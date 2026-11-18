Theo đó, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 18/11, bộ phận y tế của Trường Trung học cơ sở Chu Văn An (Hà Tĩnh) ghi nhận một số học sinh lớp 7A3 bị đau bụng, nôn ói. Sau khi tìm hiểu, trong buổi sáng, học sinh của lớp 7A3 đã mua nước ngọt ở các cơ sở kinh doanh bên ngoài trường để sử dụng.

Ngay sau đó, bộ phận y tế của nhà trường đã gọi tất cả học sinh lớp 7A3 xuống phòng y tế; đồng thời chuyển các em có dấu hiệu bị đau bụng đến Bệnh viện Đa khoa Hương Khê thăm khám, điều trị.

Tổng số học sinh được chuyển đến cơ sở y tế là 22 em, trong đó, có 12 học sinh nam, 10 học sinh nữ. Số học sinh này được phía bệnh viện chẩn đoán ngộ độc thực phẩm, có thể do loại nước ngọt các em uống vào sáng cùng ngày.

Ngay khi xảy ra sự việc, phía nhà trường liên hệ với phụ huynh có con bị nhập viện để thông tin, đồng thời đề nghị cha mẹ quán triệt con em mình không sử dụng các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Ngay sau sự việc, Trường Trung học cơ sở Chu Văn An đã báo cáo với chính quyền địa phương, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh. Hiện tình trạng sức khỏe các cháu nghi ngộ độc đã ổn định.