Làm rõ trách nhiệm khi xảy ra sự cố đấu giá trực tuyến

Mức đặt trước 50% có thể hạn chế người có nhu cầu nhà ở

Tại phiên thảo luận ở Tổ 14 (gồm Đoàn ĐBQH các tỉnh Đắk Lắk và Tuyên Quang) sáng 19/10 về dự thảo Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), các đại biểu cơ bản nhất trí với sự cần thiết sửa đổi Luật nhằm thể chế hóa chủ trương, định hướng, chính sách của Đảng về phân cấp, phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; khắc phục tình trạng thông đồng dìm giá, trả giá cao và bỏ cọc; nâng cao hiệu quả quản lý tài sản.

ĐBQH Ma Thị Thúy (Tuyên Quang) phát biểu.

Cơ bản thống nhất dự thảo Luật, song ĐBQH Ma Thị Thúy (Tuyên Quang) đề xuất cần làm rõ một số quy định để quá trình triển khai thuận lợi.

Cụ thể, liên quan quy định đăng ký tham gia đấu giá, Khoản 7 Điều 28 dự thảo Luật quy định: Người tham dự phiên đấu giá được coi là đã đồng ý trả giá ít nhất bằng giá khởi điểm. Trong trường hợp tại phiên đấu giá mà không có người trả giá hoặc tất cả giá trả không hợp lệ thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá với giá trúng bằng giá khởi điểm với sự giám sát của người có tài sản đấu giá. Người từ chối bốc thăm trong trường hợp này được coi là rút lại giá đã trả.

Đại biểu đề nghị ban soạn thảo cân nhắc thêm về quy định này. Theo đại biểu, việc tham dự phiên đấu giá chưa thể đồng nhất với hành vi trả giá. Người trúng đấu giá cần được xác định trên cơ sở trả giá hợp lệ; trường hợp không có giá trả hợp lệ thì nên xác định đấu giá không thành, trừ trường hợp đặc thù của luật quy định rõ.

Liên quan quy định tiền đặt trước và xử lý tiền đặt trước, đại biểu Ma Thị Thúy cho biết, dự thảo Luật bổ sung mức tiền đặt trước từ 20% đến 50% đối với đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất cho cá nhân. Đại biểu đồng tình với việc tăng trách nhiệm của người tham gia đấu giá, nhưng cho rằng mức tối đa 50% có thể hạn chế những người thực sự có nhu cầu về nhà ở.

Do đó, đại biểu đề nghị bổ sung đánh giá tác động, xác định tiêu chí lựa chọn mức tiền đặt trước cụ thể, tránh mặc nhiên áp dụng mức cao nhất 50%. Đồng thời, cần làm rõ thời điểm chuyển tiền đặt trước thành tiền đặt cọc, thời hạn hoàn trả và trách nhiệm xử lý trong trường hợp kết quả đấu giá không được phê duyệt, nhất là khi nguyên nhân xuất phát từ lỗi của cơ quan có thẩm quyền hoặc người có tài sản đấu giá.

Làm rõ căn cứ chọn ngưỡng 200 triệu đồng

Góp ý về quy định đấu giá trực tuyến tại khoản 5 Điều 30 dự thảo Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), ĐBQH Ma Thị Thúy ủng hộ việc mở rộng hình thức đấu giá này, song đề nghị làm rõ căn cứ xác định ngưỡng tổng giá khởi điểm từ 200 triệu đồng trở lên đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc diện bắt buộc đấu giá trực tuyến.

Các ĐBQH tỉnh Tuyên Quang tham gia phiên thảo luận ở Tổ 14 sáng 19/10

Theo đại biểu, đấu giá trực tuyến đã đạt một số kết quả bước đầu. Riêng hệ thống thí điểm đấu giá tài sản vi phạm hành chính bị tịch thu, tính đến hết tháng 12/2025 đã tổ chức 36 phiên, với tổng giá trị trúng đấu giá khoảng 31,66 tỷ đồng, cao hơn giá khởi điểm 5,4 tỷ đồng.

Tuy nhiên, quy trình điện tử và hạ tầng kết nối dữ liệu còn thiếu đồng bộ. Có nơi tiếp nhận hồ sơ qua email, nơi vẫn yêu cầu nộp trực tiếp hoặc qua bưu chính; cách thức nộp hồ sơ, xác nhận tiền đặt trước chưa thống nhất. Hạ tầng kỹ thuật còn phân tán, hạn chế về khả năng đáp ứng số lượng lớn người tham gia cùng lúc, bảo đảm an toàn thông tin và kết nối, chia sẻ dữ liệu.

Từ thực tế này, đại biểu đề nghị dự thảo Luật quy định rõ nguyên tắc xử lý khi xảy ra sự cố mất kết nối, lỗi ghi nhận giá trả hoặc sự cố thanh toán; đồng thời xác định trách nhiệm của đơn vị vận hành hệ thống và tổ chức đấu giá.

Bên cạnh việc công khai thông tin trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia, đại biểu đề xuất có hình thức thông báo phù hợp tại địa phương, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, nhằm tạo điều kiện để người dân tiếp cận thông tin và tham gia đấu giá.

Nghiêm cấm tiết lộ thông tin người tham gia đấu giá trái quy định

ĐBQH Vương Thị Hương (Tuyên Quang) bổ sung, về bảo mật danh sách, thông tin người đăng ký tham gia đấu giá, điểm c khoản 4 Điều 10 dự thảo Luật nghiêm cấm người có tài sản đấu giá để lộ danh sách người đăng ký trong quá trình thẩm tra, xét duyệt điều kiện tham gia đấu giá.

ĐBQH Vương Thị Hương (Tuyên Quang) phát biểu

Trong khi đó, điểm e khoản 2 Điều 39 quy định không cung cấp thông tin của người tham gia đấu giá cho người tham gia đấu giá khác trong quá trình thẩm tra, xét duyệt cho đến khi kết thúc cuộc đấu giá.

Theo đại biểu, hai quy định này cùng hướng đến bảo đảm tính khách quan, phòng ngừa thông đồng trong đấu giá, nhưng chưa đồng bộ về thời gian bảo mật và phạm vi hành vi cần kiểm soát.

Cụ thể, Điều 10 giới hạn hành vi nghiêm cấm trong giai đoạn thẩm tra, xét duyệt; trong khi Điều 39 kéo dài nghĩa vụ bảo mật đến khi kết thúc cuộc đấu giá nhưng chỉ đề cập việc không cung cấp thông tin cho người tham gia đấu giá khác. Như vậy, quy định về hành vi nghiêm cấm và nghĩa vụ của cùng một chủ thể chưa xác định phạm vi trách nhiệm thống nhất, có thể dẫn đến cách hiểu khác nhau khi xác định và xử lý hành vi vi phạm.

Do đó, đại biểu Vương Thị Hương đề nghị chỉnh lý điểm c khoản 4 Điều 10 theo hướng xác định rõ nghĩa vụ bảo mật danh sách và thông tin nhận diện người đăng ký, kể từ khi người có tài sản tiếp nhận hoặc được cung cấp thông tin đến khi kết thúc cuộc đấu giá; nghiêm cấm để lộ, tiết lộ hoặc cung cấp trái pháp luật những thông tin này cho người không có quyền tiếp cận, kể cả thông qua trung gian. Đồng thời, sửa điểm e khoản 2 Điều 39 cho thống nhất về phạm vi thông tin, thời gian và trách nhiệm bảo mật.