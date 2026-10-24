Làm rõ trách nhiệm xử lý sự cố môi trường liên tỉnh, liên vùng

Hai dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương đang vào giai đoạn nước rút. Thành bại của cao tốc không chỉ nằm ở năng lực nhà thầu, mà còn ở từng mét đất sạch được bàn giao và sâu xa hơn là ở lòng dân. “Thấu lòng dân - sạch mặt bằng” là tuyến bài do phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng ghi lại hành trình gian nan nhưng đầy trách nhiệm của cán bộ và Nhân dân Lâm Đồng. Từ tiến độ dự án đến mỗi mét đất được bàn giao là kết tinh của hàng trăm cuộc đối thoại, hàng nghìn giờ kiên trì lắng nghe và thấu cảm.