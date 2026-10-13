Làm rõ vụ bé gái 34 tháng tuổi ở Gia Lai tử vong sau khi tiêm thuốc

Sáng 13/10, cơ quan chức năng xác minh, làm rõ vụ bệnh nhi 34 tháng tuổi tử vong tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 12/10 bệnh nhi T.N.T.D. (34 tháng tuổi) nhập Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn trong tình trạng sốt cao, ho kéo dài 4 ngày.

Chẩn đoán ban đầu xác định bệnh nhi bị viêm tiểu phế quản cấp. Sau đó, bệnh nhi được hạ sốt, chuyển Khoa Nhi để theo dõi, điều trị.

Đến 9 giờ 9 phút, sau khi được tiêm thuốc khoảng 4 phút, bệnh nhi xuất hiện tình trạng đau bụng, môi tái, vã mồ hôi, tay chân lạnh, giảm oxy máu.

Ngay sau đó, bệnh viện cấp cứu, huy động bác sĩ hồi sức hỗ trợ và chuyển bệnh nhi đến khoa hồi sức để tiếp tục điều trị. Bệnh nhi được đặt nội khí quản, hỗ trợ hô hấp, dùng thuốc cấp cứu và ép tim ngoài lồng ngực nhưng tình trạng không cải thiện, và tử vong lúc 11 giờ 55 phút cùng ngày.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Y tế đã chỉ đạo Bệnh viện thực hiện công tác kiểm thảo tử vong, thành lập hội đồng chuyên môn theo quy định. Đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ các thông tin và thăm hỏi, chia sẻ với gia đình người bệnh.