Làm rõ vụ bé gái 3 tuổi tử vong sau tiêm thuốc kháng sinh

Theo báo cáo của Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn, bệnh nhi T.N.T.D, nặng 14 kg, nhập viện lúc 8h32 ngày 12/10 trong tình trạng sốt cao, ho có đờm kéo dài 4 ngày. Trước đó, trẻ đã sử dụng thuốc không rõ loại tại nhà. Gia đình cho biết trẻ thường bị ho, sốt và từng điều trị tại nhiều cơ sở y tế. Hồ sơ bệnh án ghi nhận trẻ không có tiền sử dị ứng với kháng sinh, thức ăn và thời tiết.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn.

Khi tiếp nhận, trẻ sốt 39 độ C, được xử trí hạ sốt và lau mát. Đến 8h56, bệnh nhi được chuyển đến Khoa Nhi. Qua thăm khám, bác sĩ ghi nhận trẻ vẫn tỉnh táo, không khó thở, có biểu hiện ho đờm, khò khè và ran ở hai phổi. Bệnh nhi được chẩn đoán ban đầu theo dõi viêm tiểu phế quản cấp.

Lúc 9h05 cùng ngày, trẻ được tiêm tĩnh mạch chậm Cefotaxime 1.000 mg, sử dụng 2/3 lọ sau pha, cùng thuốc Visolon 40 mg, liều 1/2 lọ.

Khoảng 4 phút sau tiêm, bệnh nhi xuất hiện đau bụng, môi tái, vã mồ hôi, tay chân lạnh. Mạch nhanh, nhỏ, khó bắt; độ bão hòa ôxy trong máu (SpO2) giảm còn 87%. Các bác sĩ ghi nhận tình trạng theo dõi sốc phản vệ độ 3, nghi liên quan đến phản ứng dị ứng với Cefotaxime.

Bệnh viện triển khai cấp cứu bằng oxy 4 lít/phút, tiêm bắp Adrenalin liều 1/3 ống loại 1 mg/1 ml, truyền tĩnh mạch 250ml dung dịch NaCl 0,9%; đồng thời sử dụng thêm Visolon 40mg liều 1/2 lọ và Dimedrol 10mg liều 1 ống tiêm tĩnh mạch, kết hợp theo dõi bằng monitor.

Sau đó, trẻ tiếp tục được tiêm bắp Adrenalin và triển khai các biện pháp cấp cứu. Khi tình trạng tiếp tục diễn biến nặng, các bác sĩ hồi sức được huy động hỗ trợ. Bệnh nhi được đặt nội khí quản, hỗ trợ hô hấp và ép tim ngoài lồng ngực nhưng không đáp ứng. Trẻ tử vong lúc 11h55 cùng ngày.

Sau vụ việc, Sở Y tế tỉnh Gia Lai yêu cầu Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn tổ chức kiểm thảo tử vong, thành lập hội đồng chuyên môn theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Hội đồng sẽ đánh giá các khâu tiếp nhận, chẩn đoán, xử trí và điều trị để làm rõ những vấn đề liên quan.

Sở Y tế cũng yêu cầu phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh vụ việc, đồng thời thăm hỏi, chia sẻ với gia đình bệnh nhi. Hiện nguyên nhân tử vong chưa được xác định. Kết luận chính thức sẽ căn cứ vào kết quả đánh giá của hội đồng chuyên môn và quá trình xác minh của cơ quan chức năng./.