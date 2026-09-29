Làm rõ tin 'học thạc sĩ chính quy không được làm việc toàn thời gian'

Sinh viên Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

Thông tin được Bộ GD&ĐT đưa ra sáng 29/9. Theo đó, Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung về tuyển sinh và đào tạo sau đại học.

Theo dự thảo, điểm a khoản 3 điều 3 Thông tư 53/2026 sửa đổi, bổ sung: "Thời gian đào tạo thạc sĩ được tính từ thời điểm quyết định nhập học của người học có hiệu lực đến thời điểm hoàn thành việc nộp luận văn hoặc hoàn thành các yêu cầu tốt nghiệp khác theo chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo.

Trường hợp đào tạo thạc sĩ theo hình thức đào tạo chính quy tập trung toàn thời gian yêu cầu người học thực hiện học tập, nghiên cứu toàn thời gian theo kế hoạch học tập toàn khóa do cơ sở đào tạo ban hành, tham gia các hoạt động chuyên môn của cơ sở đào tạo, không làm việc toàn thời gian tại cơ quan, tổ chức khác trong thời gian học tập".

Trong quá trình lấy ý kiến, một số bài viết nêu thông tin “học viên thạc sĩ chính quy không được làm việc toàn thời gian”. Bộ GD&ĐT khẳng định cách thông tin này chưa chính xác về phạm vi áp dụng, do chưa đối chiếu đầy đủ nội dung dự thảo với quy định hiện hành về tuyển sinh và tổ chức đào tạo trình độ thạc sĩ và chính sách học bổng có liên quan.

Cụ thể, khoản 1, điều 3 quy chế ban hành kèm theo thông tư 53/2026 quy định cơ sở đào tạo quyết định hình thức, phương thức tổ chức đào tạo và kế hoạch học tập toàn khóa của từng chương trình, bảo đảm tuân thủ Luật Giáo dục đại học, chuẩn chương trình đào tạo và quy chế. Bộ GD&ĐT cho biết dự thảo không sửa đổi quy định này. Cơ sở đào tạo tiếp tục có quyền và trách nhiệm tổ chức chương trình phù hợp, công khai kế hoạch học tập để người dự tuyển lựa chọn.

Nội dung dự thảo chỉ bổ sung "trường hợp đào tạo thạc sĩ theo hình thức chính quy tập trung toàn thời gian, gắn với việc xác định đối tượng hưởng học bổng Chính phủ theo Nghị định 179/2026".

"Yêu cầu học tập, nghiên cứu toàn thời gian và không đồng thời làm việc toàn thời gian tại cơ quan, tổ chức khác được đặt trong phạm vi trường hợp này. Không có cơ sở để diễn giải thành quy định cấm mọi học viên thạc sĩ chính quy không thuộc đối tượng được hỗ trợ học bổng", Bộ GD&ĐT nêu rõ.

Theo bộ, thông tin cần được kiểm chứng trên toàn văn quy định hiện hành, dự thảo và văn bản liên quan. Việc truyền tải thông tin - từ tiêu đề đến nội dung - cần phản ánh đúng đối tượng thụ hưởng; hạn chế việc khái quát hóa một trường hợp cụ thể thành quy định chung cho toàn bộ người học.

Bộ cho biết sẽ tiếp tục lắng nghe, rà soát cách bố cục và diễn đạt quy định để văn bản khi hoàn thiện thể hiện rõ đối tượng, điều kiện và phạm vi áp dụng, thuận lợi cho cơ sở đào tạo thực hiện và người học tiếp cận chính sách.