Làm rõ trách nhiệm thực thi pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá

Ngăn chặn hành vi bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi

Góp ý về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, ĐBQH Trần Nhật Minh (Nghệ An) đề nghị quy định cụ thể hơn trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhất là UBND cấp xã, trong xử lý hành vi mua bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi.

ĐBQH Trần Nhật Minh (Nghệ An) phát biểu.

Đại biểu bày tỏ đồng tình với các quy định tại Điều 9 về những hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến người chưa đủ 18 tuổi, gồm việc người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá; sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá và bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi.

Dẫn báo cáo tổng kết thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá của Bộ Y tế, đại biểu Trần Nhật Minh cho biết, mặc dù tỷ lệ hút thuốc lá ở một số nhóm thanh thiếu niên đã giảm, tình trạng sử dụng thuốc lá điện tử lại gia tăng. Bên cạnh đó, vi phạm quy định cấm hút thuốc lá tại các cơ sở giáo dục, đào tạo vẫn còn xảy ra.

Các ĐBQH tỉnh Nghệ An dự phiên thảo luận tại tổ

Theo đại biểu, để các quy định cấm thực sự đi vào cuộc sống, cần làm rõ trách nhiệm của các cơ quan trong tổ chức thực hiện và xử lý vi phạm.

Đề cập khoản 7 Điều 32 về trách nhiệm xử lý vi phạm pháp luật trong phòng, chống tác hại của thuốc lá, ĐBQH Trần Nhật Minh cho rằng quy định mới đề cập trách nhiệm của UBND các cấp trong xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi hút thuốc lá tại địa điểm cấm, kinh doanh thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả; chưa quy định cụ thể trách nhiệm xử lý hành vi mua bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi.

Vì vậy, đại biểu đề nghị bổ sung trách nhiệm của UBND các cấp, đặc biệt là UBND cấp xã, trong xử lý những hành vi vi phạm này, góp phần nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Cân nhắc nguyên tắc chỉ hút thuốc tại những nơi được phép

Cùng góp ý về dự án Luật, ĐBQH Lê Trung Quân (Đồng Tháp) đề nghị nghiên cứu thay đổi cách tiếp cận quản lý, từ quy định những địa điểm cấm hút thuốc sang nguyên tắc chỉ được hút thuốc tại những nơi cho phép, nhằm nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

ĐBQH Lê Trung Quân (Đồng Tháp) phát biểu

Theo đại biểu, Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá thời gian qua đã có nhiều quy định đổi mới, tạo được sự đồng thuận trong xã hội. Tuy nhiên, công tác kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi hút thuốc tại nơi công cộng còn hạn chế; việc thực hiện quy định cấm hút thuốc tại nơi làm việc cũng gặp không ít khó khăn. Vì vậy, cần tiếp tục cụ thể hóa các quy định và giải pháp tổ chức thực hiện để nâng cao hiệu quả quản lý.

Đại biểu cũng đề nghị làm rõ, bổ sung quy định đối với những địa điểm có nguy cơ cháy, nổ cao; đồng thời quan tâm đến hành vi hút thuốc của người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ khi dừng chờ đèn đỏ tại các nút giao. Theo đại biểu, hành vi này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn mà còn khiến những người xung quanh phải tiếp xúc trực tiếp với khói thuốc.

Toàn cảnh phiên thảo luận tại tổ

Từ thực tiễn trên, đại biểu đề xuất cơ quan soạn thảo nghiên cứu, cân nhắc chuyển từ cách tiếp cận xác định các địa điểm cấm hút thuốc sang quy định chỉ được hút thuốc tại những khu vực được phép. Theo đó, thay vì người dân có thể hiểu rằng được hút thuốc ở những nơi không thuộc danh mục cấm, việc hút thuốc sẽ chỉ được thực hiện tại khu vực có quy định cho phép.

Đại biểu Lê Trung Quân cho rằng đây là cách tiếp cận mới, có thể còn những ý kiến khác nhau, nhưng cần được nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống tác hại của thuốc lá, từng bước hình thành thói quen ứng xử có trách nhiệm đối với sức khỏe cộng đồng.

Đồng tình với các quy định về cấm hút thuốc tại nơi công cộng và tăng cường cảnh báo tác hại của thuốc lá, song đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) đề nghị, nghiên cứu phương án bố trí khu vực hút thuốc riêng tại một số địa điểm phù hợp, bảo đảm yêu cầu quản lý, hạn chế ảnh hưởng của khói thuốc đối với những người xung quanh và đáp ứng điều kiện thực tiễn.

ĐBQH Phạm Văn Hoà (Đồng Tháp) phát biểu tại tổ

Cùng với đó, đại biểu Phạm Văn Hòa cũng đề nghị đánh giá đầy đủ hơn thực trạng sản xuất, tiêu thụ và sử dụng thuốc lá làm cơ sở nâng cao hiệu quả phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Theo đại biểu, bên cạnh kết quả khảo sát, cần nghiên cứu sử dụng thêm số liệu về sản lượng sản xuất, tiêu thụ thuốc lá hằng năm để có cơ sở đánh giá toàn diện hơn tình hình thực tế. Đồng thời, cần tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi, góp phần hạn chế tình trạng sử dụng thuốc lá trong thanh thiếu niên.