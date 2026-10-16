Làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm hành vi đấu nối trái phép đường ống dẫn nước thải vào hệ thống thoát nước mưa

Hệ thống mương dẫn nước thải từ Cụm công nghiệp Tân An đổ xuống hồ Ea Trum, xã Quảng Phú. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Báo cáo được gửi đến Chi cục bảo vệ môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk; Ủy ban nhân dân phường Tân An và Ủy ban nhân dân xã Quảng Phú để phối hợp, xác minh, làm rõ.

Bốn doanh nghiệp đấu nối đường ống dẫn nước thải trái phép

Theo báo cáo của Công ty Hồng Lĩnh, thực hiện công tác quản lý, giám sát hoạt động bảo vệ môi trường tại Cụm công nghiệp Tân An 1 và 2, phường Tân An, trên cơ sở tình hình kiểm tra thực tế, các văn bản chỉ đạo, yêu cầu phối hợp của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và những vụ việc phát sinh, trong thời gian qua, Công ty Hồng Lĩnh đã giao cho Ban quản lý Cụm công nghiệp Tân An tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hệ thống thoát nước mưa, hố ga, tuyến mương thoát nước và hoạt động thu gom, xử lý, đấu nối, xả thải của các doanh nghiệp đang hoạt động trong cụm công nghiệp.

Nước thải từ Cụm công nghiệp Tân An đổ xuống hồ Ea Trum, xã Quảng Phú, ảnh chụp sáng 7/9/2026. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Qua công tác kiểm tra thực tế, Ban quản lý Cụm công nghiệp Tân An phát hiện 4 doanh nghiệp có dấu hiệu đấu nối đường ống dẫn nước thải hoặc xả nước thải vào hệ thống thoát nước mưa của cụm công nghiệp gồm: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Megagrico Việt Nam-chi nhánh Tân An (cụm 1) tại đường số 5, Cụm công nghiệp Tân An có nước thải sản xuất chảy vào hệ thống thoát nước mưa của cụm công nghiệp.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại xuất nhập khẩu Tinh Việt-chi nhánh Đắk Lắk (cụm 1) tại đường số 5, Cụm công nghiệp Tân An có đường ống nối ra hệ thống thoát nước mưa của cụm công nghiệp.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu nông sản Kim Hoàng (cụm 1) tại đường số 3 và 5 Cụm công nghiệp Tân An đấu nối đường ống ra hệ thống thoát nước mưa của cụm công nghiệp trái quy định.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại xuất nhập khẩu trái cây Linh Đan (cụm 2) tại đường số 2 Cụm công nghiệp Tân An đấu nối đường ống nhựa ra hệ thống thoát nước mưa của cụm công nghiệp.

Việc đấu nối các đường ống nêu trên không đúng mục đích sử dụng của hệ thống thoát nước mưa, tiềm ẩn nguy cơ đưa nước thải chưa được kiểm soát vào hệ thống thoát nước chung, gây ảnh hưởng đến chất lượng môi trường và công tác quản lý, vận hành hạ tầng của cụm công nghiệp.

Đặc biệt, đối với Công ty Megagrico, cơ quan Cảnh sát kinh tế môi trường, Công an tỉnh Đắk Lắk đã triển khai công tác theo dõi, kiểm tra thực tế trong nhiều ngày nhằm xác minh tình hình, làm rõ dấu hiệu vi phạm liên quan hành vi đấu nối đường ống và xả thải trái phép vào hệ thống thoát nước mưa của cụm công nghiệp; đồng thời tiến hành lấy mẫu phục vụ công tác kiểm tra, phân tích và xác minh theo quy định. Còn đối với 3 doanh nghiệp còn lại chưa phát hiện hoặc phát hiện rất ít lượng nước thải ra trái phép.

Thời điểm sáng 7/9/2026, nước thải đổ xuống hồ Ea Trum có màu đục và có bọt nổi trên mặt nước. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Ban quản lý Cụm công nghiệp Tân An đã tổ chức kiểm tra hiện trường, làm việc với từng doanh nghiệp, ghi nhận tình trạng thực tế và yêu cầu doanh nghiệp chấm dứt việc đấu nối trái phép, tự thực hiện tháo dỡ, bịt kín các đường ống đấu nối không đúng quy định và khắc phục tình trạng vi phạm.

