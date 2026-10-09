Làm rõ việc cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhận tiền doanh nghiệp

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Khoáng sản và luyện kim Việt Trung (VTM) và các đơn vị liên quan.

Trước đó, hồi tháng 7, cơ quan điều tra (CQĐT) đề nghị truy tố 31 bị can, trong đó có ông Bùi Thanh Bình (cựu Tổng giám đốc Công ty VTM) và Lê Ngọc Hưng (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai).

Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi

Bản kết luận điều tra trước đó xác định, ông Nguyễn Ngọc Khiêm (nguyên Phó giám đốc một công ty du lịch) đã 3 lần nhận của Lê Xuân Định (lao động tự do) tổng số 4,25 tỷ đồng và 100.000 USD để hỗ trợ xin hạn ngạch xuất khẩu quặng sắt cho Công ty TNHH MTV XNK Nông sản An Bình (Công ty An Bình) theo đề nghị của Định.

Sau đó, Khiêm đã dùng ảnh hưởng của mình (thông qua mối quan hệ với ông Nguyễn Văn Vịnh, khi đó là Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai) tác động đến ông Lê Ngọc Hưng (Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và Đỗ Trường Giang (Giám đốc Sở Công Thương) để UBND tỉnh Lào Cai có văn bản đề nghị Bộ Công Thương cấp hạn ngạch xuất khẩu quặng cho Công ty An Bình khi không kiểm tra điều kiện xuất khẩu theo quy định.

Khiêm đưa cho ông Hưng, ông Giang lần lượt 100 triệu đồng, 50 triệu đồng; còn lại hưởng lợi cá nhân 4,1 tỷ đồng và 100.000 USD (tương đương 6,1 tỷ đồng).

Kết quả điều tra bổ sung cho thấy, trong 3 lần Khiêm nhận tiền từ Định, có 2 lần Khiêm nhận tổng số 100.000 USD và 4 tỷ đồng để hỗ trợ xin hạn ngạch, tạo điều kiện xuất khẩu quặng sắt cho Công ty An Bình theo đề nghị của Định.

Số tiền này, Khiêm đưa ông Hưng, ông Giang lần lượt 100 triệu đồng, 50 triệu đồng; còn lại hưởng lợi 3,85 tỷ đồng và 100.000 USD.

Đối với việc Khiêm nhận từ Định 250 triệu đồng, kết quả điều tra bổ sung cho thấy: Tháng 1/2020, UBND tỉnh Lào Cao tạm dừng xuất khẩu quặng sắt đối với Công ty An Bình .

Khi đó, vì không biết lý do bị tạm dừng nên theo đề nghị của Nguyễn Duy Nghiệp (Giám đốc Công ty An Bình), Lê Xuân Định tiếp tục đến gặp Khiêm nhờ tác động để Công ty An Bình được xuất khẩu.

Trước khi về, Định đưa cho Khiêm 250 triệu đồng và nói "gửi chút tiền cho Khiêm uống nước". Khiêm tìm cách nắm tình hình tại UBND tỉnh và Sở Công Thương tỉnh Lào Cai nên đã biết được lý do Công ty An Bình bị tạm dừng xuất khẩu là do thiếu phương án vận chuyển quặng và phương án bảo vệ môi trường.

Do đó, sau khi Khiêm thông báo nguyên nhân cho Định, đồng thời hỗ trợ Công ty An Bình hoàn thành các thủ tục trên thì công ty này được xuất khẩu trở lại.

Trong trường hợp này, bản thân Khiêm không liên hệ, tác động đến bất kỳ ai tại UBND tỉnh, Sở Công Thương tỉnh Lào Cai (kể cả ông Lê Ngọc Hưng và Đỗ Trường Giang) để được giải quyết.

Tuy nhiên, CQĐT cho rằng, số tiền 250 triệu đồng này Định nhận từ Nguyễn Duy Nghiệp để đưa cho Khiêm nên cần phải thu hồi.

Bản kết luận điều tra bổ sung cho rằng, đủ căn cứ kết luận hành vi của Khiêm phạm vào tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Bị can hưởng lợi 3,85 tỷ đồng và 100.000 USD.

Vẫn theo kết luận điều tra bổ sung, thông qua mối quan hệ quen biết với Bùi Thanh Bình, Định đã thống nhất với Nguyễn Duy Nghiệp thỏa thuận và đưa cho Bình 1,8 tỷ đồng để Công ty An Bình được ký 1 hợp đồng mua bán quặng sắt với giá thấp hơn giá thị trường.

Quá trình thực hiện, Định nhận tổng số 120.750 USD và 10 tỷ đồng từ Nghiệp. Sau đó, Định đưa 4,25 tỷ đồng và 100.000 USD cho Khiêm; đưa cho Bùi Thanh Bình tổng số 1,8 tỷ đồng. CQĐT xác định, số tiền mà Định hưởng lợi là 20.750 USD và 3,95 tỷ đồng, phạm vào tội Đưa hối lộ.