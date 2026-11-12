Làm rõ trách nhiệm người đứng đầu khi vi phạm tái diễn
Công tác lập lại trật tự đô thị và giảm thiểu ùn tắc giao thông trên địa bàn Thủ đô thời gian qua đã ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tại một số nơi, tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường vẫn diễn ra. Sáng 12/11, Công an Hà Nội đã tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ giải quyết các điểm nghẽn này, nhấn mạnh yêu cầu làm rõ trách nhiệm người đứng đầu nếu để vi phạm tái diễn.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/lam-ro-trach-nhiem-nguoi-dung-dau-khi-vi-pham-tai-dien-246261112170700502.htm