Đối với các doanh nghiệp không thực hiện hoặc không chủ động khắc phục theo yêu cầu, Ban quản lý cụm công nghiệp xem xét thực hiện các biện pháp cần thiết như tổ chức tháo dỡ, bịt kín các đường ống đấu nối trái phép tại các vị trí liên quan theo phạm vi quản lý hạ tầng của cụm công nghiệp.

Sớm làm rõ vụ việc cá chết tại hồ Ea Trum

Liên quan vụ việc cá chết tại hồ Ea Trum, xã Quảng Phú đã được Nhân Dân điện tử phản ánh trong bài: Đắk Lắk: Cá chết hàng loạt bất thường tại hồ Ea Trum vào ngày 7/9/2026, Công ty Hồng Lĩnh đã phối hợp các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tổ chức kiểm tra, rà soát hoạt động xả thải, xác minh các nguồn nước có khả năng ảnh hưởng khu vực hồ và cung cấp hồ sơ, thông tin phục vụ quá trình làm rõ vụ việc.

Trong ngày 27/8/2026, các cơ quan chuyên môn đã tổ chức kiểm tra, lấy mẫu tại khu vực liên quan. Ngày 6/9/2026, đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Môi trường đã lấy mẫu nước tại khu vực đầu vào hồ Ea Trum để phục vụ công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng môi trường.

Ngày 7/9/2026, Công ty Hồng Lĩnh đã gửi văn bản và danh sách doanh nghiệp liên quan hoạt động sản xuất, phát sinh nước thải, tình hình đấu nối và các thông tin rà soát theo yêu cầu phục vụ công tác xác minh.

Cá chết tại hồ Ea Trum vào sáng 7/9/2026. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Trong quá trình phối hợp làm rõ vụ việc, Ban quản lý Cụm công nghiệp Tân An phối hợp Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đăk Lắk làm việc và lấy mẫu nước thải tại 2 doanh nghiệp được cấp phép xả thải đạt cột A ra hệ thống thoát nước mưa của cụm công nghiệp là Công ty Cổ phần Cà-phê Trung Nguyên và Công ty Trách nhiệm hữu hạn KVD Vina.

Kết quả kiểm tra mẫu nước, theo Phiếu kết quả đo đạc-thử nghiệm số KQ26-274/04-03 ngày 11/9/2026 do Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường thực hiện, mẫu nước lấy tại điểm đấu nối xả nước thải ra hệ thống thoát nước mưa của cụm công nghiệp tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn KVD Vina có 2/11 thông số được ghi nhận vượt giới hạn đối chiếu theo QCVN 14:2008/BTNMT (cột A, K=1,0) là: BODs vượt 1,38 lần, Coliforms vượt 8,0 lần.

Hiện nay, Công ty Hồng Lĩnh đang tiếp tục phối hợp cơ quan chức năng trong quá trình kiểm tra thực địa, lấy mẫu và xác minh thông tin liên quan hoạt động xả thải tại Cụm công nghiệp Tân An; cung cấp hồ sơ pháp lý, thông tin hoạt động của doanh nghiệp, tình hình đấu nối hệ thống thoát nước và các tài liệu liên quan trong phạm vi quản lý.

Hồ Ea Trum, xã Quảng Phú nằm ở hạ du Cụm công nghiệp Tân An. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Tăng cường theo dõi hệ thống thoát nước mưa, hố ga, tuyến mương và các điểm tiếp nhận nước từ khu vực cụm công nghiệp; kịp thời ghi nhận, báo cáo các hiện tượng bất thường.

Tiếp tục rà soát các doanh nghiệp có phát sinh nước thải, tình trạng thu gom, xử lý và đấu nối; phối hợp xác minh khi có yêu cầu từ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Theo lãnh đạo Công ty Hồng Lĩnh, việc phối hợp xác minh vụ cá chết tại hồ Ea Trum là nhiệm vụ cần tiếp tục thực hiện, bảo đảm cung cấp thông tin khách quan, đầy đủ theo phạm vi quản lý và phối hợp xử lý các vấn đề môi trường phát sinh tại cụm công nghiệp. Vì vậy, các cơ quan chức năng cần sớm làm rõ nguyên nhân cá chết tại hồ Ea Trum.

