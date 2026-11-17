Ngày 17/11, tại hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm của tổ đại biểu số 3 HĐND TP Hà Nội, cử tri phường Hà Đông phản ánh những vướng mắc trong việc bàn giao một số khu đô thị như Văn Khê, Simco Sông Đà cho địa phương quản lý.

Theo cử tri, dù người dân đã sinh sống hơn 20 năm, các khu đô thị này vẫn chưa hoàn thiện và bàn giao hạ tầng theo quy định. Do đó, cử tri kiến nghị xem xét, chỉ đạo cho phép tiến hành bàn giao tiện ích, dịch vụ công cộng của các khu đô thị theo hiện trạng cho địa phương, để các đơn vị dịch vụ công ích vào vận hành.

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà phát biểu tại hội nghị

Trả lời, Phó giám đốc Sở Xây dựng Trần Hữu Bảo thừa nhận, nhiều khu đô thị trên địa bàn thành phố đã có cư dân sinh sống nhưng một số hạng mục hạ tầng vẫn chưa hoàn thành. “Tiếp thu ý kiến của cử tri, chúng tôi sẽ đôn đốc các chủ đầu tư khu đô thị này khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để bàn giao về thành phố quản lý” - ông Bảo nói.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà yêu cầu ông Bảo làm rõ cách xử lý khi việc đôn đốc đã kéo dài nhiều năm mà chủ đầu tư vẫn chưa hoàn thành hạ tầng.

Bà Hà cũng đặt câu hỏi về trách nhiệm khắc phục của chủ đầu tư nếu công trình chưa bảo đảm yêu cầu, chế tài nếu họ không thực hiện và phần việc chính quyền thành phố, địa phương phải làm để người dân sớm được sử dụng hạ tầng.“Kiến nghị đến bao giờ thì hoàn thành? Bao nhiêu năm không thể cứ 'khẩn trương' mãi được” - bà Hà yêu cầu.

Nhắc đến các khu đô thị La Khê, Văn Khê và những vướng mắc kéo dài từ nhiều năm trước, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội cho rằng hạ tầng đã được xây dựng nhưng thiếu đơn vị quản lý nên có thể xuống cấp, trong khi cư dân vẫn phải chờ. Bà đề nghị làm rõ quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư kể từ khi được giao đất, cũng như cách xử lý trường hợp chậm tiến độ hoặc thi công sai yêu cầu kỹ thuật đã được phê duyệt.

“Còn cái thiếu thì ai sẽ phải chịu trách nhiệm? Nếu không phải là chủ đầu tư thì là ai, chứ không cứ ngồi chờ như thế này được” - Chủ tịch HĐND thành phố nêu vấn đề.

Bà Phùng Thị Hồng Hà cho biết HĐND thành phố sẽ tiếp tục giám sát việc giải quyết kiến nghị này.