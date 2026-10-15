Làm rõ thông tin về vận động tài trợ tại Trường THCS Chiềng Mung

Thông tin việc thu nộp các khoản của Trường THCS Chiềng Mung được đăng tải trên trang Tin tức Sơn La.

Tại cuộc làm việc với Ban Giám hiệu nhà trường, đại diện hội phụ huynh và bí thư chi bộ, trưởng bản thuộc khu vực điểm trường trung tâm Trường THCS Chiềng Mung, thầy giáo Nguyễn Trung Huấn, Hiệu trưởng Trường THCS Chiềng Mung, khẳng định: Thông tin trên mạng xã hội chưa phản ánh đúng bản chất sự việc. Bởi nội dung mới ở việc trao đổi, xin ý kiến về khả năng hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất phục vụ dạy và học. Nhà trường chưa thống nhất mức đóng góp và chưa triển khai thu tiền của phụ huynh.

Năm học 2026-2027, Trường THCS Chiềng Mung sau sắp xếp lại có 110 cán bộ, giáo viên, nhân viên, với 2.036 học sinh của 48 khối lớp. Riêng điểm trung tâm có 26 cán bộ, giáo viên và 556 học sinh, với 13 phòng học và 4 phòng bộ môn. Điểm trung tâm Trường THCS Chiềng Mung hiện còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất. Qua rà soát, phòng tin học có bóng đèn bị hỏng; máy chiếu bị mờ, không còn đáp ứng yêu cầu sử dụng; sân tập thể dục chật hẹp, xuống cấp; nhà xe của giáo viên và học sinh cần được sửa chữa, nâng cấp. Hệ thống loa của nhà trường cũng không hoạt động, ảnh hưởng đến việc tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giữa giờ và các ngày lễ.

Nhà trường mới trao đổi, xin ý kiến về khả năng hỗ trợ cơ sở vật chất nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu dạy và học; chưa triển khai thu tiền hay ấn định mức đóng góp đối với phụ huynh. Nhà trường dự kiến thực hiện các nội dung liên quan trên cơ sở quy định tại Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 3/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Bên cạnh việc tham khảo ý kiến phụ huynh, nhà trường cũng có thư ngỏ gửi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn để kêu gọi hỗ trợ.

Phóng viên Báo và PTTH Sơn La trao đổi với BGH nhà trường, bí thư chi bộ, đại diện hội phụ huynh.

Theo xác nhận của Trường THCS Chiềng Mung: Ngày 24/9/2026, tại điểm trung tâm, nhà trường tổ chức gặp mặt trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh của 13 lớp cùng bí thư chi bộ, trưởng bản của 7 bản thuộc khu vực tuyển sinh. Tại buổi gặp mặt, nhà trường thông tin về những khó khăn, nhu cầu sửa chữa, bổ sung cơ sở vật chất và trao đổi, xin ý kiến các đại diện về khả năng huy động sự hỗ trợ từ phụ huynh, cộng đồng và các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn. Đây mới là bước trao đổi, tham khảo ý kiến ban đầu, chưa phải quyết định triển khai vận động đóng góp hay xác định mức tài trợ cụ thể.

Phòng học tin nhà trường dự kiến lắp tivi thay máy chiếu cũ.

Ông Hà Văn Dũng, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Phát Bôm Cưa, xã Chiềng Mung, cho biết: Tại buổi gặp mặt, chúng tôi đã nắm được những khó khăn của nhà trường. Trong cuộc họp chi bộ đầu tháng 10, nội dung hỗ trợ nhà trường đầu tư cơ sở vật chất cũng được tuyên truyền, trao đổi với đảng viên. Các đảng viên đều nhất trí với chủ trương chung tay hỗ trợ để tạo điều kiện học tập tốt hơn cho con em. Việc hỗ trợ cụ thể sẽ cần được xem xét, thực hiện trên cơ sở phù hợp với điều kiện thực tế và sự tự nguyện của các tổ chức, cá nhân.

Anh Hoàng Văn Duy, Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 6A2, thông tin: Tại buổi gặp mặt, nhà trường mới dự kiến xin ý kiến phụ huynh về việc hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, chưa đưa ra mức đóng góp cụ thể. Dự kiến, nội dung này sẽ tiếp tục được trao đổi tại cuộc họp phụ huynh đầu năm học vào cuối tháng 10 để các phụ huynh tham gia ý kiến.

Khu vực sân thể dục nhà trường dự kiến xây dựng tường rào.

Theo Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 3/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Theo quy định về vận động, tiếp nhận và quản lý sử dụng các khoản tài trợ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Cơ sở giáo dục được vận động và tiếp nhận tài trợ để thực hiện: Trang bị thiết bị, đồ dùng phục vụ dạy và học; thiết bị phục vụ nghiên cứu khoa học; cải tạo, sửa chữa, xây dựng các hạng mục công trình phục vụ hoạt động giáo dục tại cơ sở giáo dục; hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học trong cơ sở giáo dục. Không vận động tài trợ để chi trả: Thù lao giảng dạy; các khoản chi liên quan trực tiếp cho cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên và nhân viên, các hoạt động an ninh, bảo vệ; thù lao trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; thù lao duy trì vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; các chi phí hỗ trợ công tác quản lý của cơ sở giáo dục. Theo Thông tư, hình thức tài trợ gồm: tiền mặt, hiện vật, công trình và tài trợ phi vật chất.

Nguồn ủng hộ, tài trợ, xã hội hóa có ý nghĩa quan trọng trong việc huy động nguồn lực để phát triển giáo dục. Nguồn lực xã hội hóa giúp bổ sung kinh phí đầu tư, xây dựng, sửa chữa trường lớp học, trang thiết bị giáo dục, tạo môi trường học tập an toàn, thuận lợi cho giáo viên và học sinh. Hoạt động xã hội hóa còn phát huy tinh thần trách nhiệm, sự đồng hành của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và phụ huynh đối với sự nghiệp giáo dục, góp phần giảm áp lực cho ngân sách nhà nước.

Khu vực lán xe nhà trường dự kiến làm mái tôn.

Tuy nhiên, quá trình huy động tài trợ cần được thực hiện đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch, tự nguyện, không áp đặt mức đóng góp hoặc bình quân hóa mức tài trợ đối với phụ huynh. Việc trao đổi, xin ý kiến ban đầu cần được thông tin rõ ràng để phụ huynh hiểu đúng chủ trương, tránh phát sinh cách hiểu chưa đầy đủ về việc vận động tài trợ.