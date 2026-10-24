Làm rõ trách nhiệm xử lý sự cố môi trường liên tỉnh, liên vùng
Thảo luận tại Tổ 7 (gồm Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh và Lâm Đồng) về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, các đại biểu đề nghị hoàn thiện cơ chế xử lý sự cố môi trường liên tỉnh, liên vùng; đồng thời, tăng cường hậu kiểm khi cắt giảm thủ tục đánh giá tác động môi trường, bảo đảm yêu cầu phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/lam-ro-trach-nhiem-xu-ly-su-co-moi-truong-lien-tinh-lien-vung-10440345.html