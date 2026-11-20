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UBND xã Quảng Sơn vừa có văn bản phúc đáp kiến nghị của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn liên quan đến quyền hạn, trách nhiệm của đơn vị chủ rừng trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Qua xem xét nội dung kiến nghị và đối chiếu các quy định pháp luật, địa phương khẳng định doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc tổ chức quản lý, bảo vệ diện tích rừng được Nhà nước giao, cho thuê hoặc giao quản lý hợp pháp.

Theo Điều 74 Luật Lâm nghiệp năm 2017, chủ rừng có nghĩa vụ quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng rừng bền vững; theo dõi diễn biến rừng; bảo tồn đa dạng sinh học; thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng và phòng, trừ sinh vật gây hại rừng. Bên cạnh đó, Điều 41 của Luật này cũng quy định chủ rừng có trách nhiệm trực tiếp quản lý, chỉ đạo hoạt động của lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng.

Từ những quy định trên, UBND xã cho rằng trách nhiệm của chủ rừng không chỉ dừng lại ở việc tuần tra, phát hiện rồi báo cáo vi phạm, mà phải chủ động tổ chức lực lượng, triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hành vi xâm hại tài nguyên rừng. Việc chờ chỉ đạo hoặc trông đợi cơ quan chức năng phát hiện, xử lý mới triển khai nhiệm vụ là không phù hợp với nghĩa vụ của chủ rừng.

Theo đó, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn được yêu cầu rà soát hiện trạng, ranh giới, diện tích và loại rừng được giao quản lý; cập nhật hồ sơ, xây dựng phương án bảo vệ phù hợp với từng khu vực. Đồng thời, cần phân công cụ thể trách nhiệm cho từng bộ phận, cá nhân và lực lượng bảo vệ rừng, bảo đảm rõ người, rõ địa bàn, rõ nhiệm vụ.

Công tác tuần tra, kiểm tra phải được duy trì thường xuyên, liên tục, tập trung vào các khu vực trọng điểm, giáp ranh và những nơi thường xuyên xảy ra tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp. Hoạt động này phải có kế hoạch, lịch trình, sổ theo dõi và hồ sơ ghi nhận kết quả, tránh thực hiện hình thức, đối phó.

Đặc biệt, khi phát hiện hành vi phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp, khai thác hoặc vận chuyển lâm sản trái pháp luật, doanh nghiệp phải kịp thời huy động lực lượng, áp dụng biện pháp ngăn chặn trong phạm vi quyền hạn; yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm, bảo vệ hiện trường, ghi nhận hình ảnh, lập hồ sơ ban đầu và thông báo ngay cho cơ quan chức năng. Không để tình trạng vi phạm đã được phát hiện nhưng chậm ngăn chặn, báo cáo hoặc tiếp tục diễn ra kéo dài.

Một trong những yêu cầu đáng chú ý là tăng cường ứng dụng công nghệ trong giám sát, bảo vệ rừng. Công ty cần tiếp tục sử dụng flycam, thiết bị giám sát và các phương tiện kỹ thuật phù hợp để theo dõi diễn biến rừng, phát hiện sớm dấu hiệu bất thường. Hình ảnh, dữ liệu, tọa độ và thông tin liên quan phải được lưu trữ nhằm phục vụ công tác kiểm tra, xác minh và xử lý vi phạm.

Phân định rõ trách nhiệm giữa chủ rừng và cơ quan chức năng

Liên quan đến trách nhiệm phối hợp, UBND xã Quảng Sơn thống nhất cần tăng cường sự liên kết giữa chủ rừng, chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn trong quản lý, bảo vệ rừng, đất lâm nghiệp cũng như xử lý các hành vi vi phạm.

Tuy nhiên, việc phối hợp phải được thực hiện trên nguyên tắc phân định rõ trách nhiệm. Công ty là đơn vị chủ rừng, chịu trách nhiệm trực tiếp trong tổ chức quản lý, bảo vệ diện tích được giao; chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, chỉ đạo, hỗ trợ và xử lý vụ việc theo chức năng, thẩm quyền. Việc báo cáo, đề nghị phối hợp không đồng nghĩa với việc chuyển giao hoặc chấm dứt trách nhiệm của chủ rừng.

Khi xảy ra vụ việc, Công ty phải chủ động cử lực lượng phối hợp với UBND xã, Công an xã và Hạt Kiểm lâm kiểm tra hiện trường, xác minh vị trí, diện tích, hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp; cung cấp hồ sơ pháp lý, bản đồ, tài liệu chứng minh nguồn gốc, ranh giới diện tích được giao quản lý.

Đối với những vụ việc có dấu hiệu vi phạm hành chính hoặc tội phạm, đơn vị phải kịp thời chuyển giao thông tin, tài liệu và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền trong quá trình xác minh, xử lý. Đồng thời, không tự ý thực hiện các biện pháp vượt quá quyền hạn, nhất là việc tạm giữ người, tang vật, phương tiện hoặc cưỡng chế tháo dỡ công trình khi chưa có căn cứ và thẩm quyền theo quy định.

Cơ chế phối hợp giữa các lực lượng được thực hiện theo Quyết định số 1482/QĐ-UBND ngày 30/9/2025 của UBND tỉnh Lâm Đồng về ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, quản lý đất lâm nghiệp và phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hành vi chống người thi hành công vụ trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu làm rõ vụ xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp

Đối với vụ việc ngày 14/11/2026 liên quan đến ông Ngô Văn Linh, Công ty báo cáo đã phát hiện người này có hành vi xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp. Trước nội dung trên, UBND xã Quảng Sơn yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu để phục vụ công tác xác minh, xử lý.

Các tài liệu cần cung cấp gồm biên bản ghi nhận vụ việc; thời gian, địa điểm, tọa độ và hiện trạng khu đất; hình ảnh, video; thông tin cá nhân liên quan; hồ sơ pháp lý về nguồn gốc, ranh giới, diện tích đất, rừng được giao quản lý. Ngoài ra, cần bổ sung tài liệu về công trình, vật kiến trúc, máy móc, phương tiện và vật liệu xây dựng có liên quan.

Trong quá trình xác minh, Công ty có trách nhiệm tiếp tục phối hợp bảo vệ hiện trường, cử người đại diện làm việc với UBND xã, Công an xã và Hạt Kiểm lâm; không để phát sinh thêm hành vi vi phạm hoặc làm thay đổi hiện trạng khu vực xảy ra vụ việc.

Đối với kiến nghị điều chỉnh nội dung tại Kế hoạch số 357/KH-UBND ngày 16/11/2026 và Công văn số 2907/UBND-KT ngày 14/11/2026, chính quyền xã ghi nhận đề xuất của doanh nghiệp về việc phân định cụ thể hơn trách nhiệm giữa chủ rừng và các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, địa phương không thống nhất với cách hiểu cho rằng việc xác định Công ty chịu trách nhiệm toàn diện trong quản lý, bảo vệ rừng đồng nghĩa với việc chuyển giao toàn bộ trách nhiệm quản lý nhà nước hoặc thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính cho đơn vị này.

Theo UBND xã, trách nhiệm toàn diện ở đây được hiểu là trách nhiệm trực tiếp của chủ rừng trong việc tổ chức quản lý, bảo vệ diện tích được giao; không đồng nghĩa với việc doanh nghiệp phải tự thực hiện những công việc thuộc thẩm quyền của cơ quan nhà nước.

UBND xã Quảng Sơn yêu cầu Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ, không lấy lý do địa bàn rộng, lực lượng mỏng, khó khăn kinh phí hoặc vượt thẩm quyền xử lý để buông lỏng công tác quản lý, chậm phát hiện, chậm ngăn chặn hay không kịp thời báo cáo vi phạm.

Việc phân định rõ trách nhiệm giữa chủ rừng và cơ quan quản lý nhà nước không chỉ nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp mà còn đặt ra yêu cầu về tính chủ động, trách nhiệm của từng đơn vị trong bảo vệ tài nguyên rừng. Qua đó, góp phần hạn chế tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp và ngăn ngừa các vi phạm kéo dài, tái diễn trên địa bàn./.