Làm rõ trách nhiệm đối với các khoản chậm phân bổ, triển khai

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng điều hành nội dung phiên họp. Ảnh: Hồ Long

Các chỉ tiêu nợ công nằm trong giới hạn Quốc hội cho phép

Trình bày Báo cáo về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2025 là 1,9 triệu tỷ đồng, quyết toán là 2,6 triệu tỷ đồng, tăng hơn 725.000 tỷ đồng, tương đương 36,8% so với dự toán.

Dự toán chi ngân sách nhà nước khoảng 2,5 triệu tỷ đồng, số quyết toán tăng hơn 119 nghìn tỷ đồng, tương đương 4,6% dự toán. Bội chi ngân sách nhà nước quyết toán hơn 400 nghìn tỷ đồng, bằng 3,1% GDP, giảm khoảng 71 nghìn tỷ đồng, tương đương 15,1% so với dự toán. Tổng mức vay của ngân sách nhà nước đạt khoảng 764 nghìn tỷ đồng, thấp hơn dự toán gần 836 nghìn tỷ đồng.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày báo cáo về quyết toán ngân sách năm 2025. Ảnh: Phạm Thắng

Tổng nợ công ở mức hơn 4,2 triệu tỷ đồng, tương đương 33,35% GDP; các chỉ tiêu nợ công nằm trong giới hạn Quốc hội cho phép.

Chính phủ trình Quốc hội phê chuẩn tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 4.267.354 tỷ đồng, tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 4.560.931 tỷ đồng, bội chi ngân sách nhà nước 400.163 tỷ đồng và tổng mức vay ngân sách nhà nước 763.919 tỷ đồng.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Hồ Long

Trình bày báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa đánh giá, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức và các yếu tố bất lợi từ bên trong, bên ngoài nền kinh tế, kết quả thực hiện dự toán ngân sách vẫn đạt nhiều điểm tích cực.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa trình bày báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025. Ảnh: Hồ Long

Quy mô thu ngân sách nhà nước tiếp tục tăng, đạt khoảng 21% GDP, cao hơn mức 17,9% GDP năm 2024. Thu ngân sách vượt 36,8% dự toán, bảo đảm nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội.

Thu ngân sách vượt dự toán ở cả ba khu vực kinh tế: doanh nghiệp nhà nước vượt 3%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vượt 21,7%; khu vực kinh tế ngoài quốc doanh vượt 35,7%. Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu vượt 35,9% dự toán.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa trình bày báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025. Ảnh: Hồ Long

Chi ngân sách nhà nước được mở rộng để đáp ứng các nhiệm vụ phát triển, tăng khoảng 16% so với dự toán. Nhìn chung, trạng thái ngân sách năm 2025 được đánh giá khá ổn định, an toàn và lành mạnh. Bội chi ở mức 3,1% GDP, nợ công bằng 33,35% GDP, góp phần củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô và hỗ trợ mục tiêu phát triển nhanh, bền vững.

Kiểm toán nhà nước đề nghị Quốc hội xem xét phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025 theo các số liệu Chính phủ trình, gồm tổng thu cân đối ngân sách 4.267.354 tỷ đồng, tổng chi cân đối ngân sách 4.560.931 tỷ đồng, bội chi 400.163 tỷ đồng, tương đương 3,1% GDP, và tổng mức vay 763.919 tỷ đồng.

Làm rõ trách nhiệm đối với các khoản chậm phân bổ, triển khai

Thẩm tra các nội dung liên quan, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết Ủy ban Kinh tế và Tài chính thống nhất với báo cáo số liệu do Chính phủ trình đã được Kiểm toán Nhà nước xác nhận và trình Quốc hội xem xét phê chuẩn; đồng thời đề nghị Chính phủ và Kiểm toán Nhà nước chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác của số liệu.

Ủy ban Kinh tế và Tài chính cũng thống nhất với đề xuất sử dụng 2.664,763 tỷ đồng dự toán năm 2025 từ kế hoạch đầu tư công vốn nước ngoài chưa sử dụng hết để quyết toán cho các khoản giải ngân vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài từ năm 2019 trở về trước chưa được ghi thu, ghi chi. Đồng thời đề nghị khẩn trương xử lý dứt điểm các dự án còn lại và làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi trình bày báo cáo thẩm tra. Ảnh: Hồ Long

Ủy ban cũng thống nhất trình Quốc hội cho phép tiếp tục phân chia tiền cấp quyền khai thác khoáng sản từ ngày 2/7 đến ngày 31/12/2025 theo tỷ lệ trung ương cấp phép thì ngân sách trung ương hưởng 70%, địa phương hưởng 30%, còn địa phương cấp phép thì ngân sách địa phương hưởng 100%.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Phạm Thắng

Chính phủ báo cáo Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025 bao gồm số liệu của 4 tỉnh thành chưa sử dụng kết quả kiểm toán, quyết toán ngân sách nhà nước của Kiểm toán Nhà nước trong xem xét phê chuẩn quyết toán và đề xuất áp dụng Điều 75 Luật Ngân sách nhà nước để xử lý. Ủy ban Kinh tế và Tài chính thống nhất với hướng xử lý trên và đề nghị thể hiện nội dung này tại dự thảo nghị quyết.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Phạm Thắng

Về số chi nguồn ngân sách nhà nước sang năm 2026, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính cho rằng, báo cáo của Kiểm toán Nhà nước cho thấy phần chuyển nguồn còn lại vẫn tăng khoảng 240.044 tỷ đồng so với năm 2024, do quy mô chuyển nguồn rất lớn và liên tục nhiều năm. Do vậy, đề nghị Chính phủ rà soát chi tiết, xác định số đủ điều kiện chuyển nguồn và làm rõ trách nhiệm đối với các khoản chậm phân bổ, triển khai.