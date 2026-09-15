Làm rõ việc nhiều người triệu chứng ngộ độc thực phẩm nhập viện tại xã Cam Lộ, Quảng Trị

Trước số lượng bệnh nhân nhập viện lớn, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Lộ đã chủ động sàng lọc, phân loại bệnh nhân để tổ chức điều trị phù hợp.

Theo Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Lộ, tính đến 15 giờ ngày 15/9, bệnh viện tiếp nhận, điều trị 46 bệnh nhân. Trong đó, Khoa Nhi có 14 trường hợp, Khoa Nội tiêu hóa 16 trường hợp, Khoa Sản 2 trường hợp, số còn lại đang được theo dõi, điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu. Nhìn chung, các bệnh nhân có tình trạng sức khỏe từ nhẹ đến trung bình, chưa ghi nhận trường hợp nguy kịch. Một số bệnh nhân có biểu hiện mất nước hoặc tụt huyết áp được các y, bác sĩ xử lý kịp thời.

Trước đó, từ ngày 14-15/9, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Lộ tiếp nhận hàng chục bệnh nhân có các triệu chứng liên quan đến đường tiêu hóa như, đau bụng, buồn nôn, nôn, sốt, đi ngoài và có dấu hiệu mất nước sau khi sử dụng thực phẩm tại cùng một cơ sở kinh doanh.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Lộ khuyến cáo những người đã sử dụng thực phẩm nghi liên quan đến vụ việc, nếu xuất hiện các triệu chứng bất thường về đường tiêu hóa, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám, theo dõi và điều trị kịp thời.

Theo UBND xã Cam Lộ, ngay sau khi nhận được thông tin, địa phương phối hợp với cơ quan chuyên môn kiểm tra cơ sở kinh doanh thực phẩm trên, đồng thời lấy mẫu thực phẩm phục vụ công tác xác minh. Cơ sở này hiện đã tạm dừng hoạt động để cơ quan chức năng làm rõ vụ việc. Địa phương phối hợp với ngành y tế theo dõi sức khỏe những người liên quan, chỉ đạo các thôn rà soát, vận động những người đã ăn bánh mì tại cơ sở trên, kể cả người chưa xuất hiện triệu chứng bất thường, đến cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe…

Ông Lê Minh Tiến, Chi cục trưởng Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Quảng Trị cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, đơn vị cử cán bộ trực tiếp có mặt tại xã Cam Lộ, phối hợp chính quyền địa phương và cơ quan chức năng điều tra, xác minh vụ việc; đồng thời lấy mẫu thực phẩm, mẫu bệnh phẩm phục vụ công tác xét nghiệm, xác định nguyên nhân. Các cơ quan chức năng đang khẩn trương rà soát, thu thập thông tin liên quan đến những người có triệu chứng nghi ngộ độc sau khi sử dụng thực phẩm cũng như kiểm tra nguồn gốc thực phẩm, quá trình chế biến và các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở cung cấp. Các mẫu trên sẽ được chuyển về Viện Pasteur Nha Trang để xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm và điều tra sẽ là cơ sở xác định nguyên nhân vụ việc và có biện pháp xử lý theo quy định.

Thanh Thuỷ