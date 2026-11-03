Làm rõ vụ đe dọa nam thanh niên hỗ trợ vá xe cho người đi đường

Chiều 31/10, Công an phường Dĩ An đã đưa Nguyễn Thành Sơn (sinh năm 1975, ngụ phường Bình Hòa) đến trụ sở làm việc liên quan hành vi đe dọa người hỗ trợ sửa xe cho người dân trên tuyến đường ĐT743.

Đối tượng Sơn khai làm nghề sửa xe lưu động một mình trên tuyến đường ĐT743, khu vực phường Bình Hòa và phường Dĩ An, khoảng 10 năm nay.

Tối 30/10, sau khi đi nhậu cùng bạn bè, ông Sơn đi qua khu vực gần cầu vượt 550, thuộc khu phố Tân Long, phường Dĩ An. Tại đây, ông Sơn thấy một nam thanh niên mặc áo hãng xe công nghệ đang hỗ trợ sửa xe máy bị thủng lốp cho người đi đường.

Cho rằng nam thanh niên đang cạnh tranh việc làm ăn của mình, Sơn tiến đến chửi bới, ngăn cản việc hỗ trợ vá xe. Theo lời khai ban đầu, đối tượng Sơn còn liên tục đe dọa sẽ đánh, đâm chết nếu người thanh niên tiếp tục làm tại khu vực này.

Công an phường Dĩ An đang củng cố chứng cứ để xử lý nghiêm vụ việc theo quy định pháp luật.