gia đình, thời gian qua, H. thường xuyên bị một nhóm học sinh cùng trường đánh đập, và bị ép mỗi ngày phải “cống nộp” ít nhất 10.000 đồng - 50.000 đồng cho một học sinh trong nhóm trên.

Số tiền nộp không đủ vào ngày hôm nay sẽ bị cộng dồn vào ngày hôm sau. Vì không có tiền, H. phải đi nhặt ve chai để kiếm tiền “cống nộp”. Mỗi khi không đưa đủ tiền, cháu tiếp tục bị đánh đập, chửi bới và đe dọa ngay tại trường cũng như trên đường đi học về.