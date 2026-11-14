Làm rõ trách nhiệm trong việc ngăn chặn tình trạng mua bán trao tay, chuyển nhượng nhà ở xã hội trái quy định

Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Công Thanh phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của Liên danh DMC - 579, dự án Chung cư cho người thu nhập thấp tại Khu dân cư An Trung 2 (khối nhà A, B) có 633 căn hộ, đã tiếp nhận 3.999 hồ sơ đăng ký mua. Tại thời điểm lập báo cáo (ngày 2/11/2026), chủ đầu tư đã ký 615 hợp đồng mua bán. Tại dự án Chung cư cho người thu nhập thấp tại Khu tái định cư Đại Địa Bảo (khối nhà C), chủ đầu tư tiếp nhận 1.232 hồ sơ đăng ký mua 237 căn hộ. Trong số 128 căn dành cho đối tượng ưu tiên, đã ký hợp đồng 126 căn. Chủ đầu tư cũng đã tổ chức bốc thăm 109 quyền mua căn hộ và triển khai các bước ký hợp đồng. Liên danh cho biết đã công bố thông tin mở bán, phối hợp Sở Xây dựng rà soát hồ sơ, tổ chức bốc thăm dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, lượng hồ sơ lớn so với quỹ căn hộ gây áp lực cho công tác tiếp nhận, kiểm tra. Một số hồ sơ thiếu giấy tờ, có trường hợp đồng thời đăng ký tại nhiều dự án; việc cập nhật, áp dụng các quy định mới còn phát sinh vướng mắc.

Trao đổi tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đề nghị chủ đầu tư giải trình cụ thể nguyên tắc, phương thức xét chọn hồ sơ, tổ chức bốc thăm; phân định rõ nhóm đối tượng ưu tiên và đối tượng bốc thăm để bảo đảm lựa chọn đúng người có nhu cầu thực sự, đủ điều kiện. Đồng thời, đoàn yêu cầu đánh giá trách nhiệm của chủ đầu tư và các sở, ngành trong việc tăng cường phối hợp kiểm tra trước và sau khi bàn giao nhà, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng mua bán trao tay, chuyển nhượng trái quy định.