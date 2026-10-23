Làm rõ thủ đoạn Shark Bình giúp sức rửa tiền bẩn cho cỗ máy lừa đảo của Mr Pips

Cơ quan công an làm việc với bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình). (Ảnh: CAHN)

Đây là vụ án lừa đảo ngoại hối, chứng khoán với số tiền chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng. Hai “ông trùm” Mr Pips và Mr Hunter Lê Khắc Ngọ đã "rửa tiền" qua việc mua hàng trăm miếng vàng, nhà đất, xe sang, hàng hiệu, ngoại tệ và qua ví điện tử Ngân Lượng.

Cú bắt tay giúp sức sau 4 năm thương lượng

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, quan hệ làm ăn giữa Shark Bình và Phó Đức Nam là kết quả sau 4 năm thương lượng về tỷ lệ ăn chia chiết khấu.

Cụ thể, tháng 6/2018, Ngân Lượng tiếp nhận đề nghị mở tài khoản ví từ một đại diện sàn forex GKFX (thuộc đường dây của Nam) với phí chiết khấu 0,5% cho mỗi giao dịch nạp.

Nghe nhân viên báo cáo, Shark Bình từ chối vì chê 0,5% quá thấp. Một năm sau, sàn GKFX chính thức quay lại đăng ký mở ví hoạt động tại Ngân Lượng.

Đến đầu năm 2020, Nam sử dụng tài khoản Telegram với tư cách đại diện mới của GKFX tại Việt Nam chủ động liên hệ cấp dưới của Shark Bình để đàm phán lại mức phí giao dịch.

Lần này với điều kiện áp mức phí chiết khấu 2,5% đối với mỗi giao dịch nạp tiền và 1% cộng thêm 1.000 đồng/lần đối với giao dịch rút tiền, Shark Bình đã chấp thuận.

Mục đích của Nam đồng ý là phải mở tài khoản ví tại các công ty trung gian thanh toán (như Ngân Lượng của Shark Bình), gắn với các sàn giao dịch của mình, qua đó nhận tiền đầu tư của bị hại.

Đầu năm 2021, khi lượng tiền chảy qua cổng Ngân Lượng ngày càng lớn, Nam liên hệ để giảm bớt phí nạp. Shark Bình không đồng ý.

Chấp nhận mức phí cao này để đổi lấy hạ tầng thanh toán, Nam tiếp tục mở rộng hàng loạt sàn ảo mới và đều thông báo cho Ngân Lượng để kết nối dòng tiền bẩn.

Tạo dữ liệu ví giả, 320 tỷ đồng chảy qua Ví Ngân Lượng

Theo cáo trạng, sự hậu thuẫn đắc lực nhất của Shark Bình dành cho Mr Pips thể hiện ở hành vi trực tiếp chỉ đạo tạo lập dữ liệu giả để qua mặt lực lượng chức năng mỗi khi bị điều tra.

Từ tháng 6/2020, Công ty Ngân Lượng liên tục nhận được các công văn của công an từ nhiều địa phương yêu cầu xác minh các tài khoản có giao dịch nhận tiền liên quan các sàn Forex của Nam.

Cáo trạng xác định dù nhận thức rõ các sàn giao dịch của Nam đang bị điều tra hình sự, vì muốn tiếp tục hưởng lợi nhuận từ việc thu phí giao dịch..., Shark Bình không hợp tác phong tỏa hay cung cấp dữ liệu trung thực cho cơ quan điều tra mà chỉ đạo cấp dưới liên hệ trực tiếp với phía Mr Pips để báo tin.

Shark Bình đã hướng dẫn Nam tạo lập dữ liệu nạp, rút của một tài khoản ví khác (ví giả) để cung cấp cho cơ quan công an, tránh lộ chuyện rửa tiền. Điều kiện bắt buộc của các dữ liệu ví giả là phải có số tiền phù hợp số tiền mà bị hại đã nạp vào sàn.

Khi phía Mr Pips chuẩn bị xong dữ liệu ví giả và số liệu giao dịch rút tiền tương ứng, thông tin được chuyển lại nhân viên phía Shark Bình để soạn thảo công văn trả lời cơ quan công an.

Nội dung được phía Shark Bình định hướng theo kịch bản: Khẳng định thông tin ví nhận tiền của bị hại là do nhân viên sàn chứng khoán cung cấp; các giao dịch nạp tiền ghi nhận trong công văn công an là đúng; còn các giao dịch rút tiền được kê khai kèm theo chính là giao dịch do nhân viên sàn chứng khoán, forex cung cấp.

Theo cáo buộc, chính Shark Bình là người cuối cùng duyệt công văn trả lời, đối phó với cơ quan công an. Viện Kiểm sát xác định, thông qua thủ đoạn dung túng, giúp sức và tạo lập dữ liệu ví giả do Shark Bình chỉ đạo, cỗ máy lừa đảo của Nam đã liên tục duy trì dòng chảy tiền bẩn qua cổng thanh toán Ngân Lượng trong hơn hai năm.

Cụ thể, từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2022, tổng cộng 232 bị hại chuyển tiền nạp đầu tư vào các tài khoản ví Ngân Lượng, tổng khoảng 320 tỷ đồng - số tiền Shark Bình cùng 2 cấp dưới bị cáo buộc cho hành vi rửa tiền.

Tại giai đoạn điều tra, Công ty Ngân lượng đã nộp 5,7 tỷ đồng khắc phục hậu quả cho Bình, tài khoản của họ cũng đã bị phong tỏa.