Người dân địa phương đề nghị sớm làm rõ nguyên nhân cá chết tại hồ Ea Trum, xã Quảng Phú. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Song song với công tác kiểm tra, Công ty Hồng Lĩnh, Ban quản lý Cụm công nghiệp Tân An thường xuyên gửi văn bản, thông báo và nhắc nhở các doanh nghiệp về trách nhiệm chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, đặc biệt là việc thu gom, xử lý nước thải và sử dụng đúng mục đích hệ thống thoát nước của cụm công nghiệp.

Nâng cao hiệu quả quản lý môi trường tại Cụm công nghiệp Tân An

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý môi trường tại Cụm công nghiệp Tân An, Công ty Hồng Lĩnh tiếp tục xử lý các vị trí đấu nối trái phép, theo dõi việc khắc phục của các doanh nghiệp vi phạm; yêu cầu doanh nghiệp khắc phục, tháo dỡ và bịt kín các đường ống đấu nối trái phép. Đối với Công ty Megagrico, tiếp tục phối hợp cơ quan Công an trong quá trình xác minh, cung cấp hồ sơ và thông tin liên quan theo yêu cầu.

Tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất đối với hệ thống thoát nước mưa, hố ga, tuyến mương, các điểm đấu nối và doanh nghiệp có nguy cơ phát sinh vi phạm; đồng thời tiếp tục rà soát các vị trí đấu nối trái phép khác (nếu có) để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và yêu cầu khắc phục. Ghi nhận đầy đủ hiện trạng, thời gian, vị trí và các thông tin liên quan, phục vụ công tác quản lý, giám sát và xử lý theo quy định.

Hệ thống xử lý nước thải tập trung của Cụm công nghiệp Tân An đóng cửa im ỉm. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Tiếp tục gửi văn bản nhắc nhở, yêu cầu các doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường; không xả thải trái phép, không tự ý đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa; chủ động rà soát, khắc phục các tồn tại trong hệ thống thu gom, xử lý nước thải của đơn vị.

Đối với doanh nghiệp không chấp hành sẽ lập hồ sơ, ghi nhận vi phạm và báo cáo cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý theo quy định.

Tiếp tục rà soát, cập nhật hồ sơ pháp lý môi trường của doanh nghiệp; lập danh sách theo dõi tình hình đấu nối, thu gom, xử lý nước thải; quản lý biên bản kiểm tra, văn bản nhắc nhở, hình ảnh hiện trường và tài liệu khắc phục. Qua đó, nâng cao hiệu quả theo dõi, giám sát và bảo đảm khả năng truy xuất hồ sơ khi có yêu cầu kiểm tra, thanh tra hoặc xác minh vụ việc.

Để bảo đảm công tác quản lý môi trường tại Cụm công nghiệp Tân An được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, Công ty Hồng Lĩnh đề nghị các cơ quan có thẩm quyền sớm hoàn tất thủ tục thẩm định, cấp Giấy phép môi trường đối với dự án “Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp Tân An 1 & 2”; đồng thời đẩy nhanh công tác bàn giao và đưa hệ thống xử lý nước thải tập trung của Cụm công nghiệp Tân An vào vận hành chính thức nhằm bảo đảm việc thu gom, xử lý nước thải phát sinh từ các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp được thực hiện đồng bộ, đúng quy định, góp phần kiểm soát nguồn thải và nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường tại cụm công nghiệp.

Một hồ chứa nước thải trong hệ thống xử lý nước thải tập trung của Cụm công nghiệp Tân An không có giọt nước nào. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tiếp tục phối hợp, hướng dẫn và hỗ trợ trong quá trình xác minh, xử lý các hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường; xem xét xử lý theo thẩm quyền đối với các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp nghiêm túc chấp hành quy định về bảo vệ môi trường, thực hiện đầy đủ yêu cầu khắc phục của Ban quản lý cụm công nghiệp và cơ quan có thẩm quyền; không tái diễn hành vi xả thải, đấu nối trái phép…