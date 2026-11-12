Làm rõ trách nhiệm người đứng đầu khi vi phạm tái diễn

Ngày 13/11, thời tiết tại khu vực Bắc Bộ nhiều mây, trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 14–18 độ C, vùng núi cao có nơi xuống dưới 13 độ C. Tại khu vực Hà Nội và Đông Bắc Bộ, đêm và sáng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, riêng Đông Bắc Bộ cục bộ có nơi mưa rất to.