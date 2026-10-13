Làm rõ vụ bé gái 34 tháng tuổi tử vong sau khi nhập viện

Theo báo cáo của Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn, lúc 8h32 ngày 12/10/2026, bệnh nhi T.N.T.D (nữ, 34 tháng tuổi, nặng 14 kg) nhập viện trong tình trạng sốt cao, ho có đàm kéo dài.

Tại Khoa Cấp cứu, bệnh nhi sốt 39 độ C, nhịp thở 30 lần/phút, được xử trí hạ sốt, lau mát. Đến 8 giờ 56 phút cùng ngày, trẻ được chuyển đến Khoa Nhi. Qua thăm khám lúc 9h, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhi tỉnh, không khó thở, có ho đàm, khò khè, ran ẩm và ran rít ở hai phổi. Chẩn đoán ban đầu là theo dõi viêm tiểu phế quản cấp.

Đến 9h5, bệnh nhi được tiêm tĩnh mạch chậm Cefotaxime 1.000 mg, liều sử dụng 2/3 lọ sau khi pha với 10 ml nước cất pha tiêm, cùng thuốc Visolon 40 mg, liều 1/2 lọ.

Hình ảnh bệnh nhi trước và sau khi tử vong.

Khoảng 4 phút sau tiêm, trẻ xuất hiện đau bụng, môi tái, vã mồ hôi, tay chân lạnh; mạch quay nhanh, nhỏ, khó bắt, chỉ số SpO₂ giảm còn 87%. Trước diễn biến này, bệnh viện ghi nhận chẩn đoán theo dõi sốc phản vệ độ III, theo dõi phản ứng dị ứng với Cefotaxime.

Bệnh nhi được cấp cứu bằng các biện pháp cấp cứu cần thiết. Tuy nhiên, tình trạng không cải thiện, bệnh nhi tử vong lúc 11h 55 cùng ngày

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Y tế tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn thành lập hội đồng chuyên môn theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh nhằm đánh giá quá trình tiếp nhận, xử trí, chẩn đoán và điều trị; phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ vụ việc, đồng thời thăm hỏi, chia sẻ với gia đình bệnh nhi tử vong.

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