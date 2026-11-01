Làm rõ vụ 2 người thương vong trên xe tải

Rạng sáng 1/11, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp Công an xã Hàm Thuận Nam khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Km1731+500 Quốc lộ 1A.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra tai nạn, xe tải mang biển số 89H-041.07 lưu thông theo hướng Đồng Nai - Phan Thiết.

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng khiến tài xế tử vong.

Khi đến địa điểm trên, phương tiện bất ngờ va vào dải phân cách giữa đường, sau đó lao sang phần đường ngược chiều, tông vào cột đèn ven đường rồi lật nghiêng.

Cú va chạm khiến cột đèn bị đổ, đè lên cabin xe tải. Tài xế tử vong tại chỗ, phụ xe bị thương. Cabin phương tiện bị hư hỏng nặng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã huy động xe cẩu cứu hộ đến hiện trường, đưa người mắc kẹt trong cabin ra ngoài, đồng thời xử lý hiện trường và bảo đảm giao thông qua khu vực.

Công an xã Hàm Thuận Nam cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng đã khám nghiệm hiện trường, trưng