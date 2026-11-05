Làm rõ trách nhiệm, chế tài khi chuyển sang hậu kiểm phòng cháy, chữa cháy

Góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ sáng 5/11, các đại biểu Quốc hội cơ bản đồng tình với chủ trương giảm thủ tục, thời gian cho doanh nghiệp thông qua việc chuyển sang cơ chế chủ đầu tư, chủ sở hữu tự tổ chức nghiệm thu.

Tuy nhiên, việc thay đổi phương thức quản lý cần đi đôi với kiểm soát an toàn thực chất, nhất là đối với nhà chung cư và công trình có nguy cơ cháy, nổ cao.

Đại biểu Cao Mạnh Linh (Đoàn Thanh Hóa). Ảnh: Media Quốc hội.

Đại biểu Cao Mạnh Linh (Đoàn Thanh Hóa) cho rằng, với nhà chung cư, cần kiểm soát việc thực hiện các giải pháp an toàn theo thiết kế đã được phê duyệt trước khi bàn giao căn hộ. Bởi thẩm định thiết kế là xem xét phương án có đáp ứng yêu cầu an toàn hay không, còn kiểm tra nghiệm thu là đối chiếu công trình thực tế với thiết kế đó.

Theo đại biểu, người mua nhà khó tự đánh giá các giải pháp an toàn cháy của cả tòa nhà như đường tiếp cận cho xe chữa cháy, hệ thống thoát nạn, ngăn cháy, ngăn khói. Nếu sai phạm chỉ được phát hiện sau khi cư dân vào ở, việc khắc phục có thể phải hạn chế sử dụng công trình hoặc di dời người dân.

Vì vậy, đại biểu đề nghị kiểm tra các giải pháp an toàn cháy trong cùng thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu xây dựng. Trước mắt, áp dụng với nhà chung cư; các công trình khác giao Chính phủ xác định theo khả năng tự thoát nạn, mức độ hậu quả nếu xảy ra cháy và khả năng khắc phục sau khi đưa vào hoạt động.

Nếu phát hiện sai khác so với thiết kế ảnh hưởng đến an toàn cháy, chủ đầu tư chỉ được bàn giao, đưa công trình vào sử dụng sau khi cơ quan có thẩm quyền xác nhận đã khắc phục. Đại biểu cũng đề nghị công khai tình trạng đủ điều kiện bàn giao nhà chung cư để người mua tra cứu.

Đại biểu Nguyễn Thị Sửu (Đoàn TP Huế). Ảnh: Media Quốc hội.

Cùng quan tâm đến vấn đề này, đại biểu Nguyễn Thị Sửu (Đoàn TP Huế) cơ bản thống nhất chuyển sang cơ chế chủ đầu tư, chủ sở hữu tự nghiệm thu.

Tuy nhiên, thiết kế đúng không đồng nghĩa với thi công đúng; có thiết bị không đồng nghĩa thiết bị hoạt động hiệu quả; có biên bản nghiệm thu cũng không có nghĩa mọi nguy cơ mất an toàn đã được loại trừ.

Đại biểu đề nghị làm rõ phạm vi, thẩm quyền, phương thức hậu kiểm, trách nhiệm lưu trữ hồ sơ và biện pháp xử lý khi nghiệm thu không đúng thiết kế.

Đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà (Đoàn TP Hà Nội). Ảnh: Media Quốc hội.

Cùng thảo luận, đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà (Đoàn TP Hà Nội) cho rằng, để hậu kiểm hiệu quả, cần cập nhật dữ liệu, phân định rõ trách nhiệm và tập trung nguồn lực vào công trình đông người, nhà cao tầng, cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao.

Đại biểu đề nghị Chính phủ hoàn thiện quy định chi tiết, điều kiện thực hiện và chế tài; vi phạm phải được phát hiện kịp thời, buộc khắc phục, loại trừ nguy cơ mất an toàn. Việc khai báo cần thuận tiện, tránh phát sinh thêm khâu chờ chấp thuận.