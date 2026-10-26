Làm rõ vụ án mạng trong cuộc nhậu ở đồi thông tại Đak Đoa

Theo đó, chiều 25-10, Công an tỉnh nhận được tin báo về việc 1 nam thanh niên bị đâm tử vong tại xã Đak Đoa. Đại tá Dương Văn Long - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an xã Đak Đoa và các đơn vị liên quan triệu tập các đối tượng khẩn trương xác minh làm rõ.

2 đối tượng Tương (trái) và Quân tại Cơ quan Công an. Ảnh: Duy Hải

Qua đó xác định: Khoảng 12 giờ ngày 25-10, có 1 nhóm nam thanh niên tụ tập ăn nhậu ở khu vực đồi thông thuộc thôn Tươh Ktu, xã Đak Đoa gồm: Tương (SN 2009), Quân (SN 2007), Wêt (SN 2009), Thum (SN 2000), Đum (SN 2000) cùng trú tại xã Đak Đoa và 1 số người khác.

Trong quá trình nhậu, giữa Quân và Thum, Đum đã xảy ra mâu thuẫn do Quân nghe được việc Thum và Đum nói xấu mình. Quân cùng Tương, Wêt đã về nhà chuẩn bị 2 con dao tự chế rồi quay lại tiếp tục nhậu.

Đến khoảng 17 giờ, khi Đum tiếp tục chọc ghẹo Quân thì đối tượng bực tức đi ra mở cốp xe máy lấy 1 con dao tự chế dài khoảng 60 cm xông vào đánh Đum rồi dùng dao chém khiến Đum bỏ chạy.

Thấy Đum bị đánh, Thum vùng dậy bỏ chạy thì bị Tương đuổi theo dùng dao đâm 1 cái vào vùng lưng. Thum sau đó được đưa đi cấp cứu ở Trung tâm Y tế xã Đak Đoa, song đã tử vong với vết thương thấu phổi.

Hiện Cